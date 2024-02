Apple lance Pkl, un langage de programmation open-source de type configuration en tant que code

Présentation de Pkl, un langage de programmation pour la configuration

Assurer la sécurité en détectant les erreurs de validation avant le déploiement.





S'adapter aux cas d'utilisation les plus simples comme les plus complexes.





Être un plaisir à écrire, grâce à nos meilleures intégrations IDE.

module Application /// The hostname that this server responds to. hostname: String /// The port to listen on. port: UInt16 /// The environment to deploy to. environment: Environment /// The database connection for this application database: Database class Database { /// The username for this database. username: String /// The password for this database. password: String /// The remote host for this database. host: String /// The remote port for this database. port: UInt16 /// The name of the database. dbName: String } typealias Environment = "dev"|"qa"|"prod"

amends "Application.pkl" hostname = "localhost" port = 3599 environment = "dev" database { host = "localhost" port = 5786 username = "admin" password = read("env:DATABASE_PASSWORD") dbName = "myapp" }

import "Application.pkl" hidden db: Application.Database = new { host = "localhost" username = "admin" password = read("env:DATABASE_PASSWORD") dbName = "myapp" } sidecars { for (offset in List(0, 1, 2, 3)) { (db) { port = 6000 + offset } } }

YAML



$ export DATABASE_PASSWORD=hunter2 $ pkl eval --format yaml sidecars.pkl Code : Sélectionner tout 1

sidecars: - username: admin password: hunter2 host: localhost port: 6000 dbName: myapp - username: admin password: hunter2 host: localhost port: 6001 dbName: myapp - username: admin password: hunter2 host: localhost port: 6002 dbName: myapp - username: admin password: hunter2 host: localhost port: 6003 dbName: myapp

JSON



$ export DATABASE_PASSWORD=hunter2 $ pkl eval --format json sidecars.pkl Code : Sélectionner tout 1

{ "sidecars": [ { "username": "admin", "password": "hunter2", "host": "localhost", "port": 6000, "dbName": "myapp" }, { "username": "admin", "password": "hunter2", "host": "localhost", "port": 6001, "dbName": "myapp" }, { "username": "admin", "password": "hunter2", "host": "localhost", "port": 6002, "dbName": "myapp" }, { "username": "admin", "password": "hunter2", "host": "localhost", "port": 6003, "dbName": "myapp" } ] }

XML



$ export DATABASE_PASSWORD=hunter2 $ pkl eval --format xml sidecars.pkl Code : Sélectionner tout 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <sidecars> <Database> <username>admin</username> <password>hunter2</password> <host>localhost</host> <port>6000</port> <dbName>myapp</dbName> </Database> <Database> <username>admin</username> <password>hunter2</password> <host>localhost</host> <port>6001</port> <dbName>myapp</dbName> </Database> <Database> <username>admin</username> <password>hunter2</password> <host>localhost</host> <port>6002</port> <dbName>myapp</dbName> </Database> <Database> <username>admin</username> <password>hunter2</password> <host>localhost</host> <port>6003</port> <dbName>myapp</dbName> </Database> </sidecars> </root>

age doit être compris entre 0 et 130.

doit être compris entre 0 et 130. name ne doit pas être vide.

ne doit pas être vide. zipCode doit être une chaîne de cinq chiffres.

module Person name: String(!isEmpty) age: Int(isBetween(0, 130)) zipCode: String(matches(Regex("\\d{5}")))

amends "Person.pkl" name = "Alessandra" age = -5 zipCode = "90210"

$ pkl eval alessandra.pkl –– Pkl Error –– Type constraint `isBetween(0, 130)` violated. Value: -5 5 | age: Int(isBetween(0, 130)) ^^^^^^^^^^^^^^^^^ at Person#age (file:///Person.pkl) 5 | age = -5 ^^ at alessandra#age (file:///alessandra.pkl) 106 | text = renderer.renderDocument(value) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ at pkl.base#Module.output.text (https://github.com/apple/pkl/blob/0.25.0/stdlib/base.pkl#L106)

Code : Sélectionner tout name: String(length.isOdd, chars.first == chars.last)

import "package://pkg.pkl-lang.org/pkl-pantry/pkl.toml@1.0.0#/toml.pkl" output { renderer = new toml.Renderer {} }

amends "pkl:Project" dependencies { ["toml"] { uri = "package://pkg.pkl-lang.org/pkl-pantry/pkl.toml@1.0.0" } }

import "@toml/toml.pkl" output { renderer = new toml.Renderer {} }

pkl-pantry - une monorepo qui publie de nombreux paquets différents.

pkl-k8s - modèles pour définir les descripteurs Kubernetes.

