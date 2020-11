Le paysage des langages de développement en France

L'index TIOBE du mois de novembre nous livre quelques surprises. Python occupe la seconde place, la position la plus haute qu'il ait occupée dans le classement depuis 2001. Il faut noter que d'autres index, notamment PYPL (Popularity of Programming Language, qui analyse la fréquence de recherche des tutoriels sur le langage dans Google) et IEEE Spectrum Top Programming Languages (qui synthétise 11 mesures provenant de huit sources pour arriver à un classement général de la popularité des langages de programmation, des sources couvrant des contextes qui incluent les échanges sur les médias sociaux, la production de code open source et les offres d'emploi), classaient déjà Python en tête de liste.Ainsi, pour la première, le duo de tête n'est plus constitué de C et de Java, ce dernier a chuté à la troisième place avec 11,68% des recherches. Viennent ensuite C++ (7,6%) et C# (4,67%). Pour observer des changements dans le classement, il faut attendre la neuvième place occupée par R qui a gagné en popularité au détriment de SQL. Ce dernier clôture le top 10 avec 1,54%.Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, a commenté les résultats en ces termes :« Pour la première fois depuis le lancement de l'indice TIOBE il y a près de 20 ans, Java et C n'occupent plus les deux premières positions. C est toujours numéro un, mais c'est Python qui occupe désormais la seconde position. Certains disent que la récente montée en popularité de Python est due à des domaines en plein essor tels que l'exploration de données, l'IA et le calcul numérique. Mais j'ai ma propre opinion à ce sujet. Je pense que la popularité de Python est liée à la demande générale. Dans le passé, la plupart des activités de programmation étaient effectuées par des ingénieurs en logiciel. Mais des compétences en programmation sont nécessaires partout de nos jours et il y a un manque de bons développeurs de logiciels. En conséquence, nous avons besoin de quelque chose de simple qui puisse être géré par des ingénieurs non logiciels, de quelque chose de facile à apprendre avec des cycles d'édition rapides et un déploiement fluide. Python répond à tous ces besoins.« Il y a quelque temps, j'ai eu un pneu crevé et j'ai appelé la patrouille routière pour m'aider. Le mécanicien a posé des questions sur ma vie et quand j'ai utilisé le mot "logiciel" dans ma réponse, il a souri et a commencé à parler avec beaucoup d'enthousiasme de sa propre passion : la programmation en Python. À partir de ce moment, je savais que Python deviendrait omniprésent »Voici le top 10 en fonction des popularités des langages :Pour les développeurs, l'index est également un moyen utile de déterminer si leurs compétences en matière de programmation sont à jour et de les aider à choisir le langage qu’ils voudraient peut-être adopter lors de la plongée dans un nouveau projet logicielCet indice semble confirmer les résultats d'une enquête de SlashData menée auprès des développeurs qui a été publiée le mois dernier . Selon le rapport, JavaScript est en tête du classement avec 12,4 millions de développeurs de logiciels actifs, suivi de Python avec 9,0 millions, puis de Java avec 8,2 millions. Les trois suivants sont quasiment liés, notamment C / C ++ avec 6,3 millions de développeurs, PHP avec 6,1 millions millions de développeurs et C# avec 6,0 millions de développeurs. TypeScript est inclus dans les statistiques JavaScript.Slashdata a comparé ces chiffres à ceux de la mi-2017, notant que les développeurs JavaScript ont augmenté de 5 millions au cours de cette période et que Java a gagné 1,6 million de développeurs. La croissance de Python depuis 2017 n'est pas indiquée, mais les chercheurs ont déclaré qu'elle avait ajouté 2,2 millions de développeurs au cours de l'année dernière seulement, grâce à l'utilisation croissante de la science des données et de l'apprentissage automatique.« JavaScript est de loin le langage de programmation le plus populaire, avec 12,4 millions de développeurs l'utilisant dans le monde. Notamment, la communauté JavaScript n'a cessé de croître en taille au cours des trois dernières années. Entre le deuxième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2020, près de 5 millions de développeurs ont rejoint la communauté - de loin la croissance la plus élevée en termes absolus de tous les langages. Même dans les secteurs logiciels où JavaScript est le moins populaire, comme la science des données ou la réalité virtuelle / réalité augmentée, plus d'un cinquième des développeurs l'utilisent dans leurs projets« Pour le deuxième semestre consécutif, Python est le langage le plus largement adopté derrière JavaScript. Python compte désormais 9 millions d'utilisateurs, après avoir ajouté 2,2 millions de nouveaux développeurs nets au cours de l'année écoulée seulement, devançant Java au début de 2020. La montée en puissance de la science des données et de l'apprentissage automatique (ML) est un facteur évident de sa popularité. Un impressionnant 77% des développeurs ML et des data scientists utilisent actuellement Python. Pour la perspective, seuls 22% utilisent R, l'autre langage souvent associé à la science des données.« Java, avec plus de 8 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, est la pierre angulaire de l'écosystème des applications mobiles - Android - ainsi que l'un des langages à usage général les plus importants. Son adoption est peut-être restée stable au cours des six derniers mois, mais, dans l’ensemble, la communauté Java a gagné 1,6 million de développeurs depuis la mi-2017, ce qui correspond à une croissance de 24 % ». Une étude complète annuelle sur les langages les plus demandés et les salaires proposés, basée sur les offres d'emploi postées sur le Portail Emploi de Developpez.com a été publiée . Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie.Concernant la méthodologie, l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi a été pris en considération et les annonces demandant chaque technologie ont été comptabilisées. Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Notez également que la manière de déterminer les offres en fonction des technologies a évolué ce qui peut expliquer des petites différences sur les chiffres des années passées.Voici la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :Source : TIOBE Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer la croissance de la popularité de Python sur l'index TIOBE ? Le déclin de la popularité de Java ?La première place de C serait-elle menacée par Python ? Dans quelle mesure ?Utilisez-vous (ou avez vous l'intention d'utiliser) l'un des langages de programmation présentés dans le top 10 de l'index TIOBE ?Quels sont les éléments qui vous encouragent à apprendre un nouveau langage ?