// The Computer Language Benchmarks Game // https://salsa.debian.org/benchmarksgame-team/benchmarksgame/ // // Contributed by Kevin Miller // // ver 2: added a couple of optimizations // - Reduced number of times a vector of 8 was checked to see if // they had all escaped, similar to Dominic Letz's C #5 entry. // - Processed 64 pixels at a time if width was a multiple of 64, // thereby reducing writes to the bitmap. // // compile with following gcc flags // -pipe -Wall -O3 -ffast-math -fno-finite-math-only -march=native -mfpmath=sse -msse3 -fopenmp #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <emmintrin.h> long numDigits ( long n ) { long len = 0 ; while ( n ) { n=n/ 10 ; len++; } return len; } inline long vec_nle ( __m128d *v, double f ) { return ( v [ 0 ] [ 0 ] <= f || v [ 0 ] [ 1 ] <= f || v [ 1 ] [ 0 ] <= f || v [ 1 ] [ 1 ] <= f || v [ 2 ] [ 0 ] <= f || v [ 2 ] [ 1 ] <= f || v [ 3 ] [ 0 ] <= f || v [ 3 ] [ 1 ] <= f ) ? 0 : -1 ; } inline void clrPixels_nle ( __m128d *v, double f, unsigned long * pix8 ) { if ( ! ( v [ 0 ] [ 0 ] <= f ) ) *pix8 &= 0x7f ; if ( ! ( v [ 0 ] [ 1 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xbf ; if ( ! ( v [ 1 ] [ 0 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xdf ; if ( ! ( v [ 1 ] [ 1 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xef ; if ( ! ( v [ 2 ] [ 0 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xf7 ; if ( ! ( v [ 2 ] [ 1 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xfb ; if ( ! ( v [ 3 ] [ 0 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xfd ; if ( ! ( v [ 3 ] [ 1 ] <= f ) ) *pix8 &= 0xfe ; } inline void calcSum ( __m128d *r, __m128d *i, __m128d *sum, __m128d *init_r, __m128d init_i ) { for ( long pair= 0 ; pair< 4 ; pair++ ) { __m128d r2 = r [ pair ] * r [ pair ] ; __m128d i2 = i [ pair ] * i [ pair ] ; __m128d ri = r [ pair ] * i [ pair ] ; sum [ pair ] = r2 + i2; r [ pair ] =r2 - i2 + init_r [ pair ] ; i [ pair ] =ri + ri + init_i; } } inline unsigned long mand8 ( __m128d *init_r, __m128d init_i ) { __m128d r [ 4 ] , i [ 4 ] , sum [ 4 ] ; for ( long pair= 0 ; pair< 4 ; pair++ ) { r [ pair ] =init_r [ pair ] ; i [ pair ] =init_i; } unsigned long pix8 = 0xff ; for ( long j = 0 ; j < 6 ; j++ ) { for ( long k= 0 ; k< 8 ; k++ ) calcSum ( r, i, sum, init_r, init_i ) ; if ( vec_nle ( sum, 4.0 ) ) { pix8 = 0x00 ; break ; } } if ( pix8 ) { calcSum ( r, i, sum, init_r, init_i ) ; calcSum ( r, i, sum, init_r, init_i ) ; clrPixels_nle ( sum, 4.0 , &pix8 ) ; } return pix8; } unsigned long mand64 ( __m128d *init_r, __m128d init_i ) { unsigned long pix64 = 0 ; for ( long byte= 0 ; byte< 8 ; byte++ ) { unsigned long pix8 = mand8 ( init_r, init_i ) ; pix64 = ( pix64 >> 8 ) | ( pix8 << 56 ) ; init_r += 4 ; } return pix64; } int main ( int argc, char ** argv ) { // get width/height from arguments long wid_ht = 16000 ; if ( argc >= 2 ) { wid_ht = atoi ( argv [ 1 ] ) ; } wid_ht = ( wid_ht+ 7 ) & ~ 7 ; // allocate memory for header and pixels long headerLength = numDigits ( wid_ht ) * 2 + 5 ; long pad = ( ( headerLength + 7 ) & ~ 7 ) - headerLength; // pad aligns pixels on 8 long dataLength = headerLength + wid_ht* ( wid_ht>> 3 ) ; unsigned char * const buffer = malloc ( pad + dataLength ) ; unsigned char * const header = buffer + pad; unsigned char * const pixels = header + headerLength; // generate the bitmap header sprintf ( ( char * ) header, "P4

%ld %ld

" , wid_ht, wid_ht ) ; // calculate initial values, store in r0, i0 __m128d r0 [ wid_ht/ 2 ] ; double i0 [ wid_ht ] ; for ( long xy= 0 ; xy<wid_ht; xy+= 2 ) { r0 [ xy>> 1 ] = 2.0 / wid_ht * ( __m128d ) { xy, xy+ 1 } - 1.5 ; i0 [ xy ] = 2.0 / wid_ht * xy - 1.0 ; i0 [ xy+ 1 ] = 2.0 / wid_ht * ( xy+ 1 ) - 1.0 ; } // generate the bitmap long use8 = wid_ht% 64 ; if ( use8 ) { // process 8 pixels (one byte) at a time #pragma omp parallel for schedule(guided) for ( long y= 0 ; y<wid_ht; y++ ) { __m128d init_i = ( __m128d ) { i0 [ y ] , i0 [ y ] } ; long rowstart = y*wid_ht/ 8 ; for ( long x= 0 ; x<wid_ht; x+= 8 ) { pixels [ rowstart + x/ 8 ] = mand8 ( r0+x/ 2 , init_i ) ; } } } else { // process 64 pixels (8 bytes) at a time #pragma omp parallel for schedule(guided) for ( long y= 0 ; y<wid_ht; y++ ) { __m128d init_i = ( __m128d ) { i0 [ y ] , i0 [ y ] } ; long rowstart = y*wid_ht/ 64 ; for ( long x= 0 ; x<wid_ht; x+= 64 ) { ( ( unsigned long * ) pixels ) [ rowstart + x/ 64 ] = mand64 ( r0+x/ 2 , init_i ) ; } } } // write the data long ret = ret = write ( STDOUT_FILENO, header, dataLength ) ; free ( buffer ) ; return 0 ; }