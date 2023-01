GitHub a été fondé en 2008, et Microsoft a racheté la société 10 ans plus tard pour 7,5 milliards de dollars. GitHub continue de fonctionner de façon indépendante et la société a atteint un milliard de dollars de revenus annuels récurrents l'année dernière. Bien que l'acquisition de GitHub par Microsoft ait suscité quelques réticences de la part des développeurs, GitHub reste la plateforme de développement logiciel en ligne la plus populaire, avec plus de 330 millions de dépôts et 90 % des entreprises du classement Fortune 100 qui l'utilisent. Microsoft avait initialement traité le monde open source, et en particulier le projet Linux, avec plus qu'un peu de dédain.Le concurrent GitLab a signalé une augmentation considérable du nombreux de nouveaux inscrits sur sa plateforme après l'annonce du rachat de GitHub par Microsoft. GitLab a en effet annoncé une multiplication par 10 des créations de dépôts sur sa plateforme, en passant de moins de 250 dépôts importés en moyenne par heure à près de 2500 dépôts d’un coup. Cela se serait produit le 3 juin 2018, un jour avant l’annonce officielle de Microsoft et GitHub. Toutefois, l'exode s'est progressivement interrompu dans les semaines qui ont suivi l'annonce officielle. GitLab a signalé l'année dernière un peu plus de 30 millions d'utilisateurs.Lors d'une conférence en 2019, l'ancien PDG Nat Friedman a déclaré que l'entreprise visait 100 millions de développeurs d'ici 2025. Il semble donc qu'elle ait atteint ce jalon avec deux années d'avance sur le plan. « Non seulement cela nous met deux ans en avance sur le calendrier, mais cela représente une grande responsabilité pour nous, chez GitHub, de continuer à mettre les développeurs au premier plan », a déclaré Thomas Dohmke, PDG de GitHub, à propos de cette nouvelle étape. Ce chiffre représente une augmentation substantielle par rapport aux 3 millions d'utilisateurs que GitHub comptait il y a exactement 10 ans, au début de l'année 2013.GitHub comptait 28 millions d'utilisateurs actifs lorsque Microsoft l'a rachetée pour 7,5 milliards de dollars il y a cinq ans et a déclaré 90 millions il y a seulement trois mois. « En tant que foyer pour 100 millions de développeurs et plus, nous prenons notre responsabilité au sérieux pour aider à amener plus de nouveaux développeurs dans la technologie et aider les gens à travailler ensemble pour construire la prochaine grande chose, accélérer le progrès humain et résoudre les problèmes que nous ne comprenons pas encore », a déclaré Dohmke. Selon lui, en 2015, près d'un tiers des développeurs sur GitHub étaient originaires d'Amérique du Nord.Aujourd'hui, certaines des régions à la croissance la plus rapide sont très éloignées des États-Unis, par exemple en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique du Sud. Rien qu'en Inde, plus de 10 millions de développeurs utiliseraient GitHub pour créer des logiciels. Et au Brésil, plus de 3 millions de nouveaux développeurs utiliseraient GitHub. Dans un billet de blogue, il dédit une partie des améliorations de la plateforme à GitHub Next, une équipe de recherche qui étudie l'avenir du développement logiciel. « Nous sommes une équipe de chercheurs et d'ingénieurs chez GitHub, qui explorent des choses au-delà du possible adjacent », affirme l'équipe.« Nous créons des prototypes d'outils et de technologies qui vont changer notre métier. Nous identifions de nouvelles approches pour constituer des équipes de génie logiciel saines et productives », a-t-elle ajouté. Dohmke a également mis en avant des produits de l'entreprise, tels que GitHub Copilot , un nouvel outil alimenté par l'IA conçu pour aider les développeurs à écrire du code. Lancé l'année dernière, GitHub Copilot utilise la technologie d'OpenAI, la société de recherche en IA qui vient de recevoir un investissement de plusieurs milliards de la part de Microsoft. Ce partenariat devrait permettre à Microsoft de faire progresser la recherche en IA.Cependant, une action collective déposée aux États-Unis en novembre a affirmé que GitHub Copilot "repose sur un piratage sans précédent de logiciels libres". Copilot a été entraîné à partir des données hébergées sur GitHub. Bien que cette action en justice n'en soit qu'à ses débuts, elle soulève la question de savoir à qui appartient le code créé par une IA. « Nous nous sommes engagés à innover de manière responsable avec Copilot depuis le début, et nous continuerons à faire évoluer le produit pour mieux servir les développeurs du monde entier », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué en réponse à la plainte.Malgré les questions juridiques entourant GitHub Copilot, la société affirme qu'elle continuera à travailler pour fournir les meilleurs outils de développement de logiciels aux développeurs. GitHub Next est actuellement le foyer de nouveaux outils prototypes tels que Code Brushes, une nouvelle boîte à outils de balayage disponible avec l'extension Visual Code de Copilot Labs. Par ailleurs, si les 100 millions d'utilisateurs de GitHub sont tous des développeurs actifs, cela reflète peut-être la façon dont la nature du développement logiciel est en train de changer. SlashData, par exemple, estime qu'il y a 24 millions de développeurs actifs dans le monde.De son côté, Statista estime qu'il y a 28 millions de développeurs dans le monde. Cependant, les propos de Dohmke laissent entendre que la notion de "développeur" a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et que ce mot désigne désormais un grand groupe d'individus de plusieurs secteurs d'activité. « Lorsque la première ligne de code a été déposée sur GitHub en octobre 2007, les gens avaient en général une idée assez précise de ce qu'était un développeur, de son parcours et de son travail. Aujourd'hui, les développeurs ne sont plus seulement des personnes qui créent des logiciels pour des entreprises technologiques », a-t-il déclaré.Il poursuit : « il s'agit d'un groupe de personnes de plus en plus diversifié et mondial qui travaille dans différents secteurs d'activité, qui bricole du code, du design et de la documentation pendant son temps libre, qui contribue à des projets open source, qui mène des recherches scientifiques, etc. ». À en croire Dohmke, ce groupe de personnes pourrait inclure les utilisateurs des outils low-code/no-code, un domaine dans lequel Microsoft a investi massivement au cours de ces dernières années. Un certain nombre d'études avancent déjà le fait que le nombre de développeurs citoyens devrait considérablement augmenter dans les prochaines années.Le cabinet d'étude et de conseil Gartner a prédit qu'environ 80 % des technologies pourraient être créées par des professionnels extérieurs à l'informatique d'ici 2024. Mais cet avis a entraîné des réactions mitigées dans l'industrie. Des professionnels de l'informatique réfutent cette prédiction et estiment qu'il ne suffit pas d'utiliser les bons outils pour être un développeur de logiciels ni pour créer des applications de types professionnels. Toutefois, les 100 millions d'utilisateurs actifs de GitHub ne semblent pas être uniquement des professionnels travaillant pour des entreprises technologiques. Ils semblent venir de tous les secteurs d'activité désormais.Source : GitHub Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nombre d'utilisateurs actifs de GitHub ?Quel est votre avis sur une évolution présumée de la notion de développeur ?Selon vous, le terme développeur s'applique-t-il à tout individu bricolant du code ? Pourquoi ?Que pensez-vous du concurrent GitLab ? Peut-il rattraper GitHub en matière du nombre d'utilisateurs ?