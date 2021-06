Une plateforme low-code/no-code désigne un environnement de développement visuel intégré basé sur le Cloud qui permet aux développeurs citoyens (utilisateurs non techniques) de créer rapidement des solutions logicielles. Un ensemble de composants préconstruits aide à la fois les propriétaires d'entreprises et les développeurs de logiciels à développer des applications mobiles et web avec la plus "grande facilité". Ces plateformes révolutionnent ainsi l'industrie du logiciel en raccourcissant la courbe d'apprentissage et en rendant le développement de logiciels plus rapide, plus simple, plus accessible.« La barrière à franchir pour devenir un producteur de technologie est en train de tomber grâce aux outils de développement low-code et no-code », a déclaré Rajesh Kandaswamy, vice-président de Gartner. À la question de savoir à quels types de produits et services technologiques ces résultats s'appliquaient, il a répondu « tous ». Dans l'ensemble, Kandaswamy estime que les entreprises considèrent de plus en plus les activités numériques comme « un sport d'équipe », et non plus comme « le seul domaine du département informatique ».Selon un rapport de Forrester publié en 2019, le marché du low-code atteindrait un taux de croissance annuel de 40 %, avec des dépenses prévues de 21,2 milliards de dollars jusqu’en 2022. La même année, Gartner a estimé que ces systèmes seront utilisés pour un énorme 65 % de tout le développement d'applications dans les cinq années à venir.Pour la nouvelle étude, Gartner a défini les professionnels de la technologie comme ceux dont la fonction principale est de contribuer à la création de produits et de services technologiques, en utilisant des compétences spécifiques telles que les tests de développement de logiciels et la gestion des infrastructures. Cela inclut les professionnels de l'informatique et les travailleurs ayant une expertise spécialisée comme la gestion de la relation client, l'IA, la blockchain et le DevOps.Mais au lieu que ce soient les professionnels de l’informatique qui continue d’occuper le marché global des technologies de l’information, Gartner prévoit une démocratisation du développement technologique qui inclut les développeurs citoyens, les scientifiques des données et les "business technologists" – un terme qui englobe un large éventail d'employés qui modifient, personnalisent ou configurent leurs propres analyses, l'automatisation des processus ou les solutions dans le cadre de leur travail quotidien. Outre les humains non informaticiens, Gartner prévoit également que les systèmes d'intelligence artificielle qui génèrent des logiciels joueront également un rôle important dans ce qui va suivre.Les outils utilisés pour le développement low-code – tels que les éditeurs par glisser-déposer, les générateurs de code et autres – permettent aux utilisateurs non techniques de réaliser ce qui n'était auparavant possible qu'avec des connaissances en code. Mais en automatisant et en abstrayant certains des processus techniques sous-jacents – et en rendant l'utilisation du code ou des scripts facultative – ces outils permettent désormais à un plus grand nombre de personnes de personnaliser les caractéristiques et les fonctions de diverses applications. Et l'IA est en bonne position et a le potentiel pour automatiser et améliorer de nombreux aspects du développement de logiciels, de l'évaluation des besoins au déploiement, selon Gartner.« Par exemple, des fonctions d'apprentissage automatique pour aider à l’écriture du code sont disponibles. Un exemple est l'Intellicode de Microsoft », a déclaré Kandaswamy. « Bien que ces outils n'en soient qu'à leurs débuts, nous nous attendons à ce que leur sophistication s'améliore et [qu'ils] contribuent à réduire les obstacles auxquels se heurtent ceux qui n'ont pas de compétences spécialisées pour développer des produits et services technologiques utiles ».« La croissance des données numériques, les outils de développement low-code et le développement assisté par l'intelligence artificielle (IA) font partie des nombreux facteurs qui permettent la démocratisation du développement technologique au-delà des professionnels de l'informatique », a déclaré Rajesh Kandaswamy.Cette tendance à la démocratisation du développement technologique, dans l’ensemble, est portée par une nouvelle catégorie d'acheteurs en dehors de l'entreprise informatique traditionnelle, a indiqué Gartner dans son rapport. Selon les conclusions du cabinet, les dépenses informatiques totales engagées par les entreprises représentent en moyenne jusqu'à 36 % du budget informatique officiel.Le monde a changé à un rythme sans précédent en 2020. Avec les mesures de verrouillage qui se sont imposées dans le monde entier, les entreprises de tous les secteurs se sont efforcées de trouver des moyens de se reconnecter numériquement avec les utilisateurs ou les clients, laissant les services informatiques surchargés à court de temps. L’épidémie de covid-19 a contraint des millions de personnes à apprendre et à travailler à domicile. Alors que toutes les industries ont réagi de manière unique, des milliers de personnes se sont tournées vers la technologie low-code/no-code comme réponse.Du commerce de détail aux services financiers, de plus en plus d'entreprises redoublent d'efforts pour adopter la transformation numérique. Ce faisant, elles pénètrent plus souvent sur des marchés associés aux fournisseurs de technologies traditionnels, ou en concurrence avec eux. D'ici 2042, Gartner prévoit que plus d'un tiers des fournisseurs de technologies seront en concurrence avec des fournisseurs non technologiques.En favorisant la transformation numérique, la pandémie n'a fait qu'accélérer cette évolution, selon Gartner. Les services Cloud, les initiatives commerciales numériques et les services à distance se sont rapidement développés en conséquence directe de la crise, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'intégration et d'optimisation. En 2023, Gartner prévoit que 30 milliards de dollars de revenus seront générés par des produits et services qui n'existaient pas avant la pandémie.« La disponibilité des technologues d'entreprise offre de nouvelles sources d'innovation et la possibilité de faire le travail. Ainsi, les fournisseurs de technologies et de services devront étendre leurs sources d'idées et de développement technologique à de nouvelles communautés, qu'elles soient basées sur le développement citoyen, leurs propres communautés de clients ou d'autres sources », a déclaré Kandaswamy.Cependant, selon un commentateur, l’idée de création de technologies par des professionnels extérieurs à l'informatique est une idée recyclée à chaque génération. « Je ne compte plus le nombre d'outils "low-code" ne nécessitant pas de compétences en programmation que j'ai vu apparaître et disparaître au cours des quatre dernières décennies. COBOL et SQL ont tous deux été présentés en ces termes. Je n'ai encore jamais vu un "gestionnaire non technique" écrire une requête SQL non triviale, et encore moins savoir comment confirmer qu'il a obtenu les bons résultats ». « L'outil low-code le plus largement utilisé est Excel, depuis un certain temps déjà. Facile à utiliser, bien sûr. Mais pas si facile à utiliser correctement et avec précision », a-t-il ajouté.Toutefois, selon un autre commentateur, il y a une part de vérité dans la nouvelle approche, « qui est de rendre la programmation plus accessible au moyen de constructions de plus haut niveau qui sont faciles à utiliser tout en étant moins générales ». Selon lui, « Excel est un excellent exemple, dans la mesure où il a ouvert le monde des macros et de la programmation à une vaste population. Certes, il faut toujours posséder des compétences techniques et des connaissances en programmation, mais la barre d'entrée est abaissée en échange de l'utilisation d'un bac à sable plus étroit ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : Gartner Que pensez-vous des conclusions de ce rapport ?Selon Gartner, d'ici 2042, plus d'un tiers des fournisseurs de technologies seront en concurrence avec des fournisseurs non technologiques. Quel commentaire en faites-vous ?Pensez-vous vraiment que la technologie du low-code permettra la création de 80 % des technologies par des professionnels non techniques ?