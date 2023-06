INTRODUCTION

LES DÉVELOPPEURS CODENT MOINS D'UNE HEURE PAR JOUR

LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES CODENT PLUS QUE LA MÉDIANE

LE CODAGE ATTEINT SON APOGÉE LE MERCREDI

PEU DE DÉVELOPPEURS CODENT PLUS DE 2 HEURES PAR JOUR

LA FIN DE L'APRÈS-MIDI EST LE MOMENT LE PLUS POPULAIRE POUR CODER

LANGAGES LES PLUS POPULAIRES

CONCLUSION

À PROPOS DU RAPPORT

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une fracture croissante dans le monde du développement logiciel. Les géants de la technologie déploient quotidiennement du code dans des systèmes complexes gérés par des dizaines de milliers de développeurs. Ils coordonnent des centaines de projets et d'équipes, répartis dans le monde entier et sur plusieurs fuseaux horaires. Ils permettent des déploiements rapides, des révisions rapides et des données rapides. C'est ainsi qu'elles apportent constamment de la valeur à leurs clients, qu'elles sont à la pointe de l'innovation dans leur secteur et qu'elles finissent par s'imposer sur le marché.Dans le même temps, de nombreuses entreprises sont à la traîne. Les équipes d'ingénieurs se heurtent à des obstacles et à des goulets d'étranglement au cours du processus de développement. Passer d'une idée à la production peut prendre des mois, voire des trimestres. Les développeurs luttent contre les distractions - trop de réunions, trop d'interruptions et trop de temps d'attente sur les processus et les systèmes - qui ont toutes un impact sur la première condition préalable pour des équipes d'ingénierie performantes : le temps de codage.S'ils n'ont pas le temps de se concentrer et d'entrer dans un état de fluidité, les développeurs sont limités dans leur capacité à accomplir leur travail. Les meilleures organisations d'ingénierie donnent la priorité au temps de code et le défendent en limitant les réunions, en réduisant les distractions et en supprimant les contraintes grâce à des outils et des automatismes appropriés. Ce rapport explore les données de notre communauté mondiale et révèle le temps dont disposent les développeurs pour coder au cours de leur journée de travail.D'après les données de plus de 250 000 développeurs de notre communauté mondiale, les développeurs codent 52 minutes par jour, soit environ 4 heures et 21 minutes au cours d'une semaine de travail normale, du lundi au vendredi.Le temps de codage est défini comme le temps passé à écrire ou à modifier activement du code dans un éditeur ou un IDE, que nous utilisons comme indicateur du temps concentré et ininterrompu dont disposent les développeurs pour coder au cours de leur journée de travail.D'après nos estimations, les développeurs consacrent 41 minutes supplémentaires par jour à d'autres types de travaux dans leurs éditeurs, tels que la lecture du code, l'examen des demandes d'extraction et la consultation de la documentation. *Notre conclusion : Nos résultats suggèrent que les développeurs sont souvent confrontés à des contraintes au travail qui les empêchent de trouver du temps ininterrompu pour coder.Parmi les plus grandes économies avancées du monde, connues collectivement sous le nom de G7, les développeurs d'Italie, de France et du Japon sont ceux qui passent le plus de temps par jour à coder activement. Dans une analyse de dix pays classés comme marchés émergents par le Fonds monétaire international (FMI), nous avons constaté que les développeurs de Thaïlande, de Turquie et du Brésil passaient le plus de temps à coder.Nous avons limité notre analyse aux pays comptant au moins 100 utilisateurs actifs et classé les pays en fonction des données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI.Il est intéressant de noter que les développeurs des principaux marchés émergents codent plus que la médiane mondiale, ce qui peut indiquer que le génie logiciel gagne rapidement en popularité dans ces pays.Le codage atteint son apogée le mercredi, où les développeurs codent en moyenne 55 minutes, et tombe à 46 minutes le vendredi, le jour de travail le moins propice au codage. La plupart des développeurs continuent à coder pendant le week-end ; ils codent en moyenne 18 minutes par jour le samedi et le dimanche.Pour filtrer les développeurs à temps partiel, notre analyse se limite aux développeurs qui ont codé au moins 7 jours au cours des 30 derniers jours.Nos données révèlent qu'environ 10 % seulement des développeurs