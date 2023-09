We heard you –– some of you always want to see latest Tweets first. We've switched the timeline back and removed the tabbed experience for now while we explore other options. https://t.co/euVcPr9ij6 — Support (@Support) March 14, 2022

GitHub fait fi des commentaires des utilisateurs

Envoyé par Bram Borggreve Envoyé par S'il vous plaît, GitHub, écoutez les commentaires des utilisateurs et gardez l'option d'avoir une ligne de temps chronologique comme nous l'avions jusqu'à hier.

Vous avez essayé la même chose il y a environ 10 mois et l'expérience a échoué, et hier cela s'est reproduit.



Le flux chronologique fonctionne très bien pour beaucoup de gens, il aide à découvrir de nouveaux dépôts et de nouvelles personnes à suivre, et il motive à travailler sur des choses parce que vous pouvez voir qui a étoilé votre dépôt. Et surtout, parce que c'est chronologique, vous savez quand vous avez rattrapé votre lecture parce que vous reconnaissez ce que vous avez déjà vu auparavant.



Avoir l'option algorithmique sur le côté ne fait pas de mal, et c'est peut-être la préférence de certaines personnes, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît avec la cerise sur le gâteau, laissez juste l'option qui est là depuis des années et qui fonctionne très bien.



Tout ne doit pas devenir comme Twitter, Facebook ou Instagram. Nous sommes ici pour travailler, pas pour nous engager dans ce que votre algorithme pense que nous aimons.

Le fluxpermettait aux utilisateurs de voir l'activité des personnes et des dépôts qu'ils suivaient, tandis que le fluxfournissait des recommandations basées sur le réseau GitHub de l'utilisateur et les données de comportement. Malgré les objections des utilisateurs, GitHub a combiné les deux flux afin d'améliorer les performances de la plateforme.GitHub a expliqué que ce changement visait à améliorer les performances de la plateforme, mais a aussi reconnu qu’il y avait eu des bogues qui ont été corrigés. La situation est comparable à celle de Twitter, qui avait dû revenir sur sa décision d’imposer un algorithme pas trop aimé de ses utilisateurs l’année dernière. Le texte cite également le témoignage d’un fondateur d’un atelier de développement, qui exprime son mécontentement et demande à GitHub de rétablir l’option du flux chronologique.Il y a une semaine, GitHub a fusionné le flux de sa page d'accueil avec des recommandations algorithmiques, ce qui a exaspéré plus d'un utilisateur du géant de l'hébergement de code. Mardi, GitHub a répondu aux réactions hostiles en déclarant qu'une partie du comportement contesté était en fait due à des bogues qui ont maintenant été corrigés, même s'il est revenu sur sa décision de combiner les fluxetprécédemment séparés.Le fluxcomprenait « des activités et des recommandations basées sur le réseau GitHub de l’utilisateur ». Il était le résultat de l'algorithme de GitHub et des données sur le comportement des utilisateurs. Depuis la semaine dernière, GitHub a combiné les deux flux afin d'alléger la charge sur ses serveurs, c'est du moins ce qu'affirme l'entreprise.« Lorsque nous avons lancé la dernière version de votre flux le 6 septembre 2023, nous avons apporté des modifications à la technologie sous-jacente du flux afin d'améliorer les performances globales de la plateforme », a expliqué l'entreprise dans un message public.Le fluxincluait « l'activité des personnes que vous suivez et des dépôts que vous surveillez ». Il était le résultat d'un choix délibéré de l'utilisateur : les développeurs sélectionnaient le code et les contributeurs qui les intéressaient.Dans un billet récent, GitHub a déclaré : « Nous avons supprimé la fonctionnalité "événements push pour les dépôts auxquels un utilisateur est abonné"... afin de donner la priorité à la disponibilité, à l'expérience utilisateur et à la performance ». Cette décision a été comparée à la décision de Twitter de revenir sur sa chronologie algorithmique l'année dernière, qui a suscité de vives réactions de la part des utilisateurs.La décision de GitHub d'ignorer les commentaires des utilisateurs concernant les systèmes de recommandation algorithmique et les changements de conception unilatéraux en a frustré plus d'un. Les utilisateurs ont exprimé leur préférence pour une chronologie, arguant qu'elle leur permet de suivre l'évolution de leurs lectures et favorise le travail productif.Plusieurs utilisateurs, dont Bram Borggreve, fondateur de BeeSoft Labs, ont souligné l'importance de maintenir l'option d'un flux chronologique tout en reconnaissant qu'une option algorithmique peut plaire à certains. Ils s'opposent à la transformation de GitHub en une plateforme similaire à Twitter ou Facebook, soulignant la nécessité d'un environnement ciblé qui facilite le travail plutôt que le défilement sans but.Bram Borggreve, fondateur de l'atelier de développement BeeSoft Labs, basé à Columbia, a formulé l'une des objections les plus polies à la modification non demandée du flux parmi les quelque deux cents personnes qui ont commenté, sans parler de celles qui ont participé aux fils de discussion et qui ont demandé une annulation :Un d'un développeur de logiciels de gestion d'infrastructures informatiques, qui a souhaité rester anonyme car il n'est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré: « GitHub a déjà essayé cela, et ses utilisateurs ont dit non. Ils suppriment une fonctionnalité utile et la remplacent par des algorithmes de médias sociaux. C'est comme s'ils avaient oublié que les gens utilisent leur plateforme pour faire du vrai travail, et pas seulement pour faire défiler les problèmes, les demandes d'extension et les nouveaux frameworks JavaScript. »En conséquence, l’équipe GitHub a supprimé la fonctionnalité(pousser des événements pour les dépôts auxquels un utilisateur est abonné). « Nous ne prenons pas ces changements à la légère, mais comme notre communauté continue de croître considérablement, nous devons donner la priorité à notre disponibilité, à l'expérience utilisateur et à la performance. »Source : Forum github Quelles peuvent être les motivations de GitHub pour effectuer ce changement ? Pensez-vous que cela s’inscrit dans sa stratégie globale en tant que plateforme appartenant à Microsoft ?Que pensez-vous de la modification effectuée par GitHub sur le flux de sa page d’accueil ?Quels sont selon vous, les risques de la fusion des fluxetpour la diversité, la créativité et l’innovation des développeurs ?Quels sont les avantages et les inconvénients des recommandations algorithmiques par rapport au flux chronologique pour les utilisateurs de GitHub ?Quelles sont les alternatives possibles pour permettre aux utilisateurs de GitHub de choisir le type de flux qu’ils préfèrent, sans compromettre les performances de la plateforme ?