L'ONCD fait valoir que les fabricants de technologies peuvent empêcher des catégories entières de vulnérabilités d'entrer dans l'écosystème numérique en adoptant des langages de programmation sans danger pour la mémoire. L'ONCD encourage également la communauté des chercheurs à se pencher sur le problème de la mesurabilité des logiciels afin de permettre le développement de meilleurs diagnostics mesurant la qualité de la cybersécurité.Le rapport s'intitule "", a déclaré Harry Coker, directeur national du cyberespace. "".En adoptant une approche de l'élaboration des politiques axée sur l'ingénierie, l'ONCD veille à ce que l'expertise de la communauté technique se reflète dans la manière dont le gouvernement fédéral aborde ces problèmes. Les créateurs de logiciels et de matériel peuvent avoir un impact considérable sur la sécurité partagée de la nation en intégrant les résultats de la cybersécurité dans le processus de fabrication.", déclare Anjana Rajan, directrice nationale adjointe de la cybernétique pour la sécurité technologique. "L'ONCD s'est engagé auprès d'un groupe diversifié de parties prenantes, les ralliant à l'effort de l'administration.Conformément à deux thèmes majeurs de la stratégie nationale de cybersécurité du président publiée il y a près d'un an, le rapport publié marque une étape importante dans le transfert de la responsabilité de la cybersécurité des particuliers et des petites entreprises vers les grandes organisations, telles que les entreprises technologiques et le gouvernement fédéral, qui sont plus à même de gérer une menace en constante évolution. Ces travaux s'inscrivent également dans le prolongement des programmes "secure by design" et des efforts de recherche et de développement déployés par l'ensemble du gouvernement fédéral, notamment par la CISA, la NSA, le FBI et le NIST, et s'appuient sur eux.Les travaux sur la sécurité des mémoires présentés dans le rapport complètent l'intérêt du Congrès pour ce sujet. Il s'agit notamment des efforts des commissions des crédits du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, qui ont inclus dans la législation sur les crédits de l'exercice fiscal 2023 un libellé de rapport directif exigeant un exposé de l'ONCD sur cette question. En outre, le président de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, Gary Peters (D-MI), et le sénateur Ron Wyden (D-OR) ont fait part à l'ONCD de leurs efforts législatifs en matière de sécurité de la mémoire.