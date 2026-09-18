Code : Sélectionner tout 1

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# LAW: no move sequence leads to victory. law you_cant_win: for moves: List<Move> # any sequence of moves board = replay(start(), moves) # replayed from the start is_won(board) == False{} # never leads to victory

Code : Sélectionner tout 1

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# PROOF: you_cant_win holds. def Laws.you_cant_win(moves): # ... written by the AI

Pour commencer

Code : Sélectionner tout curl -fsSL https://bend-lang.com/install.sh | sh

Code : Sélectionner tout 1

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When using Bend: - run `bend guide` to learn it - use `LAWS.bend` to keep important rules - run `bend PROOF.bend` before committing - parallelize the code whenever possible



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Dans léconomie post-AGI, les humains finiront par ne plus écrire ni lire de code, mais nous aurons toujours besoin dun moyen sans ambiguïté pour indiquer aux IA qui construisent le monde qui nous entoure ce que nous voulons quelles fassent. Grâce aux lois, nos intentions peuvent être bien plus précises quen langage naturel. Grâce aux preuves, nous pouvons vérifier que lIA a correctement mis en uvre nos instructions. Et un compilateur rapide lexécute à grande vitesse. Cest ça, Bend : un langage rapide qui empêche les erreurs de lIA grâce à des preuves, compilant la vitesse du C, le parallélisme CUDA, des preuves allégées, et la syntaxe Python.: Bend se compile en code natif. Sur un seul cur, il sexécute presque aussi vite que le C. Le même binaire sexécute également sur seize curs, ou sur le GPU, avec une vitesse pouvant atteindre cent fois celle dun seul cur.: Le vérificateur de types de Bend est un vérificateur de preuves, comme dans Lean et Rocq. Ces opérations peuvent prendre plusieurs minutes sur une base de code de taille moyenne. Bend ne prend quune seconde au maximum, ce qui permet à un agent IA de vérifier après chaque modification.: Pas de threads, pas de verrous, pas de noyaux à écrire. Divisez le travail en deux, et Bend répartit les appels sur tous les curs quil peut trouver, puis les regroupe.: Comment faire confiance à un code que vous navez jamais lu ? En exigeant une preuve. Cest dans LAWS.bend que vous déclarez les lois. À partir de là, aucune IA ne peut jamais livrer une seule ligne qui les enfreigne.Sans LAWS.bend, le bug a été mis en production. Avec LAWS.bend, lIA a dû réessayer jusquà ce quelle construise un mur et prouve que la règle est respectée. Intégrer un bug est mathématiquement impossible : cest un théorème.LAWS.bend est une version de AGENTS.md étayée par des preuves. « Ne commettez aucune erreur » fait désormais l'objet d'une vérification de types.Ajoutez ceci à votre fichier AGENTS.md :Ensuite, dites simplement : « utilise Bend » !Astuces : demandez-lui décrire des lois pour tout ce qui ne doit jamais planter, et de paralléliser tout ce que vous souhaitez voir sexécuter rapidement. Bend est encore jeune : si quelque chose ne fonctionne pas, demandez-lui douvrir un ticket. Bend fonctionne mieux en back-end, sous Linux et macOS.Pensez-vous que ce langage est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?