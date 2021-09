C, avec un pourcentage de 11,83 % Python, avec un pourcentage de 11,67 % Java, avec un pourcentage de 11,12 % C++, avec un pourcentage de 7,13 % C#, avec un pourcentage de 5.78 % Visual Basic, avec un pourcentage de 4,62 % JavaScript, avec un pourcentage de 2,55 % Assembleur, avec un pourcentage de 2,42 % PHP, avec un pourcentage de 1,85 % SQL, avec un pourcentage de 1,8 %

Python est en train de se hisser à la première place de l'indice mensuel Tiobe de popularité des langages, terminant à seulement 0,16 point de pourcentage du leader, le langage C, dans l'édition de septembre de l'indice.Le fournisseur de services de qualité logicielle Tiobe pense que Python pourrait surpasser le C à tout moment, ce qui en ferait seulement le troisième langage à être en tête de l'indice en plus de 20 ans d'existence. Java, classé troisième ce mois-ci, est également en tête de l'indice.Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, a commenté les statistiques en ce sens : « Python n'a jamais été aussi proche de la position numéro 1 de l'index TIOBE. Il n'a besoin que de combler 0,16 % pour dépasser C. Cela peut arriver à tout moment maintenant. Si Python devient numéro 1, un nouveau palier aura été franchi dans l'index TIOBE. Jusqu'à présent, seuls 2 autres langages ont dominé le peloton, à savoir C et Java. Voyons ce qui se passe le mois prochain. D'autres mouvements intéressants ce mois-ci sont : Assembleur qui a gagné 1 position, passant de n° 9 à n° 8, Ruby qui a gagné 2 positions, passant de n° 15 à n° 13, et Go qui a gagné 4 positions, passant de n° 18 à n°14 ».Python a occupé la deuxième place pendant deux mois consécutifs. Il s'est hissé pour la première fois à la deuxième place en novembre dernier.Python est déjà en tête de l'index Pypl Popularity of Programming Language, qui analyse la fréquence à laquelle les didacticiels de langage sont recherchés sur Google. Le langage a été classé deuxième dans le classement des langages RedMonk de juin 2021, juste derrière JavaScript. Les classements RedMonk, qui évaluent l'utilisation du langage sur la base d'une formule qui examine Stack Overflow et GitHub, ont été publiés le 5 août.Ailleurs dans l'édition de septembre de l'index Tiobe, le langage Go de Google a bondi de quatre places, passant de la 18e le mois dernier à la 14e ce mois-ci. Le langage assembleur est passé à la huitième place après avoir été à la neuvième place le mois dernier, tandis que Ruby est passé de la 15e en août à la 13e en septembre. Le PDG de Tiobe, Paul Jansen, les a décrits comme de petits mouvements, ajoutant qu'il était difficile de dire pourquoi ils se sont produits.Le top 10 de l'indice Tiobe pour septembre 2021 :L'index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, de cours et de fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites.L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la création d'un nouveau système logiciel.L'étude internationale Tiobe basée sur des données web n'est absolument pas représentatives du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :Sources : Index TIOBE Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer la montée en puissance de Python ?Le(s)quel(s) des langages dans le top 10 utilisez-vous en entreprise ? Pour vos projets personnels ?Quelle lecture faites-vous de ces statistiques ?