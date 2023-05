L'industrie actuelle évolue très rapidement et les personnes qui proposent d'excellentes solutions pour l'avenir et qui les accompagnent de projets révolutionnaires sont très appréciées. Par conséquent, voir quelqu'un limité par le temps signifie qu'un énorme obstacle est en jeu pour les professionnels de l'industrie du développement d'applications.Ainsi, à mesure que les jours passent, la concurrence devient de plus en plus rude. Le temps est compté et il est évident qu'il ne faut pas négliger la situation actuelle pour voir à quel point les contraintes de temps peuvent être préjudiciables à la création d'un environnement propice à la résolution de problèmes sur le plan créatif.Grâce à une nouvelle étude menée par Onymos, un développeur a clairement expliqué que la majorité des développeurs d'applications ne sont pas satisfaits du temps qui leur est accordé dès le départ pour obtenir des résultats valables.La plupart des dirigeants ont évoqué la charge de travail considérable que représente la mise à jour des applications, qui ne cesse d'augmenter d'une année sur l'autre.Cette étude a également montré que près d'un tiers des responsables du développement ont indiqué que les équipes consacraient 50 % de leur temps à la réalisation d'épreuves de maintenance.Il s'agit sans aucun doute d'un nombre considérable de ressources liées à la gestion d'applications qui existent déjà. Et cela laisse encore moins de place à des choses comme l'innovation.Pas moins de 70 % des développeurs chargés des applications se déclarent insatisfaits du temps alloué pour obtenir des résultats souhaitables et créatifs. Ils estiment qu'il est humainement impossible de travailler au mieux de ses capacités pour donner naissance à une telle innovation.Dans un secteur particulier, de nombreuses idées révolutionnaires ont été proposées avec les bonnes solutions qui sont extrêmement appréciées. Cela a donné lieu à de nombreux visages mécontents et à des professionnels qui ne comprenaient pas pourquoi et comment on leur demandait d'en faire autant en si peu de temps. N'oubliez pas que les attentes sont nombreuses et le temps limité.De nombreux développeurs pensent que l'innovation ne peut pas venir de cette manière. Et plus le temps est long, meilleurs sont les résultats. En outre, 50 % de ces développeurs se disent insatisfaits de la manière dont les équipes se comportent à cet égard.Il est donc clair qu'il est plus que jamais nécessaire d'adopter des stratégies rationalisées pour améliorer la vitesse de développement de nouvelles fonctionnalités, afin que les entreprises restent au top de leur forme et que la concurrence soit la plus forte possible sur le marché actuel en pleine croissance.En moyenne, les résultats ont montré qu'un délai de quatre à six mois était nécessaire pour garantir l'achèvement des projets, ce qui a été la réponse de 30 % des dirigeants. Par ailleurs, 28 % ont indiqué qu'une période supplémentaire de six mois était nécessaire pour achever les projets. De tels résultats montrent à quel point les entreprises ont du mal à respecter les délais des projets.Source : Onymos Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?