Bend 2, un langage rapide qui empêche les erreurs de l'IA grâce à des preuves, ce qui permet de vérifier que l'IA a correctement mis en uvre les instructions génératives

Dans léconomie post-AGI, les humains finiront par ne plus écrire ni lire de code, mais nous aurons toujours besoin dun moyen sans ambiguïté pour indiquer aux IA qui construisent le monde qui nous entoure ce que nous voulons quelles fassent. Grâce aux lois, nos intentions peuvent être bien plus précises quen langage naturel. Grâce aux preuves, nous pouvons vérifier que lIA a correctement mis en uvre nos instructions. Et un compilateur rapide lexécute à grande vitesse. Cest ça, Bend : un langage rapide qui empêche les erreurs de lIA grâce à des preuves, compilant la vitesse du C, le parallélisme CUDA, des preuves allégées, et la syntaxe Python.
Bend sexécute rapidement : Bend se compile en code natif. Sur un seul cur, il sexécute presque aussi vite que le C. Le même binaire sexécute également sur seize curs, ou sur le GPU, avec une vitesse pouvant atteindre cent fois celle dun seul cur.
Bend se compile rapidement : Le vérificateur de types de Bend est un vérificateur de preuves, comme dans Lean et Rocq. Ces opérations peuvent prendre plusieurs minutes sur une base de code de taille moyenne. Bend ne prend quune seconde au maximum, ce qui permet à un agent IA de vérifier après chaque modification.
Bend est parallèle : Pas de threads, pas de verrous, pas de noyaux à écrire. Divisez le travail en deux, et Bend répartit les appels sur tous les curs quil peut trouver, puis les regroupe.
Bend bloque les erreurs grâce à la preuve : Comment faire confiance à un code que vous navez jamais lu ? En exigeant une preuve. Cest dans LAWS.bend que vous déclarez les lois. À partir de là, aucune IA ne peut jamais livrer une seule ligne qui les enfreigne.
Sans LAWS.bend, le bug a été mis en production. Avec LAWS.bend, lIA a dû réessayer jusquà ce quelle construise un mur et prouve que la règle est respectée. Intégrer un bug est mathématiquement impossible : cest un théorème.
LAWS.bend
|Code :
|Sélectionner tout
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# LAW: no move sequence leads to victory. law you_cant_win: for moves: List<Move> # any sequence of moves board = replay(start(), moves) # replayed from the start is_won(board) == False{} # never leads to victory
PROOF.bend
|Code :
|Sélectionner tout
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# PROOF: you_cant_win holds. def Laws.you_cant_win(moves): # ... written by the AI
LAWS.bend est une version de AGENTS.md étayée par des preuves. « Ne commettez aucune erreur » fait désormais l'objet d'une vérification de types.
Pour commencer
Installation
|Code :
|Sélectionner tout
curl -fsSL https://bend-lang.com/install.sh | sh
Demandez à votre agent dutiliser Bend
Ajoutez ceci à votre fichier AGENTS.md :
|Code :
|Sélectionner tout
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When using Bend: - run `bend guide` to learn it - use `LAWS.bend` to keep important rules - run `bend PROOF.bend` before committing - parallelize the code whenever possible
Ensuite, dites simplement : « utilise Bend » !
Profitez dapplications sans bug, rapides et codées avec fluidité !
Astuces : demandez-lui décrire des lois pour tout ce qui ne doit jamais planter, et de paralléliser tout ce que vous souhaitez voir sexécuter rapidement. Bend est encore jeune : si quelque chose ne fonctionne pas, demandez-lui douvrir un ticket. Bend fonctionne mieux en back-end, sous Linux et macOS.
Sources : Présentation de Bend, Dépôt GitHub
Et vous ?
Pensez-vous que ce langage est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
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