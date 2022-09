la conformité du langage aux exigences fonctionnelles actuelles ( architecture, applications Web, transactions bases de données, etc.) ;

les contraintes et les spécificités techniques (syntaxe, gestion des variables, etc.) ;

la portabilité (hétérogénéité des systèmes d'exploitation supportés, cloud computing, etc.) ;

la gestion de la sécurité (sessions utilisateurs, vulnérabilités, etc.) ;

la maintenance applicative (gestion des modifications, évolutivité, etc.) ;

et d'autres aspects que vous pourrez relever.

Chers membres du club,Vous avez été nombreux à vous exprimer sur notre précédent sondage relatif aux langages de programmation que vous détestez le plus, cela aussi bien dans le cadre de vos activités professionnelles que personnelles. Trois années se sont écoulées entre temps et nous estimons qu'il serait intéressant de voir comment la situation a évolué entre temps, notamment les langages qui ont réussi à gagner la confiance des développeurs.Rappelons que les résultats dudit sondage montraient que le JavaScript occupait la première position des langages les plus détestés avec 52 % des voix sur un total de 309 votants. Le langage VBA arrivait en deuxième position avec 27 % de voix et était respectivement suivi par le WLangage (23 %), le Java (18 %, le PHP (15 %), Python (13 %), C++ (11 %), Cobol (10 %), etc. Comme pour les sondages antérieurs en 2016 et 2017 , la grande surprise a été de constater que le JavaScript, le Java, le PHP et le VBA sont classés parmi le top 5 des langages les plus hais.L'analyse dudit sondage montre également que Python est classé à la sixième position alors qu'il est considéré par l'index TIOBE de janvier 2022 comme étant le langage de programmation le plus utilisé et ne montrant aucun signe de ralentissement Par ailleurs, le classement de RedMonk qui date de mars 2021 plaçait le JavaScript comme étant le langage le plus populaire, alors que lors du dernier sondage, il occupait la première place parmi les langages les plus détestés.C'est donc dans l'optique de recueillir à nouveau vos avis sur les différents langages de programmation actuellement disponibles que nous avons estimé nécessaire de relancer le sondage pour l'année 2022, et voir si vos points de vue ont évolué entre-temps par rapport au sondage de l'année dernière. Rappelons que plusieurs éléments peuvent pousser un développeur à détester un langage, et parmi ces derniers il y a les spécificités techniques propres à chaque langage à savoir la syntaxe, la gestion des variables, la maintenance, la consommation des ressources système, la portabilité, et bien d'autres points.À travers ce sondage, nous vous invitons à nouveau à voter pour les langages que vous n'aimez pas, cela en fonction de plusieurs critères parmi lesquels :La qualité du débat viendra donc du partage d'expérience.Quels sont les langages de programmation que vous détestez le plus ? Cochez-les dans les cases à voter.Avez-vous été obligé de programmer dans un langage que vous n'aimez pas ? Comment avez-vous ressenti cela ?Existe-t-il des langages que vous évitez totalement ? Et pourquoi ?Ce genre de sondage est il "biaisé" car plus un langage est utilisé plus il a de chances d'être aussi détesté (comme par exemple JavaScript) ?