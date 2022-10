Envoyé par Redmonk Envoyé par Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que l'évolution du langage de programmation est terminée maintenant ou le sera jamais. Pour le meilleur et pour le pire, la nôtre est une industrie mercurielle vouée à une perpétuelle réinvention. Mais cela suggère qu'à l'heure actuelle, l'innovation de l'industrie se concentre sur des domaines autres que les langages de programmation, et que nous avons peut-être atteint un point de contentement relatif - bien que temporaire - avec la grande variété de langages disponibles pour l'utilisation des développeurs.

TypeScript (qui a gagné une place) : longtemps l'un de langages à l'ascension la plus fulgurante - et l'un des exemples canoniques de la raison pour laquelle l'interopérabilité avec les langages existants populaires peut être un accélérateur spectaculaire de l'utilisation et de l'adoption - TypeScript avait néanmoins stagné dans notre classement. Au cours des trois dernières exécutions, TypeScript s'est maintenu en tant que notre huitième langage le plus populaire dans l'enquête. Ce trimestre, cependant, il est septième - et à égalité avec C++. Nous avons souligné de nombreux facteurs généraux liés à la popularité des langages de programmation dans le passé, parmi lesquels : l'interopérabilité susmentionnée avec les langages existants populaires ; toute disponibilité accrue des fonctionnalités liées à la sécurité ; et des associations avec des frameworks ou des projets populaires. TypeScript a eu la chance de cocher toutes ces cases, et il y a peu de suggestions à l'heure actuelle que le langage se dirige ailleurs que vers le haut. La seule vraie question est de savoir dans quel délai.

Chez Tiobe également, Rust fait son entrée dans le top 20

Envoyé par Paul Jansen Envoyé par Python, Java, C et C++ sont les 4 premiers langages de l'index TIOBE depuis un certain temps déjà. Ils sont loin devant les autres, et l'écart semble ne faire que croître. L'année dernière, ces 4 langages avaient une part de marché de 40%, cette année la part est même de 55%. C'est une indication qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la concurrence pour le moment. Le principal concurrent de Java, C#, perd du terrain, tandis que les concurrents de Python, R et Ruby, se stabilisent plus ou moins. Cependant, pour C et C++, une petite menace se profile à l'horizon : le langage de programmation Rust. Rust a réintégré le top 20 avec une part de marché record de 0,70 %. Rust se concentre sur les performances et la sécurité du type. L'une des raisons de la popularité croissante de Rust est que Google a commencé à programmer des parties de bas niveau d'Android dans le langage Rust.

Pas représentatif de la popularité des langages de programmation dans l'Hexagone

RedMonk a publié son classement de popularité des langages de programmation pour le troisième trimestre 2022. Le classement RedMonk est l'une des initiatives les plus connues visant à présenter les « meilleurs » langages de programmation ou langages les plus « populaires », avec l'index Tiobe, PyPL ou encore le classement annuel de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Et comme chacune de ces initiatives, le classement RedMonk a ses limites.Pour mémoire, RedMonk combine les données de GitHub et Stack Overflow : GitHub Archive qui fournit un enregistrement de tous les événements publics sur GitHub permet d'avoir les langages utilisés pour chaque projet, et l'outil d'exploration de données de Stack Overflow permet d'extraire le nombre de tags associés à un langage donné. Il faut aussi noter que sur GitHub, RedMonk ne prend pas en compte les forks.L'objectif de RedMonk n'est pas d'offrir une représentation statistiquement valide de l'utilisation actuelle des différents langages, mais plutôt de mettre en évidence une corrélation entre la discussion autour d'un langage (Stack Overflow) et l'utilisation du langage (GitHub) dans le but d'extraire des informations sur les futures tendances d'adoption potentielles.Cela dit, que révèle le classement pour le troisième trimestre 2022 ?Comme c'est devenu la norme avec les classements, les fluctuations au sein de la liste se font de plus en plus rares. Mis à part quelques cas, le top 20 de Redmonk est stable depuis plusieurs itérations.Bien qu'il soit important de ne pas surestimer l'importance d'une seule métrique ou d'un seul classement, celui-ci inclus, Redmonk s'est intéressé à l'âge de certain de ces langages de programmation, qui peuvent être indicateur d'une plus grande maturité. Go, par exemple, est sorti il ​​y a 13 ans ; Rust, 12 ans ; Dart et Kotlin 11 ans ; TypeScript 10 ans ; et même le relativement jeune Swift est disponible depuis huit ans maintenant.Il n'est pas raisonnable, bien sûr, de s'attendre à ce qu'un langage nouvellement créé brille de mille feux dans ces classements. Ils sont relutifs par nature et profitent donc à une utilisation et à une discussion à long terme. Mais pour l'anecdote, chez RedMonk, le baromètre ne rencontre pas vraiment de nombreux langages de programmation émergents à de rares exceptions près comme Ballerina (qui a cinq ans et est déjà classé 87Voici le top 20 des langages de programmation chez Redmonk :Le baromètre s'est laissé aller à quelques remarques :Selon l'édition d'octobre 2022 de l'index Tiobe, le langage de programmation Rust gagne en popularité parmi les développeurs. Il est désormais placé en 20e position, contre une 26e place durant la même période l'année dernière. Il s'agit de la seconde fois qu'il entre dans le top 20 de Tiobe, après avoir culminé à la 18e position en septembre 2020, quelques mois après avoir atteint la version 1.0.Paul Jansen, PDG de Tiobe Software, voit en Rust comme une « petite menace » pour C et C++ », deux langages qui pourraient être remplacés par Rust dans de nouveaux projets, selon certains développeurs, en raison de sa meilleure gestion de la sécurité de la mémoire.Malgré une popularité croissante, Rust reste bien derrière C et C++, qui sont encore plus ancrés dans les cinq langages les plus populaires qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Comme le note Jensen, les quatre premiers, qui incluent Python, Java, C et C++, détiennent désormais une part de 55 %, contre 40 % l'année dernière.Tout comme le classement de Redmonk, l'index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, de cours et de fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites.L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la création d'un nouveau système logiciel.L'étude internationale Tiobe basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :Sources : Redmonk Que pensez-vous du baromètre qu'est Redmonk ? L'indice Tiobe ? Le(s) trouvez-vous pertinent ? Pourquoi ?Y a-t-il, dans leurs tops 10, un (des) langage(s) que vous pratiquez ? Le(s)quel(s) ?Python, Java, C et C++ s'accaparent à eux seuls de 55% de parts de marché, selon Tiobe. Trouvez-vous cela crédible ?Quels critères vous intéressent le plus lorsque vous voulez apprendre un nouveau langage (sa courbe d'apprentissage, la demande au niveau des entreprises, les similitudes dans les syntaxes que vous utilisez déjà dans votre langage de programmation, etc.) ?