L'équipe de la NASA chargée de Voyager se concentre sur le correctif logiciel et les propulseursCes efforts devraient permettre de prolonger la durée de vie des explorateurs interstellaires de la NASA.Les ingénieurs de la mission Voyager de la NASA prennent des mesures pour s'assurer que les deux vaisseaux spatiaux, lancés en 1977, continuent d'explorer l'espace interstellaire dans les années à venir.L'une de ces mesures concerne les résidus de carburant qui semblent s'accumuler à l'intérieur des tubes étroits de certains des propulseurs du vaisseau spatial. Les propulseurs sont utilisés pour maintenir l'antenne de chaque engin spatial orientée vers la Terre. Ce type d'accumulation a été observé dans une poignée d'autres engins spatiaux.L'équipe télécharge également un correctif logiciel afin d'éviter la répétition d'un problème survenu sur Voyager 1 l'année dernière. Les ingénieurs ont résolu le problème, et le correctif vise à empêcher qu'il ne se reproduise sur Voyager 1 ou sur son jumeau, Voyager 2.Accumulation des propulseursLes propulseurs de Voyager 1 et Voyager 2 sont principalement utilisés pour maintenir les antennes des engins spatiaux orientées vers la Terre afin de communiquer. Les vaisseaux spatiaux peuvent tourner dans trois directions : de haut en bas, de gauche à droite et autour de l'axe central, comme une roue. Ce faisant, les propulseurs se mettent automatiquement en marche et réorientent le vaisseau spatial pour que ses antennes restent orientées vers la Terre.Le propergol est acheminé vers les propulseurs par des conduites de carburant, puis passe par des conduites plus petites à l'intérieur des propulseurs, appelées tubes d'admission de propergol, qui sont 25 fois plus étroites que les conduites de carburant externes. Chaque mise à feu de propulseur ajoute de minuscules quantités de résidus de propergol, ce qui entraîne une accumulation progressive de matériaux au fil des décennies. Dans certains tubes d'admission de propergol, l'accumulation devient importante. Pour ralentir cette accumulation, la mission a commencé à laisser les deux engins spatiaux tourner légèrement plus loin dans chaque direction avant d'allumer les propulseurs. Cela permettra de réduire la fréquence des mises à feu des propulseurs.Les ajustements de la plage de rotation des propulseurs ont été effectués par des commandes envoyées en septembre et en octobre, et ils permettent aux engins spatiaux de se déplacer de près d'un degré de plus dans chaque direction que par le passé. La mission effectue également des mises à feu moins nombreuses et plus longues, ce qui réduira encore le nombre total de mises à feu effectuées par chaque engin spatial.Les ajustements ont été soigneusement conçus pour minimiser l'impact sur la mission. Bien qu'un plus grand nombre de rotations des engins spatiaux puisse entraîner la perte occasionnelle de données scientifiques - un peu comme lors d'un appel téléphonique où la personne à l'autre bout du fil se coupe de temps en temps - l'équipe a conclu que le plan permettra aux Voyager de renvoyer davantage de données au fil du temps.Les ingénieurs ne peuvent pas savoir avec certitude quand les tubes d'entrée du propulseur seront complètement bouchés, mais ils pensent qu'avec ces précautions, cela ne se produira pas avant au moins cinq ans, voire beaucoup plus.L'équipe peut prendre des mesures supplémentaires dans les années à venir pour prolonger encore la durée de vie des propulseurs."À ce stade de la mission, l'équipe d'ingénieurs est confrontée à de nombreux défis pour lesquels nous n'avons pas de recette", a déclaré Linda Spilker, responsable scientifique de la mission au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie du Sud."Mais ils continuent à trouver des solutions créatives".Rattraper les chosesEn 2022, l'ordinateur de bord qui oriente la sonde Voyager 1 vers la Terre a commencé à renvoyer des rapports d'état brouillés, bien qu'il ait continué à fonctionner normalement.Il a fallu des mois aux ingénieurs de la mission pour identifier le problème. Le système d'articulation et de contrôle de l'attitude (AACS) envoyait des commandes erronées, les écrivant dans la mémoire de l'ordinateur au lieu de les exécuter.L'une de ces commandes manquées a brouillé le rapport d'état de l'AACS avant qu'il ne parvienne aux ingénieurs au sol.L'équipe a déterminé que l'AACS était entré dans un mode incorrect ; cependant, elle n'a pas pu en déterminer la cause et n'est donc pas sûre que le problème puisse se reproduire. Le correctif logiciel devrait permettre d'éviter cela.", a déclaré Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager au JPL.Ce sont les seuls engins spatiaux à avoir jamais fonctionné dans l'espace interstellaire, et les données qu'ils renvoient sont d'une valeur inestimable pour notre compréhension de notre univers local.Voyager 1 et Voyager 2 ont parcouru respectivement plus de 15 milliards et 12 milliards de kilomètres depuis la Terre.À ces distances, les instructions du patch mettront plus de 18 heures à parvenir au vaisseau spatial. En raison de l'âge du vaisseau et du temps de communication, il existe un risque que le correctif écrase un code essentiel ou ait d'autres effets non désirés sur le vaisseau. Pour réduire ces risques, l'équipe a passé des mois à rédiger, réviser et vérifier le code.Par mesure de sécurité supplémentaire, Voyager 2 recevra le correctif en premier et servira de banc d'essai pour son jumeau.Voyager 1 est plus éloigné de la Terre que tous les autres engins spatiaux, ce qui rend ses données plus précieuses.L'équipe téléchargera le patch et effectuera une lecture de la mémoire AACS pour s'assurer qu'il est au bon endroit le vendredi 20 octobre. En l'absence de problèmes immédiats, l'équipe lancera une commande le samedi 28 octobre pour vérifier que le correctif fonctionne comme il se doit.