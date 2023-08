Intel publie une version actualisée d'Intel One Mono, sa police de caractères open-source pour les développeurs

Utilisation des polices

VSCode - Dans Settings, cherchez Font Family, puis spécifiez Intel One Mono .

. Sublime Text - Allez dans Sublime Text -> Préférences -> Paramètrez et réglez font_face sur Intel One Mono

sur IntelliJ Platform - Allez dans File -> Settings -> Editor -> Font et réglez Font à Intel One Mono

Nous recommandons les formats .otf ou .ttf pour une utilisation bureautique.

Les fichiers .ttf sont également bien adaptés aux applications mobiles.

Les polices .woff et .woff2 sont optimisées pour une utilisation sur le web.

prise en charge des langues : les fonctions ccmp et locl garantissent un affichage correct dans un large éventail de langues. Elles sont généralement activées par défaut. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de régler la balise/le paramètre de langue de votre logiciel sur la langue souhaitée ;

mise à disposition des fractions numériques avec les fonctions numr (numérateur) et dnom (dénominateur). Un ensemble de fractions préfabriquées est également disponible dans les polices.

Visualisation et édition des sources

Pour les constructions .otf, nous recommandons d'activer les options " Decompose " et " Autohint ".

" et " ". Pour les .ttf, .woff et .woff2, nous recommandons d'activer l'option " Autohint " uniquement pour les fichiers plus compacts (voir la note sur les indices ci-dessous).

" uniquement pour les fichiers plus compacts (voir la note sur les indices ci-dessous). Dans tous les cas, nous recommandons d'utiliser le paramètre "Release Mode" pour obtenir les meilleurs résultats.

En identifiant le public des développeurs malvoyants, Frere-Jones Type a conçu la police Intel One Mono en partenariat avec l'équipe de la marque Intel et VMLY&R, pour une lisibilité maximale afin de réduire la fatigue des développeurs et les erreurs de codage. Un groupe de développeurs malvoyants et aveugles a donné son avis à chaque étape de la conception.Intel One Mono couvre également un large éventail de plus de 200 langues utilisant l'écriture latine. Les polices Intel One Mono sont fournies en quatre ""(Light, Regular, Medium et Bold) avec les italiques correspondantes, et nous sommes heureux de partager à la fois une version officielle des polices prêtes à l'emploi et des sources modifiables.Nous recommandons d'utiliser ces polices à 7 points et plus en impression, et à 9 pixels et plus à l'écran. Les polices .ttf, .woff et .woff2 fournies dans la version officielle ont été optimisées manuellement pour l'affichage à l'écran, ce qui améliore la clarté et la lisibilité, en particulier sur les plateformes Windows.Outre les caractères par défaut, il existe quelques fonctions supplémentaires accessibles dans certaines applications, ainsi que via CSS :Vous trouverez les sources modifiables dans le répertoire sources. Le sous-dossier instances contient des fichiers sources distincts pour chaque style de caractère. Les sources sont fournies dans des fichiers .ufo, qui contiennent l'illustration complète, les caractéristiques OpenType, ainsi que des méta-informations telles que le nommage et les alignements verticaux pour chaque style de la police de caractères.Il ne s'agit pas de polices installables, mais plutôt des fichiers sources qui les produisent : UFO (Unified Font Object) est un format de fichier source de police ouvert et lisible par l'homme ; vous pouvez trouver les spécifications du fichier ici. Ces sources ont été créées à l'aide de RoboFont. De nombreux autres éditeurs de polices pourront également ouvrir les fichiers .ufo ; nous recommandons d'utiliser RoboFont version 3.4 ou supérieure pour obtenir l'approximation la plus proche de l'environnement de conception et de développement d'origine.Les sous-dossiers postscript et truetype contiennent des fichiers sources distincts pour le format .otf et les fichiers .ttf/.woff/.woff2 respectivement. Étant donné que le format des dessins de contour diffère entre ces ensembles de formats, il vous est recommandé d'utiliser les sources postscript pour créer des polices .otf et les sources TrueType pour créer des polices .ttf, .woff ou .woff2 afin d'obtenir les meilleurs résultats.Après avoir effectué les modifications souhaitées, vous pouvez générer des polices installables directement à partir de l'éditeur de polices en utilisant la fonctionnalité "". Si vous utilisez RoboFont, toutes les options d'installation devraient être réglées par défaut sur les paramètres idéaux, mais les voici pour référence :Si vous souhaitez appliquer des modifications à plusieurs, une méthode plus avancée, mais potentiellement plus efficace, consiste à modifier les masters. Il s'agit de sources spéciales qui décrivent les points extrêmes de l'espace de conception - lesles plus légères et les plus lourdes pour les caractères romains et italiques.Après avoir modifié les masters, vous devrez réexécuter l'interpolation pour générer des graisses et des styles individuels à l'intérieur de cet espace de conception. Le format designspace est un format ouvert, basé sur XML, qui décrit les espaces d'interpolation (spécification du format pour référence). Pour un flux de travail basé sur RoboFont, nous recommandons Skateboard pour l'interpolation ; vous pouvez également utiliser l'extension gratuite DesignSpaceEditor pour visualiser et éditer ces fichiers.Notez que les masters ne sont disponibles qu'en format postscript, et qu'ils sont donc mieux adaptés à la création de polices .otf. Si vous devez créer des polices TrueType à partir des masters, nous vous recommandons d'utiliser QuadraticConverter pour une conversion de meilleure qualité des courbes avant de générer des fichiers .ttf, .woff ou .woff2 ; sachez que les résultats ne correspondront pas exactement aux instances fournies.NB : Les instances préparées contiennent des données supplémentaires qui ne peuvent pas être stockées dans les masters et maintenues par interpolation. Pour de meilleurs résultats, comparez les nouvelles interpolations aux sources d'instances existantes et mettez-les à jour en conséquence, en particulier les informations accessibles via les panneaux Font Info.Pour les formats TrueType (fichiers .ttf, .woff, .woff2), les versions officielles sont optimisées manuellement pour le rendu à l'écran. Cessont stockées séparément des fichiers .ufo, qui ne contiennent aucune information sur les indications TrueType. Lors de la reconstruction des formats TrueType, nous recommandons d'utiliser l'option "" afin d'obtenir un rendu à l'écran raisonnable, mais pas identique.Si vous souhaitez accéder et éditer des instructions d'indication manuelles, vous les trouverez dans l'ensemble séparé de fichiers source sous autres fichiers/source d'indication de type TrueType. Ces fichiers TTF spéciaux seront visualisables et modifiables à l'aide de Microsoft VTT.