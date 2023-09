Concepts

Pour commencer

Note : version de pointe

Construction et installation

Code : Sélectionner tout opam install catala

Code : Sélectionner tout opam pin add catala --dev-repo

Catala est un langage de programmation adapté à la programmation littéraire législative socio-fiscale. En annotant chaque ligne du texte législatif avec sa signification en termes de code, on peut dériver une implémentation de mécanismes socio-fiscaux complexes qui bénéficie d'un haut niveau d'assurance quant à la fidélité au code-loi.Concrètement, il faut d'abord rassembler toutes les lois, tous les décrets, toutes les affaires antérieures, etc. qui contiennent des informations sur le mécanisme socio-fiscal que l'on veut mettre en œuvre. Ensuite, vous pouvez procéder à l'annotation du texte article par article, dans votre éditeur de texte favori :Une fois votre code terminé et testé, vous pouvez utiliser le compilateur Catala pour produire une version PDF de votre implémentation, lisible par un avocat. Le langage Catala a été spécialement conçu en collaboration avec des professionnels du droit afin de garantir que le code puisse être examiné et certifié correct par les experts du domaine, qui sont dans ce cas des avocats et non des programmeurs.Le langage Catala est spécial parce que sa structure logique imite la structure logique du droit. En effet, le concept central de "définition sous conditions" qui s'appuie sur la logique par défaut a été formalisé par le professeur Sarah Lawsky dans son article A Logic for Statutes. Le langage Catala est le seul langage de programmation qui intègre la logique par défaut en tant que caractéristique de première classe, ce qui explique qu'il s'agisse du seul langage parfaitement adapté à la programmation législative lettrée.Pour commencer, le meilleur endroit est le tutoriel du langage. Une version française est également disponible, mais il se peut qu'elle ne soit pas synchronisée avec les dernières fonctionnalités du langage.Si vous êtes intéressé par la dernière version de développement, des artefacts préconstruits comprenant les binaires et la documentation de l'API sont disponibles à l'adresse suivante : https://catalalang.github.io/catala Catala est disponible en tant que paquet opam ! Si opam est installé sur votre machine, exécutez simplement :Pour obtenir la dernière version de Catala, vous pouvez également exécuter la commande suivanteCependant, si vous souhaitez obtenir les derniers développements du compilateur, vous voudrez probablement le compiler à partir des sources du dépôt ou utiliser nix. Pour cela, voir le readme dédié.Pour en savoir plus sur le langage et ses fonctionnalités, vous pouvez consulter le tutoriel officiel de Catala.Que pensez-vous du langage Catala et de ses capacités ?Trouvez-vous ce langage de programmation utile ou pertinent ?