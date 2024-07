La position de la Maison Blanche loin de faire l'unanimité

Auparavant, Rust n'avait jamais dépassé la 17place dans l'indice de programmation Tiobe. Paul Jansen, PDG de Tiobe, a attribué l'ascension de Rust dans l'indice de juillet qui vient d'être publié à un rapport de la Maison Blanche des États-Unis de février 2024 recommandant Rust plutôt que C/C+, pour des raisons de sécurité. Il a également souligné le soutien croissant de la communauté et de l'écosystème pour le langage :« Ce mois-ci, le langage de haute performance Rust est passé de la 17e à la 13e place dans l'indice TIOBE. Il s'agit d'un record historique pour Rust. Gagner 4 positions peut sembler un petit changement, mais Rust a été "le sujet de conversation de la ville" ces deux dernières années sans faire beaucoup de progrès dans l'indice TIOBE. Rust est enfin en train de monter. Sous l'impulsion du gouvernement américain, qui a récemment annoncé qu'il recommandait de passer de C/C++ à Rust pour des raisons de sécurité, les choses vont vite pour Rust. La communauté s'agrandit, tout comme le nombre de bibliothèques et d'outils tiers. En bref, Rust se prépare à entrer dans le top 10 de l'indice TIOBE ».Fin février, un rapport de la Maison Blanche sur la sécurisation de la mémoire invitait les développeurs à abandonner C et C++ pour passer à des langages comme le Rust jugés supérieurs pour sécuriser les espaces mémoire des logiciels. C’est une sortie qui a fait suite à la prise de position du créateur du langage C++ selon laquelle : « la sécurisation des logiciels par le Rust n’est pas supérieure à celle offerte par le C++. »« En tant que nation, nous avons la capacité - et la responsabilité - de réduire la surface d'attaque dans le cyberespace et d'empêcher des catégories entières de bogues de sécurité d'entrer dans l'écosystème numérique, mais cela signifie que nous devons nous attaquer au problème difficile de l'adoption de langages de programmation sans danger pour la mémoire », a écrit l'Office of the National Cyber Director (ONCD) de la Maison Blanche qui cite le Rust parmi les langages à adopter.Et d'expliquer que :« Les langages de programmation tels que C et C++ sont des exemples de langages de programmation qui peuvent conduire à un code non sûr pour la mémoire et qui sont encore parmi les langages les plus utilisés aujourd'hui. Pour tenter d'atténuer les dangers du code à mémoire non sécurisée obtenu en C et C++, de nombreux fabricants de logiciels investissent dans des programmes de formation à l'intention de leurs développeurs.« Nombre de ces programmes de formation comprennent des tactiques conçues pour réduire la prévalence des vulnérabilités de sécurité de la mémoire produites par ces langages. En outre, il existe de nombreux programmes de formation organisés par des associations commerciales et industrielles. En outre, diverses organisations et universités proposent des formations et un certificat professionnel pour démontrer la connaissance des pratiques de codage sécurisé en C et en C++.« Bien que la formation puisse réduire le nombre de vulnérabilités qu'un codeur peut introduire, étant donné l'omniprésence des défauts de sécurité de la mémoire, il est presque inévitable que des vulnérabilités de sécurité de la mémoire se produisent encore. Même les développeurs les plus expérimentés introduisent des bogues desquels peuvent résulter des vulnérabilités importantes. La formation doit servir de transition pendant qu'une organisation met en œuvre des contrôles techniques plus robustes, tels que des langages à sécurité mémoire ».Mais le PDG de Tiobe n'est pas d'accord. Il déclare : « le conseil de la Maison Blanche américaine n'a pas été bien réfléchi à mon avis ». Et d'ajouter : « Comment pouvez-vous recommander Rust alors qu'il n'y a pas encore d'outils et de développeurs ? De plus, Rust est un langage [relativement] complexe à apprendre, donc ce n'est certainement pas quelque chose que vous voulez laisser aux 'développeurs du gouvernement. Le C++ peut être utilisé de manière très sûre, mais il faut bien sûr savoir comment le faire ».L'avertissement de la Maison Blanche concernant C et C++ a suscité une vive réaction de la part du concepteur de C++, Bjarne Stroustrup, qui a souligné les efforts déployés par le comité de normalisation de C++ pour rendre ce langage plus sûr.De son côté, à propos de la réécriture de son SGBD Cloud natif depuis zéro en Rust après abandon du projet en C++, l'éditeur RisingWave indique :« Rust garantit la sécurisation de la mémoire et des threads au moment de la compilation en introduisant des règles de propriété. Il va au-delà du RAII, un mécanisme de gestion de la mémoire couramment utilisé en C++. Il présente deux avantages. Le premier est évident : une fois que le compilateur Rust a validé notre programme, nous n'aurons pas de défauts de segmentation ou de conditions de concurrence lors de l'exécution, ce qui nécessiterait des dizaines d'heures de débogage, en particulier dans une base de code hautement concurrente et principalement asynchrone. La seconde est plus subtile : le compilateur Rust restreint simplement les types de fautes, ce qui réduit les fragments de code étroitement imbriqués qui peuvent causer un tel comportement bogué. La réplication des bogues est considérablement améliorée avec l'aide de l'exécution déterministe »Dans le top 10 des langages les plus populaires sur TIOBE ce mois-ci nous avons :Dans l'indice rival Pypl Popularity of Programming Language, qui évalue la fréquence de recherche des langages dans Google, les 10 premiers langages pour juillet 2024 sont les suivants.L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Source : TIOBE Que pensez-vous de l'indice TIOBE ?Quelle est votre expérience avec Rust ? Avez-vous déjà utilisé Rust dans vos projets ? Si oui, avez-vous des retours, positifs ou négatifs, à partager ?Pensez-vous que Rust peut dépasser d’autres langages populaires ? Comment voyez-vous sa montée en puissance par rapport à des langages comme Python, Java ou C++ ?Quels sont les avantages et inconvénients de Rust ? Discutez des caractéristiques de Rust, telles que la sécurité mémoire, la performance et la facilité d’utilisation.Comment Rust pourrait-il être adopté davantage dans l’industrie ? Evoquez des stratégies pour encourager l’adoption de Rust dans les entreprises et les projets open source.Quelles sont les alternatives à Rust ? Explorez d’autres langages qui pourraient rivaliser avec Rust et indiquez en quoi.