Andrej Karpathy, cofondateur d'OpenAI, n'est pas d'accord avec l'idée que les ingénieurs logiciels devraient cesser complètement de coder, ce qui contraste avec la vision du PDG de Nvidia, Jensen Huang

Je ne me suis jamais senti aussi dépassé en tant que programmeur. La profession est en pleine mutation, car les contributions des programmeurs sont de plus en plus rares et espacées. J'ai le sentiment que je pourrais être 10 fois plus performant si je savais simplement assembler correctement tout ce qui est devenu disponible au cours de la dernière année, et le fait de ne pas réussir à tirer parti de cette avancée me semble clairement être un problème de compétences. Il y a une nouvelle couche d'abstraction programmable à maîtriser (en plus des couches habituelles ci-dessous) qui implique des agents, des sous-agents, leurs instructions génératives, leurs contextes, leur mémoire, leurs modes, leurs autorisations, leurs outils, leurs plugins, leurs compétences, leurs hooks, MCP, LSP, commandes slash, workflows, intégrations EDI, et la nécessité de construire un modèle mental global pour les forces et les pièges d'entités fondamentalement stochastiques, faillibles, incompréhensibles et changeantes, soudainement mêlées à ce qui était autrefois une bonne vieille ingénierie. Il est clair qu'un outil étranger puissant a été distribué, mais il n'est accompagné d'aucun manuel et chacun doit comprendre comment le tenir et le faire fonctionner, tandis que le séisme de magnitude 9 qui en résulte secoue la profession. Retroussez vos manches pour ne pas prendre de retard.