La sonde a repris sa collecte d'informations sur l'espace interstellaire. La sonde Voyager 1 de la NASA effectue pour la première fois des opérations scientifiques normales à la suite d'un problème technique survenu en novembre 2023.L'équipe a partiellement résolu le problème en avril lorsqu'elle a incité la sonde à commencer à renvoyer des données techniques, qui comprennent des informations sur la santé et l'état de la sonde. Le 19 mai, l'équipe de la mission a exécuté la deuxième étape de ce processus de réparation et a envoyé une commande au vaisseau spatial pour qu'il commence à renvoyer des données scientifiques. Deux des quatre instruments scientifiques ont immédiatement retrouvé leur mode de fonctionnement normal. Deux autres instruments ont nécessité des travaux supplémentaires, mais aujourd'hui, les quatre instruments renvoient des données scientifiques exploitables.Les quatre instruments étudient les ondes de plasma, les champs magnétiques et les particules. Voyager 1 et Voyager 2 sont les seuls engins spatiaux à échantillonner directement l'espace interstellaire, c'est-à-dire la région située en dehors de l'héliosphère, la bulle protectrice de champs magnétiques et de vent solaire créée par le Soleil.Voyager 1 a repris ses activités scientifiques, mais d'autres travaux mineurs sont nécessaires pour éliminer les effets du problème. Entre autres tâches, les ingénieurs vont resynchroniser le logiciel de chronométrage des trois ordinateurs de bord de la sonde afin qu'ils puissent exécuter les commandes au bon moment. L'équipe assurera également la maintenance du magnétophone numérique, qui enregistre certaines données pour l'instrument de mesure des ondes plasmatiques envoyé à la Terre deux fois par an. (La plupart des données scientifiques des Voyager sont envoyées directement à la Terre et ne sont pas enregistrées).Voyager 1 se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, et Voyager 2 à plus de 20 milliards de kilomètres de la planète. Les sondes fêteront leurs 47 ans d'activité dans le courant de l'année. Ce sont les engins spatiaux les plus anciens et les plus éloignés de la NASA. Les deux sondes ont survolé Jupiter et Saturne, tandis que Voyager 2 a également survolé Uranus et Neptune.