Envoyé par Paul Jansen Envoyé par Python, Java, C et C++ sont les 4 premiers langages de l'index TIOBE depuis un certain temps déjà. Ils sont loin devant les autres, et l'écart semble ne faire que croître. L'année dernière, ces 4 langages avaient une part de marché de 40%, cette année la part est même de 55%. C'est une indication qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la concurrence pour le moment. Le principal concurrent de Java, C#, perd du terrain, tandis que les concurrents de Python, R et Ruby, se stabilisent plus ou moins. Cependant, pour C et C++, une petite menace se profile à l'horizon : le langage de programmation Rust. Rust a réintégré le top 20 avec une part de marché record de 0,70 %. Rust se concentre sur les performances et la sécurité du type. L'une des raisons de la popularité croissante de Rust est que Google a commencé à programmer des parties de bas niveau d'Android dans le langage Rust.

Un engouement pour Rust qui va grandissant

Envoyé par ICU Envoyé par Partout dans le monde, les gens se connectent avec des smartphones, des montres connectées et d'autres petits appareils à faibles ressources. L'industrie technologique a besoin d'une solution d'internationalisation pour ces environnements qui s'adapte à des dizaines de langages de programmation et à des milliers de langages humains.



Vient alors ICU4X. Comme son nom l'indique, ICU4X est une émanation de la bibliothèque i18n standard de l'industrie publiée par le Consortium Unicode, ICU (Composants internationaux pour Unicode), qui est intégrée dans tous les principaux appareils et systèmes d'exploitation.



Cette semaine, après 2 ans et demi de travail par Google, Mozilla, Amazon et les partenaires de la communauté, le Consortium Unicode a publié ICU4X 1.0, sa première version stable. Conçu à partir de zéro pour être léger, portable et sécurisé, ICU4X tire les leçons de décennies d'expérience pour apporter un formatage de date localisé, un formatage de nombre, un classement, une segmentation de texte, etc. à des appareils qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de solution appropriée.

