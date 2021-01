C, avec un indice de popularité de 17,38 % Java, avec un indice de popularité de 11,96 % Python, avec un indice de popularité de 11,72 % C ++, avec un indice de popularité de 7,56 % C #, avec un indice de popularité de 3,95 % Visual Basic, avec un indice de popularité de 3,84 % JavaScript, avec un indice de popularité de 2,2 % PHP, avec un indice de popularité de 1,99 % R, avec un indice de popularité de 1,9 % Groovy, avec un indice de popularité de 1,84 %

Pour la quatrième fois, Python a remporté le prix du langage de programmation de l’année de Tiobe, décerné au langage qui a gagné le plus de popularité en un an.Python a bondi de 2,01 points de pourcentage l'année dernière dans l'indice Tiobe mesurant la popularité des langages de programmation, devançant C ++, qui a augmenté de 1,99 point de pourcentage. Selon Tiobe, la facilité d'apprentissage de Python a contribué à le placer en favori dans des domaines tels que l'apprentissage automatique et la science des données, tout en étant également utilisé pour le développement Web, la programmation back-end, les applications mobiles et les systèmes embarqués.Paul Jansen, PDG TIOBE Software, a fait le commentaire suivant :« Python a remporté le prix du langage de programmation TIOBE de l'année! C'est la quatrième fois de l'histoire, ce qui est un record! Le titre est attribué au langage de programmation qui a gagné le plus de popularité en un an. Python a fait un bond positif de 2,01% en 2020. Le langage de programmation C ++ est un finaliste très proche avec une augmentation de 1,99%. Les autres gagnants sont C (+ 1,66%), Groovy (+ 1,23%) et R (+ 1,10%).« Cela a déjà été dit: Python apparaît partout. Il a commencé comme un concurrent de Perl pour écrire des scripts pour les administrateurs système il y a longtemps. De nos jours, c'est le langage préféré dans des domaines tels que la science des données et l'apprentissage automatique, mais il est également utilisé pour le développement Web et la programmation back-end et se développe dans le domaine des applications mobiles et même dans les (plus grands) systèmes embarqués. Les principales raisons de cette adoption massive sont la facilité d'apprentissage du langage et sa productivité élevée. Ces deux qualités sont essentielles dans un monde qui a soif de plus de développeurs dans toutes sortes de domaines. Python a déjà été en seconde position des langages les plus populaires il y a quelques mois et il fera certainement un échange dans le classement avec Java bientôt de façon permanente. Python battra-t-il également C ? Eh bien, C a encore un atout à jouer: ses performances, et cela restera le cas pendant encore un certain temps. Je suppose donc qu'il faudra certainement quelques années pour que Python devienne le nouveau numéro 1 de l'indice TIOBE.« Que s'est-il passé d'autre dans l'indice TIOBE en 2020 ? C est redevenu numéro 1, battant Java. Java a perdu près de 5% en seulement 1 an. D'autres mouvements intéressants dans le top 20 sont le langage statistique R (qui est parti de la position 18 pour être désormais classé à la position 9) et Groovy, qui est principalement utilisé pour le script de l'outil CI / CD Jenkins (qui est parti de la position 23 pour être désormais classé à la position 10). Y a-t-il de nouvelles entrées dans le top 20 prévu en 2021 ? La meilleure candidate est sans aucun doute Julia, qui est passée de la position 47 à la position 23 au cours des 12 derniers mois. Dart et Rust sont d'autres candidats, mais tous deux ont déjà été dans le top 20 sans pouvoir rester plus longtemps ».Rappelons que l'index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation, encore moins le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites.Dans l'ensemble, Python reste le troisième langage le plus populaire derrière C et Java dans l'édition de janvier 2021 de l'index, qui est basé sur une formule évaluant les recherches dans les moteurs de recherche populaires. Python avait dépassé Java pour la deuxième place de l'indice de novembre, mais est retombé à la troisième place en décembre.Java avait été le langage numéro un de l’indice jusqu’à ce qu’il prenne du retard sur le C en mai dernier, Tiobe spéculant que la pandémie de Covid-19 avait déclenché une poussée du développement basé sur le C lié à l’utilisation du C dans les dispositifs médicaux. Avec une note de 11,96% ce mois-ci, Java a perdu près de cinq points de pourcentage par rapport à son classement de janvier 2020.Les autres langages qui ont gagné en popularité l'année dernière sont C (1,66 point), Groovy (1,23 point) et R (1,1 point). Les 10 premiers de l'indice Tiobe pour janvier 2021 sont les suivants:En juillet, R a établi un nouveau record en passant de la 9e place à la 8e . Pour TIOBE, Il existait deux tendances qui pourraient jouer en faveur du langage R. Premièrement, l'époque des langages statistiques commerciaux et des packages tels que SAS, Stata et SPSS est révolue. Les universités et les instituts de recherche adoptent Python et R pour leurs analyses statistiques. Deuxièmement, de nombreuses analyses statistiques et études de données doivent être effectuées pour trouver un vaccin contre le COVID-19. En conséquence, les langages de programmation statistique faciles à apprendre et à utiliser gagnent en popularité maintenant.En novembre, Python a détrôné Java et a occupé la deuxième place du classement : pour la première, le duo de tête n'est plus constitué de C et de Java, ce dernier a chuté à la troisième place avec 11,68 % des recherches.Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, a commenté les résultats en ces termes :« Pour la première fois depuis le lancement de l'indice TIOBE il y a près de 20 ans, Java et C n'occupent plus les deux premières positions. C est toujours numéro un, mais c'est Python qui occupe désormais la seconde position. Certains disent que la récente montée en popularité de Python est due à des domaines en plein essor tels que l'exploration de données, l'IA et le calcul numérique. Mais j'ai ma propre opinion à ce sujet. Je pense que la popularité de Python est liée à la demande générale. Dans le passé, la plupart des activités de programmation étaient effectuées par des ingénieurs en logiciel. Mais des compétences en programmation sont nécessaires partout de nos jours et il y a un manque de bons développeurs de logiciels. En conséquence, nous avons besoin de quelque chose de simple qui puisse être géré par des ingénieurs non logiciels, de quelque chose de facile à apprendre avec des cycles d'édition rapides et un déploiement fluide. Python répond à tous ces besoins.« Il y a quelque temps, j'ai eu un pneu crevé et j'ai appelé la patrouille routière pour m'aider. Le mécanicien a posé des questions sur ma vie et quand j'ai utilisé le mot "logiciel" dans ma réponse, il a souri et a commencé à parler avec beaucoup d'enthousiasme de sa propre passion : la programmation en Python. À partir de ce moment, je savais que Python deviendrait omniprésent »Source : TIOBE Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la croissance de la popularité de Python sur l'index TIOBE ? Le déclin de la popularité de Java ?La première place de C serait-elle menacée par Python ? Dans quelle mesure ?Utilisez-vous (ou avez vous l'intention d'utiliser) l'un des langages de programmation présentés dans le top 10 de l'index TIOBE ?Quels sont les éléments qui vous encouragent à apprendre un nouveau langage ?