Temps de chargement en mémoire.

Souplesse.

Facilité d’utilisation et de navigation entre les menus.

Systèmes d’exploitation supportés.

Langages de programmation supportés.

Bibliothèques intégrées.

Possibilité de programmation en Cloud (PaaS).

Coloration syntaxique.

Indentation.

Autocomplétion de code.

Intégration d'un outil de débogage.

Intégration de clients de connexion en réseau ( FTP, SSH, etc.).

Gestion des connecteurs SGBD (Oracle, SQL Server, MySQL, PostGreSQL, etc.).

Gestion des versions (versionning).

Organisation des fichiers en projet.

Autres fonctionnalités que vous pourrez relever.

Chers membres du club,De nos jours, il existe une multitude d'outils mis à la disposition des développeurs afin de plus ou moins leur faciliter les tâches. Toutefois, chacun de ses outils dispose d'un certain nombre d'utilisateurs pour lesquels les préférences sont édictées soit par la facilité d’utilisation de l'outil, soit pour les fonctionnalités proposées. Il devient ainsi important de faire le point sur les meilleurs outils de programmation en informatique, cela sur la base des retours d'expérience des développeurs expérimentés ou non que vous êtes.Pour rappel, nombreux ont été ceux d'entre vous qui se sont exprimés sur le précédent sondage à choix multiple que Developpez.com avait lancé au mois de novembre 2018 et qui portait sur vos environnements de développement intégrés (EDI) préférés dans le cadre de vos activités de programmation. Il convient de rappeler, comme le montre l'image ci-dessous, que les résultats dudit sondage plaçaient Microsoft Visual Studio Code à la tête du classement avec 32 % des votants. La deuxième place du classement était occupée par Microsoft Visual Studio avec 30 % des votants alors que JetBrains (Rider, DataGrip, IntelliJ IDEA, PyCharm, PHPStorm, CLion, RubyMine, WebStorm, etc.) s'était positionné à la troisième place avec 24 % des votants. Notepad++ (16 %) , Eclipse avec 14 % des votants et Embarcadero (Delphi, C++Builder, RAD Studio) avec 14 % des votants se plaçaient respectivement à la quatrième, cinquième et sixième place juste devant Netbeans et Qt Creator.Sur le même ordre d'idée, un récent sondage d'envergure internationale lancé par Stack Overflow auprès de 70 000 développeurs lancé en juin 2022 montrait également, à l'instar du sondage de 2018 initié par Developpez.com , que Microsoft Visual Studio Code et Microsoft Visual Studio sont en tête de peloton des EDI les plus populaires avec respectivement 74,48 % et 32,15 %.C'est donc dans l'optique de recueillir à nouveau vos avis sur les différents EDI actuellement disponibles que nous avons estimé nécessaires de relancer le sondage pour l'année 2023, et voir si vos choix ont évolué entre-temps par rapport au sondage précédent. Au cas où vos choix auraient varié, merci de bien vouloir nous faire part de vos expériences en précisant les raisons qui vous ont poussés à changer d'EDI dans le cadre de vos activités. Par ailleurs, si vos choix n'ont pas changé, quels sont les éléments qui font que vous préférez conserver un EDI au détriment d'un autre.En plus de la simple question « Quels sont vos environnements de développement intégrés (EDI) préférés en 2023 ? », cette discussion est l'occasion de partager vos expériences avec les EDI en se basant sur les critères suivants :Selon vous, quels sont les meilleurs éditeurs de code dans le cadre de vos activités de programmation en 2023 ? Et pourquoi ?Si vous avez connu une mauvaise expérience avec un EDI particulier , vous pouvez également la partager.