Un langage de programmation est un langage informatique destiné à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. Les langages de programmation permettent de décrire, d'une part, les structures des données qui seront manipulées par l'appareil informatique, et, d'autre part, d'indiquer comment sont effectuées les manipulations et selon quels algorithmes. Ils servent de moyens de communication par lesquels le programmeur communique avec l'ordinateur.Le langage de programmation Python a remporté le titre de "". Ce prix est décerné au langage de programmation dont l'audience a le plus augmenté en l'espace d'un an. Python a gagné 9,3 % en 2024. Il devance ainsi largement ses concurrents : Java +2,3 %, JavaScript +1,4 % et Go +1,2 %.Python est partout aujourd'hui, et c'est le langage par défaut incontesté dans de nombreux domaines. Il pourrait même devenir le langage le mieux classé dans l'indice TIOBE. Les seuls inconvénients sérieux de Python sont (et laissent donc la place à la concurrence) son manque de performance et le fait que la plupart des erreurs se produisent au moment de l'exécution.Par ailleurs, deux choses intéressantes se sont produites dans le top 10 de l'indice TIOBE en 2024. Le langage C a perdu beaucoup de popularité et a été dépassé par C++ et Java. La principale raison en est que le langage C est remplacé par le langage C++ dans de nombreux systèmes logiciels embarqués. Java et C++ se disputent actuellement les deux premières places. L'autre élément intéressant est que PHP a fait ses adieux au top 10 et a été remplacé par Go, qui a conservé sa place dans le top 10.Beaucoup de regards étaient tournés vers Rust et Kotlin cette année. Ont-ils tenu leurs promesses en 2024 ? Rust continue de gagner en popularité. Malgré la vitesse étonnante des programmes Rust, sa courbe d'apprentissage abrupte ne lui permettra malheureusement jamais de devenir la lingua franca du programmeur commun. Kotlin, quant à lui, a déçu : il n'a pas percé et a même perdu (peut-être définitivement) sa place dans le top 20 en 2024.Plus loin dans la liste, on trouve deux nouveaux langages prometteurs : Zig, le concurrent de Rust, est passé de la position 149 à 61 en 2024, tandis que Mojo, le Python plus rapide, est passé de la position 194 à 68. Mojo, qui a été publié pour la première fois il y a seulement deux ans, répond exactement à ce qui est nécessaire dans le domaine de la programmation. Il y a bon espoir qu'il se rapproche d'une position dans le top 20 en 2025.La vidéo suivante présente une chronologie détaillée des langages de programmation les plus utilisés de 1958 à 2025, basée sur une analyse complète des données. Les classements historiques ont été établis sur la base d'une combinaison d'enquêtes nationales agrégées, du nombre d'ouvrages éducatifs publiés sur chaque langage de programmation et de la fréquence à laquelle ces langages sont mentionnés dans les publications mondiales sur les logiciels et les technologies. Pour les années récentes, les classements ont été ajustés à l'aide de données provenant de plusieurs indices de popularité des langages de programmation, de modèles d'accès aux dépôts GitHub et d'enquêtes auprès des programmeurs.Dans ce classement, la popularité est définie par le nombre de développeurs maîtrisant ou apprenant activement chaque langage. L'échelle est normalisée à une valeur relative de 100, ce qui permet des comparaisons cohérentes entre les langages et les périodes. L'emoji flamme représente les langues qui ont atteint la première place au moins une fois. L'emoji tête de mort représente les langues qui ne sont plus officiellement soutenues et qui n'ont plus de communauté de développeurs active.L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?