Python domine le classement IEEE Spectrum de juillet 2020 Tandis que R se rapproche un peu plus du top 5 sur l'index TIOBE 0PARTAGES 9 0 L'application IEEE Spectrum Top Programming Languages synthétise 11 mesures provenant de huit sources pour arriver à un classement général de la popularité des langages de programmation. Les sources couvrent des contextes qui incluent les échanges sur les médias sociaux, la production de code open source et les offres d'emploi.



Pour le mois de juillet 2020, Python a été en tête de liste, Java et C venant à nouveau en deuxième et troisième place, respectivement. Arduino a connu une grande progression, passant de la onzième à la septième place. IEEE reconnait que les puristes peuvent affirmer qu'Arduino n'est pas un langage mais plutôt une plateforme matérielle qui est programmée à l'aide d'un dérivé de Wiring, lui-même dérivé de C / C ++. Cependant, IEEE rappelle avoir toujours adopté une approche très pragmatique de sa définition de langage de programmation, « et la réalité est que lorsque les gens cherchent à utiliser un microcontrôleur compatible Arduino, ils recherchent généralement le "code Arduino" ou achètent des livres sur la "programmation Arduino", pas sur la "programmation Wiring" ou la "programmation C" ».





« Une interprétation du classement élevé de Python est que ses métriques sont gonflées par son utilisation croissante en tant que langue d'enseignement : les étudiants demandent et recherchent simplement les réponses aux mêmes questions élémentaires encore et encore. Il y a un parallèle historique ici. Dans les années 80, BASIC était très populaire - il y avait des livres, des magazines et même des programmes télévisés consacrés au langage. Mais peu de programmeurs professionnels l'ont utilisé, et lorsque la bulle du home computing a éclaté, BASIC a fait de même, bien que certains descendants avancés comme Microsoft Visual Basic soient encore relativement populaires professionnellement.



« Il y a cependant deux contre-arguments : le premier est que les étudiants sont aussi des personnes ! Si nous ne prêtons attention qu'à ce que font les codeurs professionnels et experts, nous risquons de manquer une partie importante de la perspective. Le second est que, contrairement à BASIC, Python est fréquemment utilisé de manière professionnelle et dans des domaines de haut niveau, tels que l'apprentissage automatique, grâce à son énorme collection de bibliothèques spécialisées de haute qualité.



« Toutefois, la pandémie COVID-19 a laissé des traces sur le classement 2020. Par exemple, si vous regardez la métrique Twitter seule dans l'interactif, vous pouvez voir que Cobol est à la septième place. Cela est probablement dû au fait qu'en avril, lorsque nous collections les données Twitter, Cobol était dans l'actualité parce que les systèmes d'indemnisation du chômage dans les États américains s'effondraient sous la charge alors que les travailleurs étaient licenciés en raison du confinement. Il s'avère que beaucoup de ces systèmes n'avaient pas été considérablement améliorés depuis leur création il y a des décennies, et un appel a été lancé pour que les programmeurs Cobol les aident à les consolider ».



TIOBE



Paul Jansen, PDG TIOBE Software, a noté : « le langage de programmation statistique R a établi un nouveau record en passant de la neuvième position à la huitième position ce mois-ci. Il y a quelque temps, il semblait que Python avait gagné la bataille de la programmation statistique, mais la popularité de R augmente toujours dans le sillage de Python. Il y a deux tendances qui pourraient booster le langage R : 1) le temps des langages et des progiciels statistiques commerciaux tels que SAS, Stata et SPSS est révolu. Les universités et les instituts de recherche adoptent Python et R pour leurs analyses statistiques, 2) de nombreuses statistiques et fouilles de données doivent être effectuées pour trouver un vaccin contre le virus COVID-19. En conséquence, les langages de programmation statistique faciles à apprendre et à utiliser gagnent en popularité maintenant. D'autres évolutions qui sont intéressantes à observer ce mois-ci sont celle de Rust (de la 20ème à la 18ème place), Kotlin (de la 30ème à la 27ème place) et Delphi / Object Pascal (de la 22ème à la 30ème place) ».



Le Programming Community Index de TIOBE mesure la popularité des langages de programmation et fait un rapport chaque mois. Le principal critère retenu par cet indice est le nombre de pages web retournées par un moteur de recherche lorsqu'on lui soumet le nom du langage de programmation.



La plus grande surprise de l'indice de juillet est la montée en flèche de la popularité du langage de programmation R, qui est couramment utilisé dans les applications statistiques et big data. R a gagné une place et est classé à la huitième place en juillet, mais sa comparaison avec 2019 est là où réside la vraie surprise : il était à la 20ème place à la même époque l'année dernière.





En début d'année, l'analyste développeur RedMonk a estimé que R ne sera jamais l'un des 10 meilleurs langages en raison de son public spécialisé. Cependant, il a noté récemment que R illustre la « popularité remarquable d'un langage dont l'usage est limité à toutes fins utiles à un seul domaine - ceux qui travaillent et opèrent sur des données ».



R ne figure pas non plus dans la liste des 10 meilleurs de GitHub de 2019, qui est dirigée par JavaScript, suivie par Python, Java, PHP, C #, C++, TypeScript, Shell, C et Ruby.



Ce qui explique mieux le regain de popularité de R sur l'indice de Tiobe n'est pas clair, mais cela semble au moins suggérer qu'il existe des groupes centraux pour lesquels R est populaire et pratique. Il discrédite également la théorie de Tiobe selon laquelle R perdait de la vitesse sur le marché des langages de programmation statistique.



Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2019 des langages les plus populaires :





Source : IEEE Spectrum



Et vous ?



Quel langage de programmation utilisez-vous actuellement en entreprise et/ou pour vos projets personnels ?

Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie. Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2019 des langages les plus populaires :Source : TIOBE