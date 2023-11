Les langages de programmation les mieux payés en 2023 : une analyse de 10 millions d'offres d'emploi effectuée par DevJobsScanner

Langage Moyenne du salaire (en milliers de dollars) Médiane du salaire (en milliers de dollars) Nombre d’offres Solidity 188 180 136 Rust 156 150 197 ABAP 137 134 134 C/C++ 136 125 3 000 Scala 135 130 533 Ruby 132 136 3 400 Go 130 128 1 200 Swift 127 125 174 Python 125 120 14 000 Java 118 117 23 000

Méthodologie

Le travail doit avoir un salaire.

Le salaire du poste doit être supérieur à 10 000 $ et inférieur à 1 million de dollars.

Le travail devrait provenir des États-Unis.

Le travail peut être classé sous un ou plusieurs langages de programmation.

Pour répondre à cette question, DevJobsScanner a analysé plus de 10 millions d'offres d'emploi de développement du 1octobre 2022 au 1octobre 2023 (1 an). Malgré la portée mondiale de son étude, DevJobsScanner a décidé de se concentrer exclusivement sur les emplois en provenance des États-Unis. L'objectif était de garantir un résultat plus cohérent et représentatif, minimisant considérablement tout écart potentiel dans les données.Sur les 10 millions d’offres d’emploi collectées, 1,3 million indiquaient le salaire, et parmi celles-ci, 230 000 pouvaient être classées selon le langage de programmation. Parmi ces 230 000 offres, environ 86 000 provenaient des États-Unis.Voici le classement des 10 langages de programmation les mieux payés en 2023, selon la médiane des salaires proposés :En première place, en tant que langage le mieux payé en 2023 avec un salaire moyen de 188 000 $, nous trouvons Solidity ! Le langage inventé pour l'ancienne équipe derrière Ethereum a récemment suscité beaucoup d'intérêt. Le faible nombre de candidats pour le poste a fait monter en flèche les salaires. Solidity est un langage de programmation orienté objet de haut niveau. Il est utilisé pour écrire la logique derrière les contrats intelligents qui fonctionnent aujourd’hui dans la plupart des blockchains. DevJobsScanner précise qu'alors que le salaire moyen est de 188 000 dollars par an, certaines offres ont atteint un sommet à 750 000 dollars. Pour ceux qui sont dans les technologies web3 et blockchain, l’apprentissage de Solidity pourrait être intéressant, en tout cas aux États-Unis.Rust n'est pas techniquement le second langage le mieux payé. Il se retrouve en seconde position parce que DevJobsScanner a décidé de ne pas inclure les langages de programmation avec moins de 100 emplois () de son top 10 (la deuxième marche du podium revient a Clojure). Le salaire moyen ici est d'environ 156 000 $ ! Les salaires et la popularité de Rust sont tous deux en hausse.Rust est un langage de programmation récent, apparu en 2010. Il s’agit d’un langage de bas niveau, compilé, qui vise à offrir une performance, une fiabilité et une productivité élevées. Rust est un langage qui met l’accent sur la sécurité de la mémoire, en utilisant un système de propriété et d’emprunt qui évite les erreurs courantes, telles que les fuites de mémoire, les accès concurrents, etc. Rust est utilisé pour le développement de systèmes, de logiciels embarqués, de services web, etc.Rust devient une option pour les grandes applications hautes performances. Son utilisation récente dans le web3/blockchain a également été un facteur clé de sa popularité. Par exemple, les contrats Solana ne sont pas réalisés en Solidity, ils sont réalisés en Rust.ABAP (Advanced Business Application Programming) complète la liste comme l'un des langages les plus appréciés de l'écosystème des progiciels de gestion intégrés (ERP) pour 2023. ABAP est un langage de programmation de haut niveau créé par SAP pour développer des applications sur la plateforme SAP. Il constitue l'épine dorsale des applications SAP depuis les années 1980, permettant le développement et la modification personnalisés des applications SAP.C/C++ occupe la quatrième place avec un salaire moyen d'environ 136 000 $ par an. C++ est un langage de programmation historique, apparu en 1985 comme une extension du langage C. Il s’agit d’un langage de bas niveau, compilé, qui offre un contrôle total sur la mémoire et le matériel. C++ est un langage puissant, complexe et polyvalent, qui permet de créer des applications performantes et robustes. C++ est utilisé pour le développement de systèmes, de jeux, de logiciels graphiques, etc. Il est également très utilisé dans l’écosystème blockchain, Bitcoin ou le langage Solidity Smart Contract sont entièrement écrits en C++.Dans le top cinq, on retrouve Scala. Scala est un langage de haut niveau qui combine programmation orientée objet et fonctionnelle. Il peut être compilé en bytecode Java et exécuté sur une machine virtuelle Java (JVM). Il a d’abord été conçu pour résoudre certains des « défauts » et critiques formulés à propos de Java. Il y a une communauté forte et enthousiaste. Il dispose également de bonnes bibliothèques environnantes, ce qui facilite son démarrage. Alors que le salaire moyen d'un développeur Scala est de 135 000 $, certaines