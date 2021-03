Lors de l'événement en ligne "Flutter Engage" mercredi, Google a fait passer Flutter, son SDK open source de développement d'applications massivement multiplateformes, à la version 2.0, apportant de nombreuses prises en charge. Alors que Flutter a commencé par se concentrer sur le mobile lors de son lancement il y a deux ans, il a pris son envol ces dernières années et, avec la version 2, Flutter prend désormais en charge les applications Web et de bureau. Grâce à cela, les utilisateurs de Flutter peuvent désormais utiliser la même base de code pour créer des applications pour iOS, Android, Windows, MacOS, Linux et le Web.Si vous venez de découvrir Flutter, il s’agit de l'effort continu de Google pour permettre aux développeurs de créer des applications pour Android, iOS, le Web - y compris les PWA installables - Fuchsia, les systèmes embarqués et les plateformes de bureau, le tout avec le même code Dart. Avec Flutter 2, vous pouvez utiliser la même base de code pour fournir des expériences Web ciblant des navigateurs tels que Chrome, Firefox, Safari ou Edge. Flutter peut même être intégré dans les voitures, les téléviseurs et les appareils ménagers intelligents, offrant ainsi « l’expérience la plus complète et la plus portable pour un monde informatique ambiant », selon Google.« La grande chose qui justifie le changement de numéro de version est, bien sûr, la disponibilité du support Web et de bureau », a dit dans une déclaration Tim Sneath, chef de produit chez Flutter. « Et c'est juste un pivot assez profond. Il est rare que les produits aient soudainement tous ces terminaux supplémentaires ».Il a noté qu'en raison de la nature open source de Flutter, le support Web et de bureau a été « cuisiné en open » pendant un certain temps, donc l'ajout de ces terminaux n'est pas une surprise. Une grande partie du travail de préparation de ces nouvelles plateformes pour la version 2.0 a consisté à améliorer les performances de ces nouvelles plateformes.Il faut noter, cependant, que la prise en charge du bureau Flutter est toujours en retard sur la version stable de Flutter et Google dit que les développeurs devraient considérer cela comme un "instantané bêta". Le support Web, cependant, est passé de la version bêta à la version stable et est devenu une cible de plus pour la création d'applications avec Flutter.Bien que Flutter offre un certain support pour les navigateurs Web depuis plus d'un an maintenant, cela a toujours été dans les canaux bêta et n'a jamais été tout à fait prêt pour la production. Avec le lancement de Flutter 2, cela change, car le Web est maintenant prêt à être utilisé dans les versions stables, et la commande par défaut "flutter create" comprend maintenant le framework nécessaire pour que votre application puisse se compiler pour le Web.Le lancement de la prise en charge Web dans Flutter 2 est dû à une poignée d'aspects clés. Premièrement, Google a réussi à améliorer les performances de Flutter pour le Web sur les navigateurs haut de gamme grâce à un nouveau "Canvas Kit", tandis que les navigateurs mobiles utiliseront par défaut la version de l'application au format HTML, le tout géré automatiquement par le nouveau mode "auto" lors de la compilation de votre application.« Cela signifie que nous pouvons maintenant contourner le HTML de base - une sorte de partie de la plateforme Web centrée sur les documents - et utiliser réellement les parties de la plateforme Web centrées sur les applications sans laisser [derrière] les choses comme la saisie automatique de texte ou de mots de passe et toutes les choses qui font que le Web reste très unique », a déclaré Sneath.Deuxièmement, Flutter gagne en fonctionnalités pour être plus natif dans le navigateur Web, notamment des utilitaires de prise en charge des lecteurs d'écran, du texte sélectionnable et modifiable, une meilleure prise en charge de la barre d'adresse, le remplissage automatique, et bien plus encore.Au-delà des appareils mobiles traditionnels et du Web, Flutter s'étend de plus en plus à d'autres types d'appareils, et Google a mis en évidence certains de ses partenariats lors du lancement de