Selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 26,9 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 19,6 % par rapport à 2022. Une augmentation des technologues d'affaires et un nombre croissant d'initiatives d'hyperautomatisation et d'affaires composables à l'échelle de l'entreprise seront les principaux moteurs de l'accélération de l'adoption des technologies low-code jusqu'en 2026.", a déclaré Varsha Mehta, spécialiste principal des études de marché chez Gartner. "Les plates-formes d'applications low-code (LCAP) devraient être la plus grande composante du marché des technologies de développement low-code, avec une croissance de 25 % pour atteindre près de 10 milliards de dollars en 2023 (voir tableau 1).*Si les LCAP constituent le plus grand segment du marché, la plateforme de développement d'automatisation citoyenne (CADP) devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une prévision de croissance de 30,2 % pour 2023. Les cas d'utilisation typiques de CADP comprennent l'automatisation des flux de travail, la création de formulaires Web, le rapprochement des données et du contenu entre plusieurs applications de logiciel-service et la création de rapports et de visualisations de données.", a déclaré Jason Wong, vice-président analyste distingué chez Gartner. "."Gartner prévoit que d'ici 2026, les développeurs n'appartenant pas aux départements informatiques officiels représenteront au moins 80 % de la base d'utilisateurs des outils de développement low-code, contre 60 % en 2021.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ?