Il y a une nouvelle police de caractères en ville, et elle est déjà à l'origine de conflits dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Cette police s'appelle Intel One Mono et, comme son nom l'indique, elle a été conçue par le géant de la technologie Intel, en collaboration avec l'agence new-yorkaise de création de caractères Frere-Jones Type et l'agence de marketing VMLY&R. Elle rejoint un groupe de polices monospaces conçues principalement pour les développeurs - pensez à JetBrains Mono, Fira Code et Consolas. Par définition, les polices monospaces se composent de caractères qui ont la même largeur et occupent le même espace horizontal, ce qui permet aux codeurs et aux programmeurs de faire facilement la différence entre de longues chaînes de caractères. Mais c'est là qu'Intel One Mono se distingue : elle a été conçue avec et pour les développeurs malvoyants. (Elle est téléchargeable gratuitement sur GitHub et sera bientôt disponible sur Google Fonts).Pour s'assurer que la police était lisible pour son public cible, l'équipe a organisé plus d'une douzaine de "sessions de test en direct" avec des développeurs malvoyants à qui l'on a demandé d'écrire du code à l'aide d'Intel One Mono. [...] Certains des commentaires reçus par les concepteurs ont été particulièrement surprenants. Par exemple, certaines personnes avaient du mal à distinguer un "M" majuscule d'un "N" majuscule, probablement parce que les deux lettres ont deux tiges verticales et quelques diagonales entre les deux, ce qui peut prêter à confusion. Pour rendre les lettres plus lisibles, les concepteurs ont incliné les tiges verticales du "M" de manière à ce qu'il ressemble à un W inversé. "", explique Fred Shallcrass, concepteur de caractères chez Frere-Jones Type.Des problèmes similaires se sont posés avec le "x" et le "y", que les gens ont eu du mal à distinguer, ainsi qu'avec le "e" et le "c". Dans tous les cas, les designers ont méticuleusement modifié les lettres pour les rendre très distinctives, ce qui a donné une police assez idiosyncratique où chaque glyphe est aussi différent que possible de l'autre - jusqu'aux crochets bouclés, qui peuvent être décrits comme extra-bouclés. C'est ce qui nous amène à l'opposition dans les commentaires. "", a écrit une personne. "", a écrit une autre personne. Les développeurs étaient également partagés, mais les designers maintiennent leur soutien.", explique Tobias Frere-Jones, fondateur et concepteur principal de son studio éponyme. "Source : Fast CompanyQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces informations pertinentes et utiles ?Que pensez-vous de la police de caractères Intel One Mono ?