passent plus de 2 heures par jour à coder, y compris le week-end. Environ 40 % des développeurs passent plus d'une heure par jour à coder.Dans une enquête ActiveState de 2019 , plus de 75 % des développeurs ont déclaré passer plus de deux heures par jour à coder. Les données d'enquête sont sujettes à des biais de la part des répondants ; nos résultats indiquent que les développeurs passent moins de temps à coder activement qu'ils ne le pensent.Notre analyse a révélé qu'environ 45 % de toutes les journées de travail consacrées au codage se déroulent entre 14 et 17 heures, ce qui indique que les développeurs peuvent être plus occupés par des réunions et d'autres tâches au cours de la matinée.Le codage a tendance à commencer plus tard dans la journée et à se poursuivre après les heures de travail traditionnelles. Seulement 10 % des activités de codage ont lieu entre 9 heures et 11 heures, tandis que 12 % des activités de codage ont lieu après les heures de travail, entre 17 heures et 19 heures.Les matins peuvent être un moment important pour se concentrer sur le codage sans interruption. Si davantage d'entreprises protégeaient les matinées, nous pourrions assister à une augmentation de la durée moyenne de codage par jour au niveau mondial.Nous avons examiné les 10 langages les plus populaires selon l' enquête Stack Overflow de 2021 et les avons classés en fonction du nombre médian de minutes de codage par jour.Les développeurs utilisant TypeScript, un sous-ensemble de JavaScript à croissance rapide conçu et maintenu par Microsoft, passent le plus de temps à coder par jour, en moyenne. Depuis son lancement en 2012, TypeScript a été largement adopté par des entreprises technologiques telles que Slack, Airbnb, Netflix et Shopify.TypeScript et Dart, qui sont tous deux des langages fortement typés, peuvent se classer en tête parce qu'ils exigent des développeurs qu'ils passent plus de temps à mettre en œuvre des règles de variables plus strictes dès le départ.Si les développeurs passent moins d'une heure par jour à coder au travail, où va le reste de leur temps ? La journée d'un développeur est répartie entre de nombreuses autres activités, telles que la planification, la documentation, les réunions et la collaboration.Mais nos résultats mettent en évidence une hypothèse plus alarmante : la plupart des entreprises déploient leurs équipes de développement de manière inefficace, en empêchant les ingénieurs de se concentrer sur les distractions, les perturbations et les réunions, ainsi que sur les inefficacités du système, telles que la lenteur des révisions et de la construction, et les mauvais outils.Les frictions techniques constituent la plus grande menace pour la réussite, la productivité et la fluidité du développement. Alors que beaucoup pensent que l'élite des performances d'ingénierie n'appartient qu'aux titans de la technologie, nous pensons que la plupart des entreprises peuvent commencer à combler le fossé qui se creuse dans le développement de logiciels en mesurant et en améliorant les performances DevOps.Voici ce que les dirigeants peuvent faire pour changer de paradigme :Trouvez et résolvez les goulets d'étranglement qui perturbent le flux de développement d'une organisation et gênent les développeurs. Améliorez les pratiques DevOps de l'organisation pour réduire le temps d'attente, minimiser la frustration et améliorer le travail quotidien.Mesurer les indicateurs DevOps au niveau du système - tels que la vitesse de livraison et les retouches de dernière minute - pour identifier les frictions techniques. Comprenez comment le travail circule dans le flux de valeur et découvrez ce qui bloque les développeurs, comme les réunions et les processus de révision inefficaces.L'amélioration du travail quotidien est plus importante que le travail quotidien lui-même. Les équipes d'ingénieurs doivent réserver du temps et des cycles de développement aux travaux d'amélioration, dans le but d'accroître la productivité de l'équipe. Ces travaux comprennent le remboursement de la dette technique, les migrations, le refactoring et le retooling.Dans ce rapport, les données sont analysées à partir de notre plugin Code Time pour les éditeurs de code les plus populaires, tels que Visual Studio Code et IntelliJ. Les données sont analysées pour plus de 250 000 développeurs à travers le monde entre le 1er juillet 2021 et le 1er octobre 2021. Plus de 201 pays avec des codes ISO-3166 sont représentés dans l'ensemble de données.