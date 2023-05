Time to first plot in #JuliaLang:

v1.8: 5.9 seconds

v1.9: 0.56 seconds

2023 already shaping up nicely... — Jeff Bezanson (@JeffBezanson) January 3, 2023

Julia est un langage de programmation de haut niveau, performant et dynamique, avec une syntaxe familière aux utilisateurs d'autre environnement de développement similaires (Matlab, R, Scilab, Python, etc.). Julia a gagné en popularité ces dernières années, grâce à ses performances impressionnantes, sa facilité d'utilisation et son orientation vers le calcul scientifique. Il fournit un compilateur sophistiqué, un système de types dynamiques avec polymorphisme paramétré, une exécution parallèle distribuée, des appels directs de fonctions C, Fortran et Python. La dernière version, Julia 1.9, modernise davantage le langage et le rend encore plus attrayant.Au cours des cinq dernières années, la communauté de programmation Julia - une communauté de programmeurs, scientifiques, mathématiciens et autres qui utilisent Julia régulièrement - a plus que triplé sa taille. Julia Computing a publié une visualisation qui illustre assez bien ce phénomène. Il s'agit d'une visualisation des étoiles Github sur différents dépôts Julia, qui illustre bien l'augmentation de la popularité à partir de 2018-2019. Bien que cette popularité accumulée soit certainement impressionnante, surtout si l'on considère l'âge du langage (la première version a été publiée en 212), elle est loin d'être le plafond de la popularité du langage.Julia 1.9 devrait continuer sur la même lancée et faire grandir davantage la communauté du langage. La nouvelle version de Julia corrige certains défauts du langage, notamment le temps nécessaire à la première exécution qui était un gros point de douleur pour de nombreux utilisateurs. La question pratique est donc de savoir si, compte tenu de l'état actuel de l'écosystème des packages dans Julia, les utilisateurs peuvent effectivement voir ces avantages.Julia est l'un des langages de programmation les plus appréciés pour l'analyse des données scientifiques, car il offre un traitement exceptionnellement rapide pour les projets à forte intensité de calcul. Dans les versions précédentes, la combinaison inégalée de productivité et de vitesse s'est faite au prix de temps de démarrage lents, en particulier lors du chargement de certains paquets complexes et puissants qui donnent aux utilisateurs de Julia un tel effet de levier. À titre d'exemple, l'utilitaire de traçage Plots.jl doit construire GR, PyPlot, et quelques autres artefacts dans le cadre de la précompilation, ce qui a tendance à prendre beaucoup de temps.« Julia est incroyablement attrayant pour les gens qui ont des besoins de calcul très exigeants. Vous pouvez comparer les précédentes versions de Julia à un avion à réaction : c'est un moyen fantastique de voyager sur de longues distances, mais probablement pas votre véhicule préféré pour aller à l'épicerie. La rapidité de Julia provient de sa capacité à générer du code-machine de haute qualité. Cependant, générer un tel code prend du temps, et pour une tâche simple, cela peut signifier passer plus de temps à générer du code qu'à l'exécuter », a déclaré Tim Holy, professeur de neurosciences à l'école de médecine de l'université de Washington.Holy est l'un des principaux contributeurs à la dernière version du langage. Il a ajouté : « il est un peu regrettable pour un nouvel utilisateur, qui a tant entendu parler de la vitesse de Julia, que sa première expérience soit d'attendre qu'elle compile de nombreux paquets de code avant de pouvoir commencer à faire quoi que ce soit d'utile. Peu importe la vitesse à laquelle il fonctionne une fois qu'il est prêt, ce n'est pas la meilleure première impression ». Environ 42 % des utilisateurs de Julia réclament un déploiement plus rapide et meilleur des binaires de code pour les applications et des temps de démarrage plus courts pour les paquets.Aujourd'hui, la version 1.9 de Julia élimine cet inconvénient et réduit davantage les obstacles à une adoption beaucoup plus large de Julia. Selon un tweet de Jeff Bezanson, informaticien américain et cocréateur du langage de programmation Julia, le temps de démarrage des projets qui était de 5,9 secondes dans Julia 1.8 a considérablement baissé pour atteindre 0.56 seconde dans Julia 1.9. « 2023 s'annonce déjà bien », a-t-il écrit. La plupart des changements sont orientés vers la performance ou les bogues, et cela reflète bien ce qui va changer avec cette nouvelle version de Julia. En outre, Julia 1.9 devrait rester la version de Julia pendant un certain temps.Ce qui est une bonne chose, car cela maintient l'écosystème et les tutoriels au même niveau et rend Julia beaucoup plus accessible. Valentin Churavy, informaticien au MIT CSAIL et contributeur principal de Julia, partage sa dernière expérience : « nous avons travaillé avec des scientifiques pour résoudre des problèmes dans les domaines de la science des matériaux et de la science du climat au cours des dernières années. Récemment, nous avons essayé de mettre à l'échelle une simulation d'océan à l'échelle de la terre avec Oceananigans.jl en utilisant 768 GPU Nvidia. En utilisant Julia 1.8, la latence de démarrage était proche de 10 minutes ».« Avec Julia 1.9, cette latence est tombée à 3 minutes, avec une grande marge d'amélioration. La réduction du temps de démarrage des applications scientifiques permettent une itération beaucoup plus rapide, que ce soit dans une salle de classe ou dans un centre de recherche. Cette souplesse change la donne pour les scientifiques et amplifie l'impact de Julia », a-t-il ajouté. Julia 1.9 accentue la concurrence Python dans le domaine du calcul haute performance et les simulations. Voici ci-dessous un aperçu des autres améliorations introduites la par la dernière version de programmation Julia :Source : Julia 1.9 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des améliorations introduites par Julia 1.9 ?Cela permettra-t-il à Julia de devenir le premier choix en matière de calcul haute performance ?Quelle comparaison faites-vous entre Julia et ses concurrents, notamment Python MATLAB, Rust et R ?