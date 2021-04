Objective-C plonge à la 23e place du classement de l'index TIOBE

Regain de croissance pour Fortran vieux de plus de 60 ans

L'Objective-C est le langage de programmation généraliste utilisé pour le développement d'OS X et d'iOS dans les premiers temps d'Apple. Il est orienté objet réflexif et constitue une extension du C ANSI, comme le C++. Toutefois, il se distingue de ce dernier par sa distribution dynamique des messages, son typage faible ou fort, son typage dynamique et son chargement dynamique. Il a occupé une place de choix dans l'index TIOBE jusqu'en 2014, et a été retenu pour le prix du langage de l'année en 2011 et 2012. À l'époque, toutes les applications pour l'iPhone d'Apple étaient écrites en Objective-C.Puis, Apple a introduit Swift en 2014 dans le but de le remplacer. Depuis, l'Objective-C a perdu en popularité, même s'il a fallu un certain temps pour que Swift grimpe dans le classement et devienne plus populaire que son prédécesseur. Le langage a progressivement reculé dans l'index TIOBE, mais ce n'est que ce mois-ci qu'il est sorti du top 20 des langages de programmation les plus populaires. Cependant, si Swift a réussi à évincer l'Objective, sa popularité semble également baisser depuis quelques années. L'on associe cela à la prolifération des frameworks de développement d'applications multiplateforme, comme Flutter de Google.La version d'avril 2021 de l'index TIOBE voit le langage de programmation tomber à la 15e place, contre la 11e place en avril 2020. L'index est mis à jour une fois par mois et est conçu pour fournir un indicateur de la popularité des langages de programmation, basé à la fois sur les classements des moteurs de recherche et le nombre d'ingénieurs logiciels, de vendeurs et de cours spécialisés dans chaque langage. Python, quant à lui, continue de gagner en popularité dans les domaines en plein essor de la science des données, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.Par ailleurs, le langage C conserve la première place dans l'index d'avril 2021, suivi de Java, Python, C++ et C#. Ces chiffres restent inchangés depuis février 2021. En outre, Visual Basic et JavaScript n'ont pas bougé non plus, occupant respectivement les 6e et 7e places. Le langage d'assemblage (Assembly Language) a dépassé PHP et SQL pour s'emparer de la huitième place, suivi de PHP en 9e et de SQL en 10e.Selon une enquête réalisée en janvier par la société de formation de programmeurs CodinGame, JavaScript, Java et Python figurent parmi les langages de programmation les plus recherchés par les responsables du recrutement de nouveaux développeurs. Selon l'étude, JavaScript reste un élément essentiel du développement Web front-end et back-end. De son côté, la popularité de Java est due à sa large utilisation dans l'informatique de bureau et mobile, notamment dans le développement Android. Alors, qu'en est-il des dix autres langages de programmation du top 20 ?Parmi les 10 derniers, on trouve Classic Visual Basic, Delphi/Object Pascal, Ruby, Go, Swift, R, Groovy, Perl, MATLAB et Fortran. Selon TIOBE, le retour de Fortran dans le top 20 du classement est quelque peu surprenant. TIOBE qualifie le langage de "dinosaure", car il est considéré comme le premier langage de programmation commercial de l'histoire. Figurant désormais à la 20e place du classement (contre 34 en avril 2020), Fortran, qui a vu le jour chez IBM dans les années 1950, reste populaire dans le calcul scientifique. Son meilleur classement dans l'index de TIOBE était la 10e place en 2002.« Ce dinosaure est de retour dans le top 20 après plus de 10 ans. Fortran a été le premier langage de programmation commercial de tous les temps et gagne en popularité grâce au besoin massif de calcul (scientifique). Welcome back Fortran », a écrit TIOBE. Ce nouveau classement de TIOBE sort l'Objective-C des 20 premiers langages de programmation, alors que la version de mars 2020 de l'index RedMonk classait le langage à la 13 place, juste 2 rangs après Swift (11e). Par ailleurs, le classement de developpez.com des langages de programmation les plus demandés et les mieux payés a éjecté l'Objective-C de son top 20 depuis avril 2020.Le top 10 est composé respectivement par : Java, JavaScript, PHP, C#, Python, C++, C, R, Scala, TypeScript. Notez que le classement a analysé 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur developpez.com. Ensuite, il y a Perl (11e), VBA (12e), Go (13), VB.NET (14), Delphi (15e), Swift(16e), Ruby (17e), WinDev (18e), Matlab (19e), Cobol (20e). Le classement d'avril 2020 de developpez.com des langages de programmation les plus demandés et les mieux payés montre que Java est toujours le numéro 1 incontesté de l'Emploi et JavaScript le numéro 2. Cette tendance se maintient depuis quatre ans maintenant.Source : Index TIOBE Que pensez-vous du classement TIOBE d'avril 2021 ?Que pensez-vous de la perte de vitesse de l'Objective-C ? L'utilisez-vous toujours ? Pourquoi ?Comment expliquez-vous le retour du Fortran dans le top 20 des langages de programmation les plus populaires ?