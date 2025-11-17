Selon le dernier classement TIOBE, le langage C# de Microsoft connaît une croissance remarquable. Sa popularité atteint environ 7,65 %, soit une augmentation de 2,67 points de pourcentage par rapport à 2024. Avec son taux de croissance élevé, il pourrait devenir le langage de l'année 2025 de TIOBE, une distinction attribuée au langage ayant enregistré la plus forte augmentation de notes au cours de l'année. C# a remporté ce prix pour l'année 2023.
Cette dynamique place désormais C# très proche de Java. C# n'a jamais été mieux classé que Java dans l'indice TIOBE. Mais actuellement, la différence entre les deux langages est inférieure à un point de pourcentage (0,89 %), Java occupant la 4e place avec une note de 8,54 %. C# pourrait bien supplanter Java.
Envoyé par Paul Jansen, PDG de TIOBE Software
Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, souligne que le langage de Microsoft est là pour rester. « C# grignote des parts de marché à Java et devient de plus en plus populaire dans des domaines tels que les back-ends d'applications Web et les jeux (grâce à Unity). C# peut être utilisé gratuitement et évolue à un rythme soutenu, ce qui rend le langage plus expressif à chaque nouvelle version. C# est là pour rester et pourrait même bientôt dépasser Java ».
C# mérite-t-il de dépasser Java en matière de popularité ?
Les avis sont partagés sur cette question. Pour certains, la réponse est un « oui » retentissant. « En tant que langage relativement jeune, lancé pour la première fois en 2000, il n'est pas alourdi par le bagage qui entrave l'illustre Java. Maintenant qu'il est open source, C# n'est plus entaché par son association avec Microsoft. Au contraire, il tire profit de cette association, car Microsoft soutient la communauté open source », a commenté un internaute.
Il a poursuivi : « C# est désormais indépendant de la plateforme, tout comme Java, et il est sans doute plus facile à utiliser, car il nécessite beaucoup moins de code standard pour effectuer des tâches simples ». Il faut toutefois souligner que, malgré son nom, il n'a pas grand-chose en commun avec le C ou le C++.
Il s'agit d'un langage structuré par blocs. C# est orienté objet et, plutôt que d'être une extension rajoutée comme le C++, « il s'agit d'une implémentation moderne des concepts orientés objet purs ». Pour certains, les changements introduits par C#14 contribuent également à en faire un concurrent encore plus redoutable à Java. Quant à sa position vis-à-vis de Python, son gros inconvénient était autrefois qu'il était orienté objet dès le départ.
Il était impossible pour de se familiariser avec C# en évitant ses constructions orientées objet. Aujourd'hui, cela est plus facile, car il est possible d'écrire du code C# qui ressemble beaucoup à un langage de script, même cette approche n'a pas connu le même succès que Python. Enfin, que C# finisse par supplanter ou non Java en matière de popularité, d'autres internautes affirment que le choix du langage dépendra des besoins et d'autres facteurs.
Est-ce que je pense que C# dépassera Java en termes d'utilisation et d'emplois ? Cela dépend davantage de la quantité de code hérité, de systèmes et de programmeurs Java existants. C# n'a tout simplement pas le même héritage, même si l'on tient compte du fait qu'il était autrefois le langage numéro un de Microsoft.
Les leaders conservent leur avance, mais l'écart se réduit
En novembre 2025, Python conserve toujours la tête du classement TIOBE avec 23,37 % de parts (contre 24,45 % en octobre 2025). En revanche, sa progression ralentit nettement : à peine +0,52 % en un an. Ce léger recul confirme un ralentissement amorcé depuis plusieurs mois. Après plusieurs années de règne incontesté, le langage semble avoir atteint son pic de croissance. Pour certains, la popularité de Python ne fait que se stabiliser.
Juste derrière, C remonte à 9,68 % et conserve la deuxième place du classement, reflétant un regain d'intérêt à mesure que C23 gagne du terrain. C++ et Java perdent tous deux un peu de terrain, mais restent au coude à coude avec respectivement 8,95 % et 8,54 %. C# ferme la marche du top 5.
Java, dépassé par Python en 2021, est en déclin depuis lors. « Jusqu'à récemment, personne ne pouvait rivaliser avec les chiffres de croissance de Python. Mais aujourd'hui, Python semble avoir atteint un plateau. À la place de Python, c'est désormais le langage C# qui connaît la croissance la plus remarquable. Si C# parvient à maintenir ce rythme, il pourrait même devenir le langage de programmation TIOBE de l'année 2025 », a écrit Paul Jansen.
Les classiques occupent les places inférieures
Au-delà du top 5, le classement reste dominé par les langages de programmation traditionnels plutôt que par les nouveaux venus. JavaScript conserve la sixième place avec 3,42 %, tandis que Visual Basic remonte à la septième place avec une note de 3,31 %. Delphi/Object Pascal remonte à la huitième place avec 2,06 %, tandis que Perl revient dans le top 10 à la neuvième place avec 1,84 % après une forte progression d'une année sur l'autre.
SQL complète la liste à la dixième place avec 1,80 %, conservant une position qui témoigne de l'importance durable des bases de données relationnelles. Go, qui occupait la huitième place en octobre 2025, sort complètement du top 10. Le langage Ada, vieux de 40 ans, qui a surgit à la 9e place de l'index TIOBE, est redescendu à la 17e place. Il est porté par un regain d'intérêt pour les langages robustes, fiables et adaptés aux systèmes critiques.
Pourquoi Python est-il toujours en tête de l'index TIOBE ?
Même si Python est plus lent que des langages comme C++ ou Rust, sa popularité n'est pas uniquement liée à la vitesse. Paul Jansen explique que la capacité d'apprendre rapidement un nouveau langage est un facteur crucial. Python est simple, polyvalent et dispose d'une vaste gamme de bibliothèques, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants et les ingénieurs non spécialisés dans les logiciels qui souhaitent se lancer dans la programmation.
Outre l'index TIOBE, le constat est le même dans les autres index qui évaluent la popularité des langages de programmation. Il est néanmoins également important de souligner que Python est un langage très populaire parmi les ingénieurs non informaticiens qui souhaitent se lancer dans la programmation.
La popularité de Python a tellement augmenté qu'il a été désigné « langage de l'année 2024 ». Il s'agit d'une réussite importante, car il a connu la plus forte augmentation de notes au cours de l'année écoulée. En 2024, la popularité de Python a augmenté de 9,3 %, contre 2,3 pour Java et 1,4 pour JavaScript.
Les index TIOBE et PYPL : une...
