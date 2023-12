Perens : l'open source est en proie à un certain nombre de problèmes graves

Envoyé par Bruce Perens Envoyé par

Ce n'est plus vraiment Red Hat, c'est IBM. Et bien sûr, ils ont arrêté de distribuer CentOS, et depuis longtemps, ils font quelque chose qui, selon moi, viole la GPL, et mon procès en diffamation concernait une autre entreprise qui faisait exactement la même chose : ils vous disent que si vous êtes un client de RHEL, vous ne pouvez pas divulguer la source GPL pour les correctifs de sécurité que RHEL fait, parce qu'ils ne vous permettront plus d'être un client.



Cela dure depuis longtemps, et seul le fait que Red Hat ait fait une distribution publique de CentOS (essentiellement une version sans marque de RHEL) rendait la situation tolérable. Aujourd'hui, IBM ne le fait plus. J'ai donc l'impression qu'IBM a obtenu tout ce qu'elle voulait de la communauté des développeurs open source maintenant, et que nous avons reçu une sorte de doigt d'honneur de leur part.



De toute évidence, CentOS était important pour les entreprises, et elles sont en train de courir après les ailes en adoptant Rocky Linux. J'aurais aimé qu'elles adoptent un dérivé de Debian, mais bon. L'open source fait face à un certain nombre de problèmes graves. Lequel d'entre eux sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase ?



L'autre chose, c'est que l'Open Source a complètement échoué à servir le commun des mortels. Pour la plupart, s'ils nous utilisent, ils le font à travers les systèmes d'un éditeur de logiciel propriétaire, comme l'iOS d'Apple ou Android de Google, qui utilisent tous deux l'open source pour l'infrastructure, mais dont les applications sont pour la plupart propriétaires.



Le commun des mortels ne connaît pas l'open source, il ne connaît pas les libertés que nous promouvons et qui sont de plus en plus dans son intérêt. En effet, l'open source est aujourd'hui utilisé pour les surveiller et même les opprimer.



