TIOBE a publié la dernière mise à jour de son classement des langages de programmation les plus populaires. En mai 2026, Python conserve sa première place dans l'index TIOBE, tandis que R atteint son meilleur classement historique à la 8e place. Le langage de programmation Java gagne du terrain suite au lancement réussi de Java 26, tandis que MATLAB et SAS continuent de reculer fortement. Les données soulignent que le marché des langages de programmation statistique connaît actuellement une consolidation majeure.
L'index TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation, créé et mis à jour par TIOBE Software BV, une société basée à Eindhoven, aux Pays-Bas. TIOBE est l'acronyme de « The Importance of Being Earnest », titre d'une pièce de théâtre comique écrite par Oscar Wilde en 1895, afin de souligner « l'attitude sincère et professionnelle de l'organisation envers ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs ».
Cet index est mal aimé en France, car premièrement sa méthode de calcul est très discutable vu que basée sur des requêtes sur les moteurs de recherches, ce qui créé une surreprésentation des langages utilisés par les non développeurs et les étudiants, par exemple sur Python, d'autre part il ne cible pas que les professionnels mais aussi les amateurs et les étudiants, et d'autre part c'est un index international donc très déconnecté de l'usage des langages de programmation qui est faite en France. Cependant ça reste un indice intéressant par exemple pour voir l'évolution des tendances à la hausse et à la baisse sur le marché international. Pour avoir une vision du marché Pro en France il faut plutôt se reporter à ce palmarès des langages de programmation basé sur les offres d'emploi pour la France.
L'index TIOBE est calculé à partir du nombre de résultats obtenus sur les moteurs de recherche pour les requêtes contenant le nom du langage. L'index prend en compte les recherches effectuées sur Google, Google Blogs, MSN, Yahoo!, Baidu, Wikipédia et YouTube. Il est mis à jour une fois par mois. Les informations actuelles sont gratuites, mais les données statistiques à long terme sont disponibles à la vente. TIOBE se concentre sur les langages de programmation Turing complets et ne fournit aucune information sur la popularité des langages de balisage, tels que HTML ou XML.
Ce mois de mai 2026, le langage de programmation R a égalé son record historique en se classant une nouvelle fois à la 8e place de l'index TIOBE. Ce n'est pas un hasard. Le marché des langages de programmation statistique connaît manifestement une consolidation majeure. Les grands gagnants sont Python et R, tandis que de nombreuses alternatives bien établies continuent de perdre du terrain. L'époque où le paysage de l'informatique statistique était fragmenté entre de nombreux langages et plateformes de niche semble toucher à sa fin.
Plusieurs acteurs bien établis connaissent un déclin progressif :
- MATLAB est sur le point de sortir du top 20 du classement TIOBE.
- SAS est sur le point de quitter le top 30 pour la première fois depuis la création de l'index TIOBE.
- Wolfram/Mathematica reste bien en deçà de son pic historique et continue de perdre du terrain.
- SPSS a quitté le top 100 le mois dernier.
- S est également sur le point de quitter le top 100.
- Stata occupe actuellement la 124e place.
Par ailleurs, Julia, le nouveau langage statistique, peine depuis des années à s'imposer parmi les 30 langages les plus utilisés, malgré ses solides atouts techniques et l'intérêt croissant qu'il suscite dans le milieu universitaire. Selon les prévisions, Stan devrait faire son entrée dans l'index TIOBE le mois prochain, reflétant ainsi l'importance grandissante de la programmation probabiliste et des statistiques bayésiennes.
Dans la pratique, le marché actuel de la programmation statistique s'articule de plus en plus autour de deux écosystèmes dominants :
- Python domine les secteurs de l'industrie, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle et des systèmes de production.
- R reste l'environnement de référence dans les milieux universitaires, la recherche, l'épidémiologie et l'analyse statistique avancée.
Ailleurs dans le classement, Java et C++ ont échangé leurs places ce mois-ci. Java a pris de l'élan suite au lancement réussi de Java 26. Zig est un autre langage qui se distingue par sa progression, se rapprochant pour la première fois du top 30 du classement TIOBE. La popularité croissante de Zig semble s'expliquer par sa combinaison rare de performances de bas niveau, d'outils simples et d'une relative facilité d'utilisation par rapport aux langages de programmation système traditionnels.
L'index TIOBE Programming Community est mis à jour une fois par mois. Les classements sont établis en fonction du nombre d'ingénieurs qualifiés à l'échelle mondiale, des formations proposées et des fournisseurs tiers. Il est important de noter que l'index TIOBE ne vise pas à désigner le meilleur langage de programmation ni le langage dans lequel le plus grand nombre de lignes de code a été écrit. Cet index peut servir à vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou à prendre une décision stratégique quant au langage de programmation à adopter lors du développement d'un nouveau système logiciel.
Source : Index TIOBE (Mai 2026)
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