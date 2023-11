Oui, notre travail de programmeur implique bien d'autres choses que d'écrire littéralement du code, comme l'encadrement des jeunes recrues et la conception de systèmes à un niveau élevé. Mais le codage a toujours été au cœur de notre travail. Tout au long de ma carrière, j'ai été interviewé et sélectionné précisément pour ma capacité à résoudre de petites énigmes de programmation. Soudain, cette aptitude a perdu de son importance.C'est ce que m'avait dit Ben (un ami de l'auteur), qui n'arrêtait pas de me parler des succès spectaculaires qu'il avait obtenus avec GPT-4. Il s'est avéré qu'il n'était pas seulement doué pour les bricolages, mais qu'il avait aussi les qualités d'un ingénieur chevronné : à partir d'un puits de connaissances profond, il pouvait suggérer des façons d'aborder un problème. Pour un projet, Ben avait branché un petit haut-parleur et une ampoule rouge L.E.D. dans le cadre d'un portrait du roi Charles, l'ampoule représentant la pierre précieuse de sa couronne. L'idée était que, lorsque vous saisissiez un message sur un site web d'accompagnement, le haut-parleur jouerait un air et l'ampoule ferait clignoter le message en code Morse. La programmation de l'appareil pour qu'il récupère les nouveaux messages échappait à Ben ; elle semblait nécessiter des connaissances spécialisées non seulement sur le microcontrôleur qu'il utilisait, mais aussi sur Firebase, la technologie du serveur dorsal qui stockait les messages. Ben m'a demandé conseil et j'ai marmonné quelques possibilités. En fait, je n'étais pas sûr que ce qu'il voulait soit possible. Puis il a demandé à GPT-4. Il lui a répondu que Firebase avait une capacité qui rendrait le projet beaucoup plus simple. La voici, et voici un code à utiliser qui serait compatible avec le microcontrôleur.Effrayé à l'idée d'utiliser GPT-4 moi-même - et me sentant un peu mal à l'aise à l'idée de payer OpenAI vingt dollars par mois pour cela - j'ai néanmoins commencé à sonder ses capacités, par l'intermédiaire de Ben. Nous nous asseyions pour travailler sur notre projet de mots croisés, et je lui disais : "". Il me propose le clavier. "", lui disais-je. Ensemble, nous nous sommes fait une idée de ce que l'I.A. pouvait faire. Ben, qui avait plus d'expérience que moi, semblait capable d'en tirer le meilleur parti en cas d'accident vasculaire cérébral. Comme il l'a dit plus tard, son propre réseau neuronal avait commencé à s'aligner sur celui de GPT-4. J'aurais dit qu'il avait atteint la sympathie mécanique. Une fois, dans un exploit que j'ai trouvé particulièrement étonnant, il a demandé à l'I.A. de lui construire un jeu Snake, comme celui des vieux téléphones Nokia. Puis, après un bref échange avec GPT-4, il a obtenu que l'IA modifie le jeu de manière à ce que, lorsque vous perdez, elle vous montre à quel point vous vous êtes éloigné de l'itinéraire le plus efficace. Il a fallu une dizaine de secondes au robot pour y parvenir. C'est une tâche que, franchement, je n'étais pas sûr de pouvoir accomplir moi-même.Aux échecs, qui sont dominés depuis des décennies par l'IA, le seul espoir d'un joueur est de s'associer à un robot. Ces équipes mi-humaines, mi-IA, appelées centaures, pourraient encore battre les meilleurs humains et les meilleurs moteurs d'IA travaillant seuls. La programmation n'a pas encore pris le chemin des échecs. Mais les centaures sont arrivés. GPT-4 seul est, pour l'instant, un plus mauvais programmeur que moi. Ben est bien pire. Mais Ben plus GPT-4 est une chose dangereuse.