Perens : il faut trouver un moyen de rémunérer les développeurs open source

Perens : le mouvement Post-Open doit impérativement repenser les licences

Bruce Perens est considéré comme l'un des pères fondateurs du mouvement de l'open source. Il est cofondateur de l'Open Source Initiative et détient la marque Open Source Initiative. Mais au début de l'année 2020, Perens a quitté l'Open Source Initiative à la suite d'un différend sur la nouvelle licence de partage de données cryptographiques : « nous avons fait fausse route en matière de licences ». L'informaticien a également profité de l'occasion pour promouvoir un mouvement alternatif appelé "open source cohérent". Aujourd'hui encore, Perens reste convaincu que l'organisation fait fausse route et que le mouvement a besoin d'être réformé.Selon Perens, l'open source fait face à de nombreux défis. « J'ai écrit des articles à ce sujet et j'ai essayé de mettre au point un prototype de licence. Il est évident que j'ai besoin de l'aide d'un avocat. La prochaine étape consistera à obtenir des subventions. Tout d'abord, nos licences ne fonctionnent plus. Nous avons eu suffisamment de temps pour que les entreprises trouvent toutes les failles et nous devons donc faire une chose de nouveau. La GPL n'agit pas comme elle aurait dû le faire lorsqu'un tiers de tous les systèmes Linux payants sont vendus avec un contournement de la GPL », explique Perens dans une récente interview accordée à The Register.Il cite notamment l'exemple du récent scandale autour de la distribution Red Hat Enterprise Linux (RHEL). La distribution RHEL est sous la coupe d'IBM depuis que le géant des mainframes a racheté Red Hat pour 34 milliards de dollars en 2019. Red Hat a annoncé cet été qu'il ne publiera plus le code source de sa distribution comme l'exige la licence GPL. L'entreprise interdit également à ses clients de partager et de redistribuer le code source ou de l'utiliser pour créer une distribution en aval. Ce faisant, Red Hat s'est attiré les foudres des développeurs, qui dénoncent une violation des principes fondamentaux de la communauté des logiciels open source.Les employés d'IBM affirment qu'ils continuent à fournir des correctifs au projet open source en amont, mais qu'ils ne sont évidemment pas tenus de le faire. Perens a dénoncé la décision de Red Hat et affirme que cela trahit l'esprit même de l'open source. Dans une déclaration partagée avec le média britannique, Perens note :Perens estime que l'open source a atteint ses limites et qu'il faut désormais penser à ce qui va suivre. « Le logiciel libre a maintenant 50 ans et la première annonce de l'open source a eu lieu il y a 30 ans. N'est-il pas temps pour nous d'examiner ce que nous avons fait et de voir si nous pouvons faire mieux ? Oui, mais nous devons en même temps préserver l'open source. L'open source continuera à exister et à fournir les mêmes règles et le même paradigme, et ce qui vient après l'open source devrait s'appeler autrement et ne devrait jamais essayer de se faire passer pour l'open source. Jusqu'à présent, je l'appelle Post-Open », a-t-il déclaré.Perens affirme que le Post-Open sera un peu plus impliqué que l'open source. Il définirait les relations entre les entreprises et les développeurs afin de garantir que les entreprises paient un montant équitable pour les avantages qu'elles reçoivent. Le Post-Open resterait gratuit pour les particuliers et les organisations à but non lucratif, et ne comporterait qu'une seule licence. Il imagine une simple procédure de conformité annuelle qui permettrait aux entreprises d'obtenir tous les droits dont elles ont besoin pour utiliser les logiciels Post-Open. Elles financeraient les développeurs qui seraient encouragés à écrire des logiciels en respectant certaines règles.Par exemple, ces logiciels doivent être utilisables par le commun des mortels, plutôt que par des experts techniques. Se référant aux applications populaires d'Apple, de Google et de Microsoft, Perens note : « une grande partie des logiciels est orientée vers le client en tant que produit - ils sont certainement très surveillés et, dans certains cas, font l'objet d'abus. C'est donc le bon moment pour que l'open source fasse des choses pour les gens normaux ». Selon lui, la raison pour laquelle cela ne se produit pas souvent aujourd'hui est que les développeurs écrivent du code pour eux-mêmes et pour ceux qui ont les mêmes compétences techniques.Pour éviter cela, Perens affirme qu'il faut rémunérer les développeurs afin qu'ils puissent prendre le temps de créer des applications conviviales. Il souhaite également que les entreprises paient la facture, qui pourrait être répartie entre les développeurs contributeurs à l'aide d'un logiciel comme celui qui instrumente GitHub et montre qui contribue à un projet donné. Selon l'informaticien, Merico est une entreprise qui fournit ce type de logiciel. Par ailleurs, il reconnaît que de nombreux obstacles doivent être surmontés pour implémenter ce projet, comme la recherche d'une entité acceptable pour gérer les mesures et la distribution des fonds.De plus, les arrangements financiers doivent intéresser un nombre suffisant de développeurs. « Et tout cela doit être suffisamment transparent et ajustable