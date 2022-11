Annoncée à l'occasion de la récente conférence annuelle GitHub Universe, cette fonctionnalité expérimentale fonctionne en tandem avec l’intelligence artificielle de suggestion de blocs de code – GitHub Copilot. Copilot a fait l’objet de lancement officiel pour tous en juin, au prix de 10 dollars par mois ou de 100 dollars par an après un essai gratuit de 60 jours. GitHub donne accès à la nouvelle fonctionnalité via une liste d'attente ouverte aux développeurs intéressés. Sa portée est limitée pour l'instant, dans la mesure où elle ne fonctionne qu'avec l'éditeur Visual Studio Code de Microsoft. Touefois des extensions sont prévues dans l’avenir, notamment, pour la prise en charge d’environnements de développement tels que ceux fournis par l’éditeur JetBrains ou d’éditeurs de code comme NeoVim.L'ajout de la création de code par la voix est accueillie par les acteurs de la filière comme une aide pour les scénarios d'accessibilité. En s'appuyant sur la nouvelle fonctionnalité, il est possible de demander à Copilot de faire des choses comme passer à différentes lignes de code, ou naviguer vers des méthodes ou des blocs avec la voix. On peut même même contrôler Visual Studio Code, avec des commandes telles que "exécuter le programme" ou "basculer en mode zen". Le développeur peut en sus requérir un résumé d’une section de code donnée.Au travers de cette expérience, les capacités de Copilot à aider les programmeurs à coder plus rapidement et plus facilement devraient s'améliorer. C’est un impact positif sur la productivité des développeurs susceptible d’être remis en question dans des entreprises qui s’appuient sur des open spaces.L'avenir de l'outil est cependant coloré d’un zeste de flou car Microsoft et son partenaire technologique OpenAI, font l'objet d'un recours collectif en raison de violations potentielles des licences de logiciels libres. En droite ligne avec cet état de chose, l’effort porté par GitHub Next – une équipe d’ingénieur et de chercheurs et de chercheur pourrait donc ne pas intégrer les cercles de production de logiciels des grandes entreprises.Source : GitHubNext Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité envisagée comme greffon à GitHb Copilot ? Gadget ou utile ?Voyez-vous aussi le codage par la voix comme une composante essentielle du futur du développement de logiciels ?