Voyager 1 est une sonde spatiale lancée par la NASA le 5 septembre 1977 dans le cadre du programme Voyager visant à étudier le système solaire externe et l'espace interstellaire au-delà de l'héliosphère du Soleil. Elle a été lancée 16 jours après sa jumelle Voyager 2. Il communique via le réseau DSN (Deep Space Network) de la NASA pour recevoir des commandes de routine et transmettre des données à la Terre.Dans le cadre du programme Voyager et à l'instar de sa sœur Voyager 2, la sonde a pour mission de localiser et d'étudier les régions et les limites de l'héliosphère externe et de commencer à explorer le milieu interstellaire. Voyager 1 a franchi l'héliopause et est entré dans l'espace interstellaire le 25 août 2012, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à le faire. Deux ans plus tard, Voyager 1 a commencé à subir une troisième vague d'éjections de masse coronale en provenance du Soleil qui s'est poursuivie au moins jusqu'au 15 décembre 2014, confirmant ainsi que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire.Le 12 décembre 2023, la NASA annonce que le système de données de vol de Voyager 1 ne parvient pas à utiliser son unité de modulation de télémétrie, ce qui empêche la sonde de transmettre des données scientifiques exploitables. Il y a un peu plus de deux semaines, la NASA a compris pourquoi la sonde Voyager 1 avait cessé d'envoyer des données utiles. La mémoire corrompue de son système de données de vol (FDS) était soupçonnée d'être à l'origine de ce problème. Et pour la première fois, Voyager 1 envoie à la NASA des données utiles sur son état de santé et l'état de ses systèmes embarqués. Comment la NASA a-t-elle réussi cet exploit de réparation à longue distance ? Elle a décomposé le code en petits morceaux et les a redistribués dans la mémoire.Pour la première fois depuis novembre, la sonde Voyager 1 de la NASA renvoie des données exploitables sur l'état de ses systèmes techniques embarqués. La prochaine étape consistera à permettre à la sonde de recommencer à renvoyer des données scientifiques. La sonde et sa jumelle, Voyager 2, sont les seuls engins spatiaux à avoir jamais volé dans l'espace interstellaire (l'espace entre les étoiles).Voyager 1 a cessé d'envoyer des données scientifiques et techniques lisibles vers la Terre le 14 novembre 2023, même si les contrôleurs de la mission ont pu constater que la sonde recevait toujours leurs commandes et fonctionnait normalement. En mars, l'équipe d'ingénieurs de Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud a confirmé que le problème était lié à l'un des trois ordinateurs de bord de la sonde, appelé sous-système de données de vol (FDS). Le FDS est chargé de regrouper les données scientifiques et techniques avant de les envoyer sur Terre.L'équipe a découvert qu'une puce unique chargée de stocker une partie de la mémoire du FDS - y compris une partie du code logiciel de l'ordinateur FDS - ne fonctionnait pas. La perte de ce code a rendu les données scientifiques et techniques inutilisables. Ne pouvant réparer la puce, l'équipe a décidé de placer le code concerné ailleurs dans la mémoire du FDS. Mais aucun emplacement n'est assez grand pour contenir la section de code dans son intégralité.Ils ont donc conçu un plan pour diviser le code affecté en sections et stocker ces sections à différents endroits de la mémoire FDS. Pour que ce plan fonctionne, ils ont également dû ajuster ces sections de code afin de s'assurer, par exemple, qu'elles fonctionnent toujours comme un tout. Toute référence à l'emplacement de ce code dans d'autres parties de la mémoire du FDS devait également être mise à jour.L'équipe a commencé par isoler le code responsable de l'emballage des données techniques du vaisseau spatial. Elle l'a envoyé à son nouvel emplacement dans la mémoire du FDS le 18 avril. Il faut environ 22 ½ heures pour qu'un signal radio atteigne Voyager 1, qui se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, et 22 ½ heures supplémentaires pour qu'un signal revienne sur Terre. Lorsque l'équipe de vol de la mission a reçu un signal du vaisseau spatial le 20 avril, elle a constaté que la modification avait fonctionné : pour la première fois en cinq mois, ils ont pu vérifier la santé et l'état de l'engin spatial.Au cours des prochaines semaines, l'équipe déplacera et ajustera les autres parties concernées du logiciel FDS. Il s'agit notamment des parties qui commenceront à renvoyer des données scientifiques.Voyager 2 continue de fonctionner normalement. Lancées il y a plus de 46 ans, les sondes jumelles Voyager sont les engins spatiaux les plus anciens et les plus lointains de l'histoire. Avant le début de leur exploration interstellaire, les deux sondes ont survolé Saturne et Jupiter, et Voyager 2 a survolé Uranus et Neptune.Quel est votre avis sur le sujet ?