pour ne pas bifurquer de 100 façons différentes. Vous savez, c'est l'une de mes grandes questions. Est-ce que cela peut vraiment arriver ? », a ajouté Perens. En effet, l'absence de rémunération dans le domaine des logiciels open source reste un problème épineux auquel les acteurs tentent de trouver une solution. Les développeurs affirment que l'absence de rémunération est de plus en plus insoutenable. Ils en appellent à la contribution des grandes entreprises qui profitent gratuitement du système.Selon Perens, la GPL (General Public License) n'est pas suffisante. « La GPL n'est pas conçu comme un contrat, mais comme une licence. Richard Stallman pensait qu'il ne voulait pas retirer des droits à qui que ce soit. Il voulait seulement accorder des droits. Ce n'est donc pas un contrat. C'est une licence. Désormais nous ne pouvons plus faire cela. Nous avons besoin de conditions contractuelles exécutoires », a-t-il déclaré. À la question de savoir si l'adoption de licences non open source (par des entreprises comme HashiCorp, Elastic, Neo4j et MongoDB) représente une voie viable pour l'avenir, Perens a répondu qu'une nouvelle réflexion est nécessaire.Il n'est pas fan des licences telles que la Commons Clause, qui est au centre d'une bataille juridique impliquant Neo4j. « Pourquoi Commons Clause est-elle mauvaise ? Dans un premier temps, il y a le problème de la marque. Les licences open source ont une marque qui est la compréhension des droits qu'elles véhiculent, et bien sûr l'open source a aussi une marque, qui est la compréhension des droits dans la définition de l'open source. Commons Clause semble utiliser la licence open source, mais ne donne pas du tout les mêmes droits, abusant ainsi de la marque de la licence à des fins lucratives », a déclaré Perens. Mais ce n'est pas tout. Perens poursuit :« L'autre problème est que Commons Clause est ajoutée à des licences qui ne permettent pas d'ajouter des termes, comme l'AGPL 3 sur Neo4J. L'AGPL et la GPL ont deux paragraphes qui interdisent l'ajout de termes. Ainsi, lorsqu'un donneur de licence ajoute Commons Clause, il crée une licence avec un langage juridique qui se contredit. Nous travaillons sur le problème des logiciels en tant que service depuis assez longtemps. Je me souviens d'avoir assisté à une réunion de la Free Software Foundation, où la question était de savoir ce qu'il fallait faire face à Google. L'AGPL est née de cette réunion ». Mais selon lui, cela ne résout pas le problème.« Par exemple, l'AGPL oblige les logiciels à divulguer leur propre code source d'une manière ou d'une autre. Ce dont nous parlons en fait, c'est de l'exécution publique dans les logiciels, et l'exécution publique est un droit distinct en vertu du droit d'auteur, car elle était nécessaire pour les pièces de théâtre et les films. Nous disposons donc de ce droit dans le cadre du droit d'auteur et nous pouvons l'utiliser. En fait, ces licences essaient toutes d'atteindre un but et n'y parviennent que partiellement parce qu'elles n'ont essayé d'apporter que de légères modifications par rapport à l'open source », a-t-il déclaré. Selon lui, un changement radical est nécessaire.Interrogé sur l'enthousiasme actuel pour l'IA, Perens a déclaré : « je pense que l'IA est toujours un plagiat. Lorsque vous entraînez le modèle, vous l'entraînez avec les données protégées par le droit d'auteur d'autres personnes. Et ce que fait l'IA, c'est de mélanger et d'assortir et de produire une combinaison de ce qui a été introduit. Nous devons en tenir compte. Comment indemniser les personnes dont les données ont été utilisées pour entraîner le modèle ? Devrions-nous l'entraîner à l'aide d'un logiciel open source ? Je ne le pense pas. Cependant, il [le modèle d'IA, NDLR] fait plus que cela. Il lit les sites Web des gens. Il lit l'intégralité de Wikipédia ».« Personne du côté de l'entrée n'est rémunéré équitablement pour le résultat. C'est donc une grande question que nous devons résoudre », a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a été interrogé sur les efforts des États-Unis pour empêcher la Chine de développer son industrie technologique ou d'accéder aux nouvelles technologies développées par des entreprises américaines ou occidentales. D'après Perens, ces efforts ont été largement inefficaces. « Les Chinois peuvent faire, à une ou deux exceptions près qui ne tarderont pas à disparaître, tout ce que nous faisons », affirme Perens, notant que même s'ils sont en retard sur les puces avancées, ils le rattraperont.Source : interview de Bruce PerensQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'avis de Bruce Perens sur l'état de l'open source ?Que pensez-vous des problèmes qu'il a relevés ? Sont-ils graves au point où il faut changer de paradigme ?Selon vous, les licences open source fonctionnent-ils normalement ? Sinon quels sont les problèmes de ces licences ?Que pensez-vous des propositions de Bruce Perens sur la question de la rémunération des développeurs open source ?Que pensez-vous de sa proposition pour l'avenir ? Le "Post-Open" répond-il aux préoccupations actuelles de l'open source ?Quelles sont vos prédictions sur l'avenir de l'open source ? Comment résoudre les problèmes auxquels l'open source est confronté ?