Le langage Mojo entre dans le top 50 après seulement un an d'existence

Pas représentatif du paysage TIC français

Après le retrait du C des trois premières places le mois dernier, les principaux langages de programmation de ce mois-ci ont connu relativement peu de changements dans l'indice TIOBE de la communauté des programmeurs. Cependant, la communauté des programmeurs est à la recherche d'un nouveau langage présentant les trois caractéristiques les plus souhaitables : sécurité, rapidité et facilité d'accès pour les nouveaux programmeurs.C'est en tout cas ce qu'estime Paul Jansen, PDG de TIOBE :« Dans le monde d'aujourd'hui, la quantité de données disponibles, quelles qu'elles soient, augmente rapidement, et la demande de collecte de ces données augmente en conséquence. D'où la nécessité de disposer de langages de programmation capables de manipuler des données, de calculer des nombres et d'être rapides. En outre, deux autres caractéristiques importantes figurent en bonne place sur la liste de tout le monde : les langages doivent être faciles à apprendre et sécurisés. "Facile à apprendre" parce que le vivier d'ingénieurs logiciels qualifiés se tarit et "sûr" en raison des cybermenaces permanentes. Les langages qui présentent ces trois caractéristiques (rapidité, sécurité et facilité d'apprentissage) ont le vent en poupe.« Le roi de tous, Python, est facile à apprendre et sûr, mais pas rapide. C'est pourquoi les ingénieurs cherchent frénétiquement des alternatives rapides à Python. Le C++ est un candidat évident, mais il est considéré comme "non sécurisé" en raison de sa gestion explicite de la mémoire. Rust est un autre candidat, bien qu'il ne soit pas facile à apprendre. Grâce à l'importance qu'il accorde à la sécurité et à la rapidité, Rust fait son entrée dans le top 10 de l'index TIOBE.« La demande de langages rapides, capables de traiter des données, est également visible ailleurs dans l'indice TIOBE. Le langage Mojo, qui est un mélange de Python et de Swift, mais beaucoup plus rapide, entre pour la première fois dans le top 50. Le fait que ce langage n'ait qu'un an d'existence et qu'il apparaisse déjà dans le classement en fait un langage très prometteur ».Le trio de tête n'a pas connu de changements : en première position, Python est passé de 20,17 % en septembre à 21,9 % en octobre. En deuxième position, C++ est passé de 10,75 % en septembre à 11,6 %. En troisième position, Java est passé de 9,45 % à 10,51 %.La promotion de langages de programmation faciles à apprendre est d'autant plus importante que les programmeurs en début de carrière, ou les personnes qui se sont tournées vers la programmation en tant que seconde carrière, arrivent sur le terrain pour combler le manque de compétences.Python (le langage numéro un de l'indice TIOBE) est « facile à apprendre et sûr, mais pas rapide », indique Jansen. C'est pourquoi la recherche d'un nouveau langage capable de répondre à ces trois critères serait en cours.Le C++ est un candidat populaire pour la couronne, mais il n'est pas assez sûr en raison de sa gestion explicite de la mémoire, note Jansen. Bien qu'il soit difficile à apprendre, Rust gagne en popularité et pourrait être un candidat qui répondrait suffisamment bien aux trois critères pour atteindre le top 10 de l'indice TIOBE. Rust se situe à la 13place en octobre, sa popularité passant de 1,32 % en septembre à 1,45 % en octobre.Jansen a mis l'accent sur un autre langage à surveiller : Mojo.Créé en 2023 par Chris Lattner chez Modular, Inc, Mojo est entré dans le top 50 de l'indice TIOBE ce mois-ci pour la première fois, à la 49place. Mojo est « un mélange de Python et de Swift, mais beaucoup plus rapide », a expliqué Jansen. Son ascension rapide dans le top 50 en fait un langage de programmation à surveiller. Modular présente Mojo comme un langage adapté à la programmation de « matériel d'IA de bas niveau » sans avoir à utiliser l'architecture CUDA de NVIDIA.L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Source : TIOBE Que pensez-vous des différences indices de mesure de popularité des langages de programmation en général et de l'indice TIOBE en particulier ? Le(s)quel(s) vous semble le(s) plus pertinent(s) ? Sur quels critères devraient se baser ces indices (nombre de recherches sur les moteurs, nombre d'apparitions dans les demandes d'emploi, etc. ) ?Partagez-vous l'observation selon laquelle les développeurs recherchent des langages rapides, sécurisés et faciles à apprendre ?Quelle est votre expérience avec Rust ? Avez-vous déjà utilisé Rust dans vos projets ? Si oui, avez-vous des retours, positifs ou négatifs, à partager ?Avez-vous rencontré des défis en utilisant Rust et comment les avez-vous surmontés ?Pensez-vous que Rust peut dépasser d’autres langages populaires ? Comment voyez-vous sa montée en puissance par rapport à des langages comme Python, Java ou C++ ?Quels sont les avantages et inconvénients de Rust ? Discutez des caractéristiques de Rust, telles que la sécurité mémoire, la performance et la facilité d’utilisation.Voyez-vous des domaines spécifiques où Rust excelle particulièrement ?