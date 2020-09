C++ était le langage de programmation à la croissance la plus rapide en septembre selon TIOBE Java a enregistré la plus forte baisse mais reste en seconde position 4PARTAGES 6 1 C++ a eu sa part de hauts et de bas au fil des ans en termes de popularité. Néanmois, selon l’index TIOBE, il s’agit du langage de programmation dans le top 20 avec la croissance annuelle la plus rapide en septembre. Durant cette période, TIOBE a noté une part de marché de C ++ de 7,11 %, ce qui lui a valu une croissance de 1,48% par rapport à septembre 2019 et une confortable quatrième place. Il est suivi de près par R (une augmentation de 1,33 %, pour une part de marché de 2,37 % et une neuvième place) et C#, cinquième au classement TIOBE avec une part de marché de 4,58 % qui lui a valu une croissance de 1,18 % par rapport à septembre 2019.



Sur une note plus austère, la popularité de Java a chuté, le langage ayant baissé de 3,18% depuis septembre 2019, la plus forte baisse de l'indice de ce mois-ci. Cependant, même avec le déclin, Java reste à la deuxième place, derrière C mais devant Python, C ++, C #, Visual Basic, JavaScript, PHP, R et SQL.



« En 2003, le langage de programmation C++ était un vrai gagnant. Il a atteint les 17,53 % de part de marché en août 2003, se rapprochant de la deuxième place et devenant lauréat du prix du langage de programmation le plus utilisé en 2003. Depuis, le C++ s'est dégradé. Après 2005, il n'a plus atteint les 10% d’utilisation et en 2017, il a atteint un creux historique de 4,55%. Mais si on le compare à l'année dernière, le C++ est désormais le langage à la croissance la plus rapide du pack (+ 1,48%). Je pense que la nouvelle norme C++ 20 pourrait en être l'une des principales causes. Surtout à cause de la nouvelle fonctionnalité des modules qui va remplacer le redoutable mécanisme d'inclusion. Le C++ bat les autres langages avec une tendance positive comme R (+ 1,33%) et C# (+ 1,18%). En revanche, Java est en réel difficultés avec une perte de -3,18% par rapport à l'année dernière » a commenté Paul Jansen, PDG de TIOBE Software.



Comme le note Jansen, l’une des raisons du regain d’intérêt pour C++ est l'arrivée du C ++ 20.



Au cours de la réunion de février, le comité ISO C++ 20 avait ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités au langage. Parmi ces fonctionnalités figurent les Coroutines et les Modules. Les Modules constituent une nouvelle alternative aux fichiers d’entête et apportent un certain nombre d’améliorations clés notamment en isolant les effets des macros et en permettant des générations évolutives. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du langage de définir une limite d’encapsulation nommée. Les Coroutines sont des fonctions qui peuvent suspendre et reprendre leur exécution tout en conservant leur état.





Go, le langage développé par Google, a gagné trois places par rapport à la même période l’année dernière et est désormais le 11ème langage le plus populaire ce mois-ci, tandis que Swift d'Apple est passé de la 16ème à la 12ème place au cours de la période. Le langage de programmation Dart de Google, un compagnon de son framework Flutter UI, est également passé de la 24ème à la 20ème place.



L'autre grand gagnant du classement de ce mois-ci était Rust, qui est





« Au fur et à mesure que le projet a pris de l'ampleur, a été adopté et a gagné en maturité, nous avons commencé à ressentir les douleurs de notre succès. Nous avons développé des besoins juridiques et financiers que notre organisation actuelle n'est pas en mesure de satisfaire. Bien que nous ayons pu réussir avec l'aide de Mozilla pendant un certain temps, nous avons atteint un point où il est difficile de fonctionner sans un nom légal, une adresse et un compte bancaire. "Comment le projet Rust peut-il signer un contrat ?" est devenu une question que nous ne pouvons plus remettre à plus tard », indiquaient les développeurs.



Tiobe classe actuellement le sur-ensemble TypeScript JavaScript de Microsoftà la 42ème place. L'analyste développeur RedMonk, qui base son classement des langages sur les données GitHub et Stack Overflow, classe TypeScript parmi les 10 meilleurs langages.



Mis à jour chaque mois, l'index de la communauté de programmation de TIOBE mesure la popularité des langages de programmation. Comme le souligne TIOBE, l'index n'est pas le reflet des meilleurs langages de programmation ou de ceux qui ont le plus de lignes de code. Au lieu de cela, les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés, de cours et de fournisseurs tiers axés sur un langage en particulier, ainsi que sur les résultats des moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu.



Pour les développeurs, l'index est également un moyen utile de déterminer si leurs compétences en matière de programmation sont à jour et de les aider à choisir le langage qu’ils voudraient peut-être adopter lors de la plongée dans un nouveau projet logiciel.



Le paysage des langages de développement en France



. Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie.



Concernant la méthodologie, l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi a été pris en considération et les annonces demandant chaque technologie ont été comptabilisées. Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Notez également que la manière de déterminer les offres en fonction des technologies a évolué ce qui peut expliquer des petites différences sur les chiffres des années passées.



Voici la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :





Emploi développeur 2019 : les langages les plus demandés et les mieux payés