Swift

import PklSwift public enum Application {} extension Application { public enum Environment: String, CaseIterable, Decodable, Hashable { case dev = "dev" case qa = "qa" case prod = "prod" } public struct Module: PklRegisteredType, Decodable, Hashable { public static var registeredIdentifier: String = "Application" /// The hostname that this server responds to. public var hostname: String /// The port to listen on. public var port: UInt16 /// The environment to deploy to. public var environment: Environment /// The database connection for this application public var database: Database public init(hostname: String, port: UInt16, environment: Environment, database: Database) { self.hostname = hostname self.port = port self.environment = environment self.database = database } } public struct Database: PklRegisteredType, Decodable, Hashable { public static var registeredIdentifier: String = "Application#Database" /// The username for this database. public var username: String /// The password for this database. public var password: String /// The remote host for this database. public var host: String /// The remote port for this database. public var port: UInt16 /// The name of the database. public var dbName: String public init(username: String, password: String, host: String, port: UInt16, dbName: String) { self.username = username self.password = password self.host = host self.port = port self.dbName = dbName } } }

Go



Application.pkl.go

package application type Application struct { // The hostname that this server responds to. Hostname string `pkl:"hostname"` // The port to listen on. Port uint16 `pkl:"port"` // The environment to deploy to. Environment Environment.Environment `pkl:"environment"` // The database connection for this application Database *Database `pkl:"database"` } Database.pkl.go

// Code generated from Pkl module `Application`. DO NOT EDIT. package application type Database struct { // The username for this database. Username string `pkl:"username"` // The password for this database. Password string `pkl:"password"` // The remote host for this database. Host string `pkl:"host"` // The remote port for this database. Port uint16 `pkl:"port"` // The name of the database. DbName string `pkl:"dbName"` } environment/Environment.pkl.go

// Code generated from Pkl module `Application`. DO NOT EDIT. package Environment import ( "encoding" "fmt" ) type Environment string const ( Dev Environment = "dev" Qa Environment = "qa" Prod Environment = "prod" ) // String returns the string representation of Environment func (rcv Environment) String() string { return string(rcv) }

Java



import java.lang.Object; import java.lang.Override; import java.lang.String; import java.lang.StringBuilder; import java.util.Objects; import org.pkl.config.java.mapper.Named; import org.pkl.config.java.mapper.NonNull; public final class Application { /** * The hostname that this server responds to. */ public final @NonNull String hostname; /** * The port to listen on. */ public final int port; /** * The environment to deploy to. */ public final @NonNull Environment environment; /** * The database connection for this application */ public final @NonNull Database database; public Application(@Named("hostname") @NonNull String hostname, @Named("port") int port, @Named("environment") @NonNull Environment environment, @Named("database") @NonNull Database database) { this.hostname = hostname; this.port = port; this.environment = environment; this.database = database; } public static final class Database { /** * The username for this database. */ public final @NonNull String username; /** * The password for this database. */ public final @NonNull String password; /** * The remote host for this database. */ public final @NonNull String host; /** * The remote port for this database. */ public final int port; /** * The name of the database. */ public final @NonNull String dbName; public Database(@Named("username") @NonNull String username, @Named("password") @NonNull String password, @Named("host") @NonNull String host, @Named("port") long port, @Named("dbName") @NonNull String dbName) { this.username = username; this.password = password; this.host = host; this.port = port; this.dbName = dbName; } } public enum Environment { DEV("dev"), QA("qa"), PROD("prod"); private String value; private Environment(String value) { this.value = value; } @Override public String toString() { return this.value; } } }

