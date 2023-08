Vérification des limites

Pas de valeurs indéfinies

Pas d'ombre de variable

Variables immuables par défaut

Structures immuables par défaut

Contrôles des options/résultats et des erreurs obligatoires

Types de somme

Génériques

Argue de fonction immuable par défaut, les argues mutables doivent être marquées lors de l'appel

Pas de null ( autorisé dans le code non sécurisé )

) Pas de comportement indéfini ( wip, par exemple, un débordement peut toujours résulter en UB )

) Pas de variables globales (peut être activé pour les applications de bas niveau comme les noyaux via un drapeau)

Interopérabilité C sans aucun coût

Quantité minimale d'allocations

Sérialisation intégrée sans réflexion au moment de l'exécution

Compile en binaires natifs sans aucune dépendance : un simple serveur web ne pèse qu'environ 250 KB

Aussi rapide que le C (le principal backend de V compile en C lisible par l'homme), avec un code équivalent.

cc v.c

-autofree

-gc none

-prealloc

v -prod

Malgré sa simplicité, V donne beaucoup de pouvoir au développeur et peut être utilisé dans pratiquement tous les domaines, y compris la programmation de systèmes, le développement web, le développement de jeux, l'interface graphique, le mobile, la science, l'embarqué, l'outillage, etc. V est très similaire à Go. Si vous connaissez Go, vous connaissez déjà ≈80% de V. Ce que V améliore par rapport à Go.V compile ≈110 000 (backend Clang) et ≈500 000 (backends x64 et tcc) lignes de code par seconde.V est écrit en V et se compile en moins d'une seconde. La plus grande partie du compilateur est encore à un seul thread, il sera donc 2 à 3 fois plus rapide à l'avenir !V peut être démarré en moins d'une seconde en compilant son code traduit en C avec une simple commande. Aucune bibliothèque ou dépendance n'est nécessaire.Pour comparaison, l'espace et le temps nécessaires à la construction de chaque compilateur :Construire V en 0,3 seconde et utiliser le binaire résultant pour se reconstruire :V évite les allocations inutiles en utilisant des types de valeurs, des tampons de chaînes de caractères et en favorisant un style de code simple et sans abstraction.Il y a 4 façons de gérer la mémoire dans V.La méthode par défaut est un GC minimal et performant.La deuxième méthode est autofree, elle peut être activée avec. Elle s'occupe de la plupart des objets (~90-100%) : le compilateur insère les appels de libération nécessaires automatiquement pendant la compilation. Le petit pourcentage restant d'objets est libéré par le GC. Le développeur n'a pas besoin de changer quoi que ce soit dans son code. Cela fonctionne tout simplement, comme dans Python, Go ou Java, sauf qu'il n'y a pas de GC lourd qui trace tout ou de RC coûteux pour chaque objet.Pour les développeurs désireux d'avoir un contrôle plus bas, la mémoire peut être gérée manuellement avecL'allocation d'arène est disponible via vLa démo autofree de V. Tous les objets sont libérés pendant la compilation. Exécution de l'éditeur Ved sur un fichier de 8 Mo avec 0 fuite :V peut produire du C (lisible par l'homme), ce qui vous permet de bénéficier du support et de l'optimisation de GCC et Clang. (Utilisez. pour faire des compilations optimisées). Emettre du C sera toujours une option, même après que la génération directe de code machine soit arrivée à maturité.V peut appeler du code C, et appeler du code V est possible dans n'importe quel langage qui a l'interopérabilité avec le C.Source : Vlang Quel est votre avis sur cette nouvelle langue de programmation ?