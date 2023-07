soit suivant les évolutions d'un écosystème, et en devenant un expert (comptez 7 à 10 ans pour espérer être un réel expert) ;

soit en se diversifiant (plusieurs technologies/écosystèmes).

Bonjour, la problématique peut être comprise de 2 manières, complémentaires :a) quels sont les langages à conseiller pour débuter en programmation ?b) quels sont les langages à conseiller pour trouver du travail en tant que développeur ?Ce ne sont pas nécessairement exactement les mêmes dans les 2 cas. De plus, le(s) langage(s) ne fait pas tout, loin de là (j'estime que c'est moins de 10% des compétences) : la connaissance, et plus encore la maitrise, de l'écosystème, des frameworks, des bibliothèques/API liés à ce langage sont bien plus utiles.Pour a) Mon point de vue est que tout développeur débutant devrait connaitre et avoir pratiqué un minimum (et c'est pour cela qu'on l'enseigne à l'école), utilisant, etafin de pouvoir s'adapter aux besoins du marché (et ne pas s'enfermer dans une seule technologie).Donc au moins un langage procédural, un langage objet, un shell, et potentiellement un peu d'assembleur ? (le Prolog, non listé, est certes peu utilisé, mais parfait pour développer une autre manière de raisonner en programmation).De manière transverse, il faut au moins connaitre quelques langages/framework "plutôt" front-end (web/GUI: Angular.js, ASP.Net, PHP/Symphony...) et 1-2 framework "plutôt" back-end/back-office (Java/Spring/Hibernate, C/C++, Python, C#/.Net, Node.js, etc).Même s'il n'utilisera peut-être plus jamais l'un de ces langages dans sa carrière (ce qui a été mon cas avec plusieurs langages appris à l'école), cela aura développé en lui des manières différentes de penser/raisonner/programmer, et cela, c'est un gros avantages sur les autres. Cela permet notamment de savoir s'adapter à différentes situations / problématiques et de nouveaux langages sans partir de zéro, donc être plus efficace que d'autres.Pour b) : il suffit qu'il choisisse un ou plusieurs des langages les plus populaires (voir index TIOBE par exemple), il augmente ses chances de trouver plus aisément du travail.De mon expérience (éditeurs de logiciels et SSII), au-delà de connaitre plusieurs langages,, mais pour cela, il faut maitriser un minimum plusieurs technologies, le reste s'apprend sur le tas. De toute façon, en informatique, ce que l'on apprend à un instant T et technologiquement obsolète au bout de quelques années, il faut se résoudre à ce fait :(les deux choix ont des avantages et des inconvénients, c'est plutôt un choix personnel)