la version 2 de son kit de développement.Sur le bureau, Google a annoncé que Canonical fait le choix de Flutter et en fait le choix par défaut de toutes ses futures applications de bureau et mobiles. L'équipe d’ingénieurs, contribuant au code pour soutenir le développement et le déploiement sur Ubuntu, a réécrit sa nouvelle application d'installation avec Flutter. Les ingénieurs en ont fait une première démo lors du lancement de Flutter 2.Microsoft, également, étend son soutien à Flutter et travaille avec Google sur la prise en charge de Windows pour Flutter. Étant donné l'intérêt de Microsoft pour Android, ce n'est peut-être pas une grande surprise, et selon Google, Microsoft a publié mercredi des contributions au moteur Flutter pour aider à la prise en charge des appareils Android pliables. Ces appareils présentent de nouveaux modèles de conception, avec des applications qui peuvent soit élargir le contenu, soit tirer parti de la nature à double écran pour offrir des expériences côte à côte.Le constructeur automobile Toyota a également annoncé son intention d'apporter une nouvelle expérience numérique à ses véhicules, en construisant des systèmes d'info-divertissement alimentés par Flutter. En utilisant l'API d'intégration de Flutter, Toyota est capable d'adapter Flutter aux besoins uniques d'un système embarqué, selon Google.Cette mise à jour contient également une douzaine d'autres mises à jour plus petites de Flutter. Au total, note Google, il y a maintenant plus de 15 000 paquets pour Flutter et Dart venant des sociétés comme Amazon, Microsoft, Adobe, Huawei, Alibaba, eBay et Square. Il existe déjà plus de 150 000 applications Flutter sur Play Store, chaque application bénéficiant d'une mise à jour gratuite avec Flutter 2.Pour l'avenir, Sneath a noté que l'équipe Flutter prévoit de passer plus de temps sur Flutter en tant que Framework pour les appareils embarqués et d'autres plateformes quelque peu non traditionnelles. Il a également noté que l'équipe s'intéresse à la manière dont Flutter peut contribuer à alimenter les expériences informatiques ambiantes.« Lorsque nous pensons au monde de l'informatique ambiante, il y a ces prémisses derrière les aspects de l'informatique ambiante - des choses comme : peut-on faire des recherches facilement ? Les gens peuvent-ils gagner de l'argent avec les applications qu'ils construisent et le faire de manière responsable ? Nous mettons en place une prise en charge pour ce genre de services. De meilleures analyses, de meilleurs frameworks publicitaires, une connectivité avec des choses comme Firebase et Google Cloud, afin que les gens puissent non seulement profiter de Flutter mais aussi des services écosystémiques plus larges que Google fournit », a explique Sneath.Dart est le langage de programmation Web de Google. Bien qu'il y ait une tonne d'améliorations importantes dans le framework Flutter, une nouvelle version de Dart apporte également des améliorations assez substantielles. La première d'entre elles est l'ajout de ce que l'on appelle la "sound null safety". Cela signifie que vous pouvez maintenant écrire un code dont l'analyseur Dart peut être certain qu'il ne retournera jamais "null". Cela est utile lorsque vous écrivez du code, car vous êtes obligé de vous préparer ou d'éliminer la possibilité qu'une variable particulière soit nulle, et l'analyseur Dart peut afficher des avertissements utiles sur les points où votre code n'est pas sûr. Plus important encore, une sécurité "null" solide devrait vous aider à réduire encore la taille de votre application lors de sa compilation.Un autre ajout majeur est Dart FFI, qui permet d'intégrer des bibliothèques basées sur le C et de compiler du code hautement performant. Cela a nécessité l'ajout de types de données classiques spécifiques à l'ABI comme les "structs", ainsi qu'un outil permettant de générer des liens FFI basés sur des fichiers d'en-tête C.Il ne s'agit là que d'un aperçu du grand nombre de changements que Google a annoncés mercredi avec Flutter 2.0 et Dart 2.12. Vous pouvez installer et essayer Flutter 2.0 dès maintenant.Source : Google Qu’en pensez-vous ?Allez-vous installé Flutter 2.0 ou c’est déjà fait ?Quel sont les changements qui vous intéressent ?