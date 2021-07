Exemple de code écrit en Fortran

Code Fortran : Sélectionner tout ( cond ? expr : cond2 ? expr2 : expr3 )

Code Fortran : Sélectionner tout ( cond ? arg : cond2 ? arg2 : arg3 )

Code Fortran : Sélectionner tout ( cond ? arg : cond2 ? arg2 ) ! else absent arg

Un <conditional-expr> est un primaire (<primary>).

Un <conditional-arg> est un argument actuel (<actual-arg>).

<conditional-expr> ::= ( <scalar-logical-expr> ? <then-expr> [ : <scalar-logical-expr> ? <elseif-expr> ] ... : <else-expr> ) <conditional-arg> ::= ( <scalar-logical-expr> ? <consequent-arg> [ : <scalar-logical-expr> ? <consequent-arg> ] ... : <consequent-arg> ) <consequent-arg> ::= <actual-arg> | .NIL.

Contrainte*: chaque <expr> dans une <conditional-expr> doit avoir le même type déclaré, les mêmes types de paramètres et rang.

Contrainte*: dans un <conditional-arg>, chaque <expr> ou <variable> qui est un <consequent-arg> doit avoir le même type déclaré, les mêmes types de paramètres et rang.

Contrainte*: au moins un élément <consequent-arg> d'un élément <conditional-arg> ne doit pas être .NIL. .

. Contrainte : un <consequent-arg> ne doit pas être .NIL . à moins que le correspondant argument factice ne soit facultatif.

. à moins que le correspondant argument factice ne soit facultatif. Contrainte*: dans un <conditional-arg> qui correspond à un INTENT(OUT) ou INTENT(INOUT) factice, chaque <consequent-arg> doit être un <variable>.

Contrainte : Si l'argument fictif correspondant est allouable, un pointeur ou un tableau, les attributs de chaque <consequent-arg> doivent satisfaire aux exigences de cet argument factice.



Cela permet d'éliminer la possibilité d'une erreur de non-concordance d'arguments au runtime en fonction des résultats des <scalar-logical-expr>. Le libellé permet à un argument conséquent d'être un pointeur, allouable, ou d'avoir un corank indépendamment des autres arguments conséquents mais pas indépendamment de la

argument factice.



Contrainte : Dans une référence à une procédure générique, chaque <consequent-arg> dans un <conditional-arg> doit avoir le même corank, et si un <expr> dans un <conditional-arg> a l'allouable ou le pointeur attribut, chaque <expr> doit avoir cet attribut.



Cela conserve la résolution générique au moment de la compilation.

y = ( i>= 1 .And. i<= Size ( a ) ? a ( i ) : - Huge ( y ) ) x = ( Out_Of_Range ( y,x ) ? Ieee_Value ( Ieee_Quiet_NaN,x ) : y )

L'évaluation d'un <conditional-expr> ou <conditional-arg> sélectionne un <expr> ou un <consequent-arg> en évaluant chaque <scalar-logical-expr> à son tour jusqu'à ce que l'un d'eux soit vrai, ou qu'il n'y en ait plus. Si tous les <scalar-logical-expr> sont évalués à false , le dernier <expr> ou <consequent-arg> est sélectionné.

, le dernier <expr> ou <consequent-arg> est sélectionné. Le type déclaré, les paramètres de type et le rang d'un <conditional-arg> ou <conditional-expr> sont ceux des <expr> ou <actual-arg> qu'il contient.

La valeur d'une <conditional-expr> est la valeur de l'<expr> sélectionnée.

Si l'évaluation d'un <conditional-arg> sélectionne .NIL. , il n'y a pas d'argument effectif associé à l'argument factice. Sinon, l'<expr> ou la <variable> sélectionnée est l'argument effectif.

, il n'y a pas d'argument effectif associé à l'argument factice. Sinon, l'<expr> ou la <variable> sélectionnée est l'argument effectif. Toutes les exigences statiques d'un argument factice sur des arguments effectifs s'appliquent à tout <consequent-arg>, par exemple si les objets coindexés sont interdits en tant qu'argument réel, ils sont également interdits en tant qu'argument conséquent.

Code Fortran : Sélectionner tout 1

2

3

<conditional-arg> ::= ( <scalar-logical-expr> ? <consequent-arg> [ : <expr-logique-scalaire> ? <argument-consequent> ] ... [ : <consequent-arg> ] )

false