offres ont atteint des sommets d'environ 400 000 $ par an.Ruby est un langage de programmation apparu en 1995. Il s’agit d’un langage de haut niveau, interprété, qui offre une syntaxe expressive et concise, ainsi qu’une grande flexibilité. Ruby est un langage orienté objet, qui supporte plusieurs paradigmes de programmation, tels que la programmation fonctionnelle, la programmation impérative, la programmation réflexive, etc. Ruby est principalement utilisé pour le développement web, en conjonction avec le célèbre framework Ruby on Rails. Il a également d’autres utilités, telles que le scripting, le prototypage, le développement de jeux, etc.Le langage Ruby est populaire depuis de nombreuses années et continue d'être populaire. La demande est assez forte et la plupart sont bien rémunérées. Le salaire médian (136 000 $) d'un développeur Ruby dépasse la moyenne (132 000 $). Cela indique une forte demande de professionnels Ruby de niveau intermédiaire et supérieur, ce qui suggère que l'expertise en Ruby conduit souvent à une rémunération supérieure à la moyenne.Go est un langage de programmation conçu par des membres de l’équipe Google en 2007. Il s’agit d’un langage de bas niveau, compilé, qui vise à offrir une simplicité, une performance et une concurrence élevées. Go est fortement influencé par le langage C, mais il apporte également des améliorations majeures, telles que la sécurité de la mémoire, le récupérateur de mémoire et le typage structurel. Go est utilisé pour le développement de systèmes, de services web, de microservices, etc. Ici, le salaire moyen est de 130 000 $ et le salaire médian de 128 000 $.Swift est un langage de programmation moderne et polyvalent, développé par Apple. Il est principalement utilisé pour développer des applications iOS et Mac, mais il peut aussi être utilisé pour d’autres plateformes et domaines. Swift est un langage expressif qui bénéficie du soutien d’une large communauté de développeurs. Le salaire moyen d’un développeur Swift est de 127 000 $ par an.Python est un langage de haut niveau, non typé, qui offre une syntaxe simple et élégante, ainsi qu’une grande variété de bibliothèques et de frameworks. Python est utilisé pour de nombreux domaines, tels que le développement web, la science des données, l’intelligence artificielle, le scripting, le prototypage, etc.Selon le classement général “Spectrum”, qui est pondéré pour refléter les intérêts du membre typique de l’IEEE, Python reste le langage numéro 1, et augmente même son avance. « La domination accrue de Python semble se faire principalement au détriment des langages plus petits et plus spécialisés. Il est devenu le langage à tout faire - et le maître de certains, comme l’IA, où des bibliothèques puissantes et étendues le rendent omniprésent », écrit Stephen Cass Le langage domine également l'index TIOBE après avoir été sacré langage de programmation le plus populaire en octobre 2021 Java est un langage de programmation très répandu, créé en 1995. Il s’agit d’un langage de haut niveau, compilé, qui fonctionne sur une machine virtuelle, ce qui lui confère une portabilité et une compatibilité élevées. Java est un langage orienté objet, qui offre des concepts tels que l’encapsulation, l’héritage, le polymorphisme, etc. Java est utilisé pour le développement web, d’applications mobiles, d’applications d’entreprise, etc. Le salaire moyen d’un développeur Java est d’environ 118 000 $ par an.L'objectif principal de cette étude est d'extraire autant d'informations précieuses que possible à partir des données sur les emplois récupérés. Pour y parvenir, les conditions suivantes ont été appliquées à chaque tâche de l'ensemble de données :Après avoir appliqué ces conditions, DevJobsScanner a constaté que sur un total de 10 millions d’emplois dans le développement, 1,3 millions étaient postées avec un salaire. Sur ces 1,3 million, 230 000 pourraient être classés dans les langages de programmation. Parmi ces 230 000, environ 86 000 offres d’emploi provenaient des États-Unis.Il existe de nombreux autres langages de programmation qui ne figurent pas dans ce classement, mais qui peuvent offrir des opportunités intéressantes et des défis stimulants. Il n’existe pas de langage de programmation parfait, et le choix du langage dépend de nombreux facteurs, tels que le type de projet, les préférences personnelles, les exigences du client, etc. L’important est de choisir un langage qui correspond à ses besoins et à ses objectifs, et de continuer à apprendre et à se perfectionner.Source : DevJobsScanner Quelle lecture faites-vous de cette liste ? Êtes-vous surpris ? Par quels éléments ?Que pensez-vous de la méthodologie ?Quel(s) est/sont le(s) langage(s) de programmation que vous préférez et pourquoi ?Quels sont les critères que vous utilisez pour choisir un langage de programmation pour un projet ?Quels sont les avantages et les inconvénients des langages de programmation de haut niveau et de bas niveau ?Quels sont les langages de programmation que vous aimeriez apprendre ou approfondir ?Quels sont les langages de programmation qui vous semblent les plus prometteurs pour l’avenir ?