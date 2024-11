Envoyé par GitHub Envoyé par



L'IA générative alimente des outils de codage qui offrent des correctifs et un contexte derrière les remèdes aux vulnérabilités, des suggestions en réponse à des invites en langage naturel et au code existant, et facilite l'apprentissage parmi les nouveaux développeurs et les développeurs expérimentés.



Elle change également la façon dont les développeurs créent des applications, et les développeurs bénéficieront de plateformes qui leur permettent d'expérimenter facilement les modèles d'IA en tant que blocs de construction sans nécessiter d'installations séparées ou de coûts supplémentaires.