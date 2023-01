AutoHotkey annonce la version officielle d'AutoHotkey v2, offrant de nombreuses améliorations : il est recommandé aux utilisateurs de commencer à passer à la v2 pour les nouveaux scripts

Les mises à jour précédentes de AHK étaient contraintes d'être rétrocompatibles avec les versions précédentes, ce qui limitait les améliorations qui pouvaient être apportées. En supprimant cette contrainte, la v2 incorpore de nombreuses améliorations significatives par rapport à la v1, y compris l'élimination des bizarreries qui rendaient de nombreux aspects de la v1 confus pour beaucoup, en particulier les utilisateurs débutants. Cette rupture des liens avec la syntaxe et les structures de la v1 est ce qui permet à AHK de continuer à progresser en tant que langage de script moderne et facile à utiliser.





L'attention des développeurs, en particulier le développeur principal Lexikos, sera portée sur cette dernière version, car elle représente le présent et le futur du langage AHK. Il n'est pas possible de maintenir le développement de deux bases de code distinctes. De même, le forum se concentrera et s'organisera autour de la version principale tout en incluant des zones de support de la v1.

Élimination de la double syntaxe de la v1. La présence à la fois de la syntaxe héritée (commande) et des expressions dans la v1 cause beaucoup de frustration pour ceux qui apprennent le langage. AHK v2 est cohérent dans son utilisation des expressions, ce qui laisse une seule syntaxe à apprendre et élimine le besoin de se rappeler comment et quand utiliser chacune.





Une détection et un rapport d'erreurs plus complets. Il en résulte un dépannage plus facile et un code plus fiable.





Application Launcher. L'installation de la v2 comprend l'application Launcher qui permet de gérer à la fois la transition de la v1 à la v2 et l'utilisation continue des deux, si nécessaire. Le Launcher lancera la version appropriée de AHK basée sur sa tentative de détection automatique et vos paramètres.





Application Dash. L'application Dash est une nouvelle interface utilisateur graphique pour AHK qui peut être utilisée comme point de départ pour créer de nouveaux scripts, compiler des scripts, afficher les fichiers d'aide (v2 ou v1), exécuter l'outil Window Spy, configurer les paramètres de lancement et spécifier l'éditeur par défaut pour les fichiers de script AHK.

Au cours de plusieurs semaines après cette annonce, le forum sera modifié pour refléter l'accent mis sur la v2 comme version principale.

Les sections principales du forum seront consacrées aux sujets liés à la v2. Des sous-forums spécifiquement désignés pour la v1 et les versions antérieures seront créés pour les sujets concernant ces versions. Les fils de discussion existants dans les anciens forums non v2 seront déplacés vers ces sous-forums.

La coloration syntaxique dans les boîtes de code AHK sera modifiée pour utiliser les règles syntaxiques de la version 2.

La sortie officielle de la v2 ne signifie pas que la v1 est supprimée du site. Comme toujours, les anciennes versions peuvent être téléchargées et les zones du forum réservées à la v1 seront disponibles, notamment "Demander de l'aide" et "Scripts et fonctions".

Vos scripts v1 actuels continueront à fonctionner même si la v2 est installée, comme décrit ci-dessus concernant l'application Launcher.

Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera implémentée dans la v1, bien que les modifications apportées au code via les "pull requests" puissent être évaluées et implémentées, mais avec une priorité moindre.

Toute personne souhaitant bifurquer une version de la v1 pour continuer son développement est la bienvenue, car toutes les versions de AHK continuent d'être open source.

Il est recommandé aux utilisateurs de commencer à passer à la v2 pour les nouveaux scripts. Cependant, les scripts v1 continueront à fonctionner tant que la v1 est installée, même si la v2 est également installée. L'installation de la v2 comporte plusieurs composants et fonctionnalités utiles qui permettent aux deux versions de coexister et de fonctionner de manière transparente. Voir ces instructions pour installer la v2 à côté de la v1.La communauté AHK sera là pour aider à la transition et répondre aux questions concernant toute version pour laquelle vous pourriez avoir besoin d'aide. Le résumé ci-dessous présente quelques points clés concernant la transition, y compris les changements apportés au forum. Toutes les autres questions que vous pourriez avoir concernant la v1 et la v2 sont très probablement couvertes dans cet article approfondi par Lexikos, le principal développeur de AHK. Ceux qui ont déjà adopté la v2 pensent que vous trouverez la nouvelle version comme une mise à niveau significative, et qu'elle aidera à consolider AHK comme le langage de script le plus puissant et le plus facile à utiliser disponible.Source : AutoHotkey Qu'en pensez-vous ?