Kotlin



import kotlin.Int import kotlin.Long import kotlin.String data class Application( /** * The hostname that this server responds to. */ val hostname: String, /** * The port to listen on. */ val port: Int, /** * The environment to deploy to. */ val environment: Environment, /** * The database connection for this application */ val database: Database ) { data class Database( /** * The username for this database. */ val username: String, /** * The password for this database. */ val password: String, /** * The remote host for this database. */ val host: String, /** * The remote port for this database. */ val port: Int, /** * The name of the database. */ val dbName: String ) enum class Environment( val value: String ) { DEV("dev"), QA("qa"), PROD("prod"); override fun toString() = value } }

Autocompletion





Navigation





validation





Nous sommes ravis d'annoncer la première version open source de Pkl (prononcé Pickle), un langage de programmation pour la production de configuration.Lorsque l'on pense à la configuration, il est courant de penser à des langages statiques tels que JSON, YAML, ou Property Lists. Bien que ces langages aient leurs propres mérites, ils ont tendance à ne pas être à la hauteur lorsque la configuration devient de plus en plus complexe. Par exemple, leur manque d'expressivité signifie que le code est souvent répété. En outre, il peut être facile de commettre des erreurs de configuration, car ces formats ne fournissent aucune validation propre.Pour remédier à ces lacunes, les formats sont parfois améliorés par des outils auxiliaires qui ajoutent une logique spéciale. Par exemple, s'il est nécessaire de rendre le code plus " DRY ", une propriété spéciale est introduite pour comprendre comment résoudre les références et fusionner les objets entre eux. Ou encore, il est nécessaire de se prémunir contre les erreurs de validation ; une nouvelle méthode est donc créée pour valider une valeur de configuration par rapport à un type attendu. Très vite, ces formats deviennent presque des langages de programmation, mais des langages difficiles à comprendre et à écrire.À l'autre extrémité du spectre, un langage à usage général peut être utilisé à la place. Des langages comme Kotlin, Ruby ou JavaScript deviennent la base des DSL qui génèrent des données de configuration. Bien que ces langages soient extrêmement puissants, ils peuvent être difficiles à utiliser pour décrire la configuration, car ils ne sont pas axés sur la définition et la validation des données. En outre, ces DSL ont tendance à être liés à leurs propres écosystèmes. Il est difficile d'utiliser un DSL Kotlin comme couche de configuration pour une application écrite en Go.Nous avons créé Pkl parce que nous pensons que la configuration est mieux exprimée comme un mélange entre un langage statique et un langage de programmation polyvalent. Nous voulons prendre le meilleur des deux mondes ; fournir un langage qui est déclaratif et simple à lire et à écrire, mais amélioré avec des capacités empruntées aux langages à usage général. Lorsque vous écrivez Pkl, vous pouvez utiliser les caractéristiques du langage auxquelles vous vous attendez, comme les classes, les fonctions, les conditionnelles et les boucles. Vous pouvez construire des couches d'abstraction et partager du code en créant des paquets et en les publiant. Plus important encore, vous pouvez utiliser Pkl pour répondre à de nombreux types de besoins de configuration. Il peut être utilisé pour produire des fichiers de configuration statiques dans n'importe quel format, ou être intégré en tant que bibliothèque dans une autre application en cours d'exécution.Nous avons conçu Pkl avec trois objectifs principaux :Nous avons créé Pkl pour que sa syntaxe soit familière aux développeurs et qu'il soit facile à apprendre. C'est pourquoi nous avons inclus des fonctionnalités telles que les classes, les fonctions, les boucles et les annotations de type.Par exemple, voici un fichier Pkl (module) qui définit un schéma de configuration pour une application web imaginaire.: Ce fichier définit des types et non des données. Il s'agit d'un modèle courant dans Pkl, que nous appelons "template".Et voici comment les données de configuration peuvent être définies :Il est facile de créer des variations des mêmes données de base en les modifiant. Par exemple, imaginons que nous voulions exécuter quatre bases de données localement, en tant que sidecars. Ceci utilise un générateur de for pour produire