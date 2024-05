Winamp a annoncé qu'il ouvrait son code source pour permettre le développement collaboratif de son lecteur légendaire pour Windows

Winamp a annoncé que le 24 septembre 2024, le code source de l'application sera ouvert aux développeurs du monde entier.



Winamp ouvrira son code pour le lecteur utilisé sur Windows, permettant ainsi à l'ensemble de la communauté de participer à son développement. Il s'agit d'une invitation à la collaboration mondiale, où les développeurs du monde entier peuvent apporter leur expertise, leurs idées et leur passion pour faire évoluer ce logiciel emblématique.



Winamp est devenu bien plus qu'un simple lecteur de musique. Il incarne une culture numérique, une esthétique et une expérience utilisateur uniques. Avec cette initiative d'ouverture du code source, Winamp franchit une nouvelle étape de son histoire en permettant à ses utilisateurs de contribuer directement à l'amélioration du produit.



"C'est une décision qui ravira des millions d'utilisateurs à travers le monde. Nous allons nous concentrer sur de nouveaux lecteurs mobiles et d'autres plateformes. Nous lancerons un nouveau lecteur mobile au début du mois de juillet. Nous ne voulons cependant pas oublier les dizaines de millions d'utilisateurs qui utilisent le logiciel sur Windows et qui bénéficieront de l'expérience et de la créativité de milliers de développeurs. Winamp restera propriétaire du logiciel et décidera des innovations apportées à la version officielle", explique Alexandre Saboundjian, PDG de Winamp. Winamp ouvrira son code pour le lecteur utilisé sur Windows, permettant ainsi à l'ensemble de la communauté de participer à son développement. Il s'agit d'une invitation à la collaboration mondiale, où les développeurs du monde entier peuvent apporter leur expertise, leurs idées et leur passion pour faire évoluer ce logiciel emblématique.Winamp est devenu bien plus qu'un simple lecteur de musique. Il incarne une culture numérique, une esthétique et une expérience utilisateur uniques. Avec cette initiative d'ouverture du code source, Winamp franchit une nouvelle étape de son histoire en permettant à ses utilisateurs de contribuer directement à l'amélioration du produit.", explique Alexandre Saboundjian, PDG de Winamp.

Winamp est un lecteur multimédia pour Microsoft Windows développé à l'origine par Justin Frankel et Dmitry Boldyrev par leur société Nullsoft, qu'ils ont ensuite vendue à AOL en 1999 pour 80 millions de dollars. Elle a ensuite été rachetée par Radionomy en 2014, aujourd'hui connue sous le nom de Llama Group. Depuis la version 2, il est vendu en freemium et supporte l'extensibilité avec des plugins et des skins, et propose la visualisation de la musique, des listes de lecture et une bibliothèque de médias, soutenue par une large communauté en ligne. En 2000, Winamp comptait plus de 25 millions d'utilisateurs enregistrés et en 2001, il comptait 60 millions d'utilisateurs.Dans un communiqué de presse, le lecteur de musique des années 1990 a annoncé qu'il allait ouvrir son code source aux développeurs du monde entier. "", a déclaré la société. "Voici le communiqué officiel :Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette annonce ?