Pas représentatif de la popularité des langages de programmation dans l'Hexagone

Selon l'édition d'octobre 2022 de l'index Tiobe, le langage de programmation Rust gagne en popularité parmi les développeurs. Il est désormais placé en 20position, contre une 26place durant la même période l'année dernière. Il s'agit de la seconde fois qu'il entre dans le top 20 de Tiobe, après avoir culminé à la 18position en septembre 2020, quelques mois après avoir atteint la version 1.0.Paul Jansen, PDG de Tiobe Software, voit en Rust comme une « petite menace » pour C et C++ », deux langages qui pourraient être remplacés par Rust dans de nouveaux projets, selon certains développeurs, en raison de sa meilleure gestion de la sécurité de la mémoire.Malgré une popularité croissante, Rust reste bien derrière C et C++, qui sont encore plus ancrés dans les cinq langages les plus populaires qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Comme le note Jensen, les quatre premiers, qui incluent Python, Java, C et C++, détiennent désormais une part de 55*%, contre 40*% l'année dernière.Google a annoncé le 6 avril 2021 que l'Android Open Source Project (AOSP) prendra désormais en charge le langage Rust pour le développement de son système d’exploitation mobile. « Outre les langages à mémoire sécurisée comme Kotlin et Java, nous sommes heureux d'annoncer que le projet Android Open Source prend désormais en charge le langage de programmation Rust pour le développement du système d'exploitation Android », a déclaré Google sur son blog.Contrairement à C et C++, où les développeurs gèrent la durée de vie de la mémoire, Rust « fournit des garanties de sécurité de la mémoire en utilisant une combinaison de contrôles à la compilation pour faire respecter la durée de vie ou la propriété des objets et des contrôles à l'exécution pour s'assurer que les accès à la mémoire sont valides ». Les performances sont équivalentes à celles des langages existants, tout en augmentant l'efficacité du sandboxing et en réduisant son besoin global. Parmi les autres améliorations, citons la concurrence des données, un système de types plus expressif et une gestion plus sûre des entiers.Linus Torvalds l’avait promis lors du dernier Open Source Summit : il pousserait pour l’inclusion de Rust for Linux à la version 6.1 du noyau. La manœuvre est désormais en cours comme le confirme un récent Pull Request. Après 31 ans, un deuxième langage sera donc admis pour le développement du noyau : c’est le Rust. Les débats y relatifs tournent au tour de la possibilité d’une mise au rebut du C au profit du langage Rust compte tenu des avantages qu’il introduit. Petite précision néanmoins : pour le moment, le Rust gagne juste une API officielle pour permettre de développer des modules séparés ou pilotes.Les principaux mainteneurs du noyau Linux ont un âge qui commence par le chiffre 5. Certains se rapprochent même de la soixantaine. Aussi, la communauté du célèbre noyau open source commence à penser au changement de générations. Une nouvelle dont la tranche d’âge se situe dans la trentaine gravit les échelons, mais comme Linus lui-même le souligne : « Il s'avère qu'il est vraiment difficile de trouver des personnes qui sont des mainteneurs » ; un fait lié à ceci que le développement du kernel Linux continue de se faire en C et assembleur – des langages auxquels la vieille génération est plus accoutumée ? C’est une possibilité et elle est susceptible d’expliquer pourquoi 2022 pourrait être l’année du langage Rust au sein du noyau Linux.Go, C3, D, … La liste des langages présentés comme des alternatives au C ou au C++ s’allonge avec les années qui passent. Celui qui a frappé un grand coup dans ces tentatives multiples de mise au rebut du langage C est le Rust. En effet, le noyau Linux s’ouvre de plus en plus au langage de programmation système de Mozilla. Ainsi, des voix s’élèvent de plus en plus pour en faire le successeur attitré des langages C et C++. Sans détour Mark Russinovich de Microsoft vient de déclarer que « c’est le moment d’arrêter d’initier de nouveaux projets en langages C ou C++ et de passer à Rust. »Chez Amazon par exemple, on est d’avis que « choisir Rust c’est opter pour une meilleure sécurisation des logiciels qu’avec le C, mais une efficacité énergétique et une performance d’exécution que seul le C offre. » En effet, certains benchmarks suggèrent que les applications Rust sont plus rapides que leurs équivalents en langage C . Et c’est justement pour ces atouts que sont la parité en termes de vitesse d’exécution en comparaison avec le C, mais surtout pour la sécurisation et la fiabilité que Mark Russinovich recommande le Rust plutôt que le C ou le C++.International Components for Unicode (ICU) est un projet open source de bibliothèques C/C++ et Java matures pour la prise en charge d'Unicode, l'internationalisation des logiciels et la mondialisation des logiciels. ICU est largement portable sur de nombreux systèmes d'exploitation et environnements. Il donne aux applications les mêmes résultats sur toutes les plateformes et entre les logiciels C, C++ et Java. Le projet ICU est un comité technique du Consortium Unicode et sponsorisé, soutenu et utilisé par IBM et de nombreuses autres sociétés.L'index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, de cours et de fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites.L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la création d'un nouveau système logiciel.L'étude internationale Tiobe basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :Source : Tiobe Que pensez-vous du baromètre qu'est l'indice Tiobe ? Le trouvez vous pertinent ? Pourquoi ?Python, Java, C et C++ s'accaparent à eux seuls de 55% de parts de marché, selon Tiobe. Trouvez-vous cela crédible ?Quels critères vous intéresse le plus lorsque vous voulez apprendre un nouveau langage (sa courbe d'apprentissage, la demande au niveau des entreprises, les similitudes dans les syntaxes que vous utilisez déjà dans votre langage de programmation, etc.) ?Que pensez-vous de Rust dans l'absolu ?L'intérêt porté à Rust par des entités comme l'Android Open Source Project ou encore Linux vous semble-t-il pertinent ? Dans quelle mesure ?