quatre variations, chacune modifiant la base db et spécifiant un port différent.Les programmes Pkl peuvent être facilement convertis en formats courants.La configuration est une question de données. Et les données doivent être valides.Dans Pkl, la validation est réalisée à l'aide d'annotations de type. Et les annotations de type peuvent optionnellement avoir des contraintes définies sur elles.Voici un exemple qui définit les contraintes suivantes :Une contrainte défaillante provoque une erreur d'évaluation.L'évaluation de ce module échoue :Les contraintes sont des expressions arbitraires. Cela vous permet de créer des types qui peuvent exprimer n'importe quel type de contrôle pouvant être exprimé dans Pkl. Voici un exemple de type qui doit être une chaîne de caractères de longueur impaire et dont la première lettre correspond à la dernière.Pkl permet de publier des paquets et de les importer comme dépendances dans un projet. Cela permet de partager facilement du code Pkl qui peut être utilisé dans d'autres projets.Il est facile de créer ses propres paquets et de les publier comme des versions GitHub, ou de les télécharger où l'on veut.Les paquets peuvent être importés via l'URI absolu :Ils peuvent également être gérés comme des dépendances d'un projet. L'utilisation d'un projet permet à Pkl de résoudre les conflits de version entre les différentes versions d'une même dépendance au sein d'un graphe de dépendance. Cela signifie également que vous pouvez importer des paquets sous un nom plus simple.Un ensemble de paquets sont maintenus par nous, l'équipe de Pkl. Il s'agit notamment dePkl peut produire de la configuration en tant que sortie textuelle, et il peut également être intégré en tant que bibliothèque dans d'autres langages grâce à nos liaisons linguistiques.Lorsqu'il est lié à une langue, le schéma Pkl peut être généré sous forme de classes/structures dans la langue cible. Par exemple, l'exemple Application.pkl ci-dessus peut être généré en Swift, Go, Java et Kotlin. Pkl inclut même des commentaires de documentation dans le langage cible.La génération de code n'est qu'une des nombreuses façons d'intégrer Pkl dans une application. Nos liaisons linguistiques fournissent également des API d'évaluation pour contrôler l'évaluation de Pkl à un bas niveau, et les utilisateurs sont libres d'interagir avec Pkl au niveau d'abstraction qui a le plus de sens pour leur application.Nous pensons qu'un langage de programmation n'est bon que dans la mesure où l'on peut l'écrire. C'est pourquoi nous visons à fournir le meilleur support d'éditeur possible. Lors de l'écriture de Pkl dans un éditeur, les utilisateurs sont guidés tout au long du processus de remplissage des données de configuration à partir d'un modèle donné. En outre, les éditeurs fournissent un retour d'information instantané si des valeurs sont invalides, et la documentation est immédiatement disponible en cas de besoin.Nous lançons également notre plugin IntelliJ, qui fournit un support riche pour les éditeurs JetBrains, y compris IntelliJ, Webstorm, GoLand, et PyCharm. Ces plugins sont capables d'analyser un programme Pkl et de fournir des fonctionnalités telles que l'autocomplétion, la définition de go-to-definition et la prise en charge du refactoring.Voici quelques-unes des fonctionnalités disponibles :En outre, nous prévoyons également de prendre en charge le protocole de serveur de langue, qui fournira un niveau d'intégration similaire dans d'autres éditeurs.: Nous lançons également deux autres plugins : notre plugin VS Code et notre plugin neovim. Aujourd'hui, ces plugins n'offrent que des fonctionnalités d'édition de base telles que la coloration syntaxique et le pliage de code.Nous espérons que vous avez apprécié ce que nous vous avons montré jusqu'à présent. Pour un guide plus approfondi, jetez un coup d'œil à notre tutoriel. Pour en savoir plus sur le langage lui-même, lisez notre référence sur le langage. Pour nous contacter, n'hésitez pas à soumettre un sujet sur GitHub Discussions.De plus, n'hésitez pas à parcourir nos exemples de dépôts pour vous faire une idée de l'utilisation de Pkl.Pour essayer Pkl localement, téléchargez notre CLI en suivant notre guide d'installation. De plus, essayez d'installer l'un de nos différents plugins d'édition pour avoir un aperçu de ce que c'est que d'écrire Pkl soi-même.Nous sommes ravis de partager Pkl avec vous, et nous ne faisons que commencer. Nous sommes impatients de voir ce que vous pourrez en faire !