Rust entre dans le top 20 de l'indice Tiobe de popularité des langages de programmation pour la première fois C conserve la tête du classement et Java la seconde place 0PARTAGES 5 1 Le langage de programmation Rust est entré dans le top 20 de l'indice de popularité de Tiobe pour la première fois. Il y a un intérêt croissant pour l'utilisation de Rust dans la programmation système afin de construire des plateformes majeures, en particulier chez Microsoft, qui l'explore pour Windows et Azure dans le but d'éliminer les bogues de mémoire dans le code écrit en C et C++. Amazon Web Services utilise également Rust pour les composants sensibles aux performances dans Lambda, EC2 et S3.



Rust a gagné des places sur Tiobe, passant de la 38ème place l'an dernier à la 20ème aujourd'hui. L'index TIOBE mesure la popularité des langages de programmation en se basant sur le nombre de pages web retournées par les principaux moteurs de recherche lorsqu'on leur soumet le nom du langage de programmation. Cela ne signifie donc pas que plus de gens utilisent Rust, mais cela montre que plus de développeurs recherchent des informations sur le langage.



TIOBE note que « l'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lorsque vous allez commencer le développement d'un nouveau système logiciel ».



Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes d’entrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs d’amorce, des systèmes d’exploitation, etc. portent un intérêt. D’avis d’observateurs avertis, c’est le futur de la programmation système en lieu et place du langage C.





Rust a été élu pour la cinquième année consécutive comme le langage de programmation le plus apprécié par les développeurs dans l'enquête 2020 de Stack Overflow. Cette année, 86% des développeurs ont déclaré qu'ils souhaitaient utiliser Rust, mais seulement 5% l'utilisent réellement pour la programmation.



D'un autre côté, il pourrait devenir plus largement utilisé grâce à la Public Preview de la bibliothèque Rust pour Windows Runtime (WinRT), ce qui permet aux développeurs d'écrire plus facilement des applications Windows multiplateformes et des pilotes en Rust.



Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, a fait le commentaire suivant : « Près de 10 ans après sa naissance, le langage de programmation Rust entre pour la première fois dans le top 20 de l'indice TIOBE. Est-ce surprenant? Rust a été élu "le langage de programmation le plus apprécié" par les utilisateurs de Stackoverflow au cours des 5 dernières années. Successivement ! La raison principale en est que Rust est un langage de programmation système bien fait. Toute la programmation verbeuse des autres langages sont résolues par Rust tout en étant fortement typées statiquement. Son système de type empêche les exceptions de pointeur nul au moment de l'exécution et la gestion de la mémoire est calculée au moment de la compilation. Donc pas de récupération de mémoire qui se déclenche soudainement. Nous avons D, Lua et Julia qui essayent de battre C et C ++ mais Rust semble être le premier à s’en rapprocher vraiment. Voyons voir s’il peut conserver cette place dans le top 20 dans les années à venir. »



D’autres évolutions dans le classement



D’autres évolutions dans le classement sont à noter. Nous pouvons parler de Scratch, le langage de programmation graphique manipulable et exécutable par le logiciel de même nom à vocation éducative. Ainsi, Scratch est à la fois un environnement de développement et un moteur d’exécution du langage Scratch mais aussi un site web. L’année dernière à la même période, Scratch occupait la 26ème place. Depuis 2008, sa plus haute position dans le classement était à la 14ème place en octobre 2017.



Scratch a fait son retour dans le top 20 au mois d’avril 2020. Paul Jansen avait alors commenté en ces termes : « À première vue, cela peut sembler un peu étrange pour un langage de programmation conçu pour apprendre aux enfants à programmer. Mais si vous prenez en compte qu'il y a au total plus de 50 millions de projets "écrits" dans Scratch et que chaque mois 1 million de nouveaux projets Scratch sont ajoutés, on ne peut plus nier que Scratch est populaire. Étant donné que les ordinateurs font de plus en plus partie intégrante de la vie, il est en fait tout à fait logique que les langages pour enseigner la programmation aux enfants deviennent populaires. Il y a quelques années, il y avait une concurrence entre Scratch et Alice pour savoir quel langage allait devenir le nouveau langage de programmation "Logo" des temps modernes. Alice est maintenant à la 90e position de l'indice TIOBE, le vainqueur semble donc évident. Cela est peut-être dû au fait que Scratch est plus facile à apprendre (un facteur de réussite critique dans ce domaine) et que Scratch est parrainé par des sociétés telles que Google et Intel. »



Scratch a pu gagner quelques places et se classe désormais en 18ème position.





Le langage de programmation statistique R est passé de la 22ème à la 9ème place, atteignant presque son meilleur classement qui était la 8ème place en 2018.



Curieusement, TypeScript de Microsoft n'est classé que 44ème sur l'indice de Tiobe. L'analyste développeur RedMonk, qui fonde son classement sur les données GitHub et Stack Overflow, a placé TypeScript à la 9ème place dans son dernier classement.



L'adoption de TypeScript est motivée par l'énorme quantité de code JavaScript existant. Il est également extrêmement populaire auprès des développeurs, occupant la seconde place, juste après Rust, dans l'enquête 2020 de Stack Overflow. Il se place ainsi devant Python, Kotlin et Go. Pour Ben Popper, directeur du contenu de Stack Overflow, la montée en popularité de TypeScript met en évidence le changement de direction de Microsoft et l'adoption du mouvement open source.



Le top 10 dans l’index Tiobe de juin 2020 est constitué par :

C Java Python C++ C # Visual Basic JavaScript PHP R et SQL.

Le classement correspond à peu près à celui de Stack Overflow concernant les langages les plus couramment utilisés, à savoir JavaScript, HTML / CSS, SQL, Python, Java, Bash / Shell / PowerShell, C#, PHP, TypeScript, C++, C et Go.



. Le PDG de Tiobe a indiqué : « La dernière fois que C était numéro un, c'était en 2015. On ne peut que deviner pourquoi C est à nouveau numéro un. L'une des raisons pourrait être le virus Corona. Cela peut sembler idiot, mais certains langages de programmation bénéficient vraiment de cette situation. Les exemples sont Python et R dans le domaine des sciences des données car tout le monde cherche un antidote pour le virus. Mais les langages logiciels embarqués tels que C et C ++ gagnent également en popularité car ils sont utilisés dans les logiciels pour les dispositifs médicaux ».



Le paysage des langages de développement en France



. Cette étude fait suite à trois ans d'études du même genre réalisées au fur et à mesure des années ; celle-ci se base donc sur les données de l'année 2019, antérieure à la pandémie.



Concernant la méthodologie, l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi a été prise en considération et les annonces demandant chaque technologie ont été comptabilisé. Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Notez également que la manière de déterminer les offres en fonction des technologies a évolué ce qui peut expliquer des petites différences sur les chiffres des années passées.



Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2019 sur Developpez.com :





Si Java est toujours le numéro 1 incontesté de l'Emploi et JavaScript le numéro 2 depuis maintenant quatre années consécutives, en revanche leur part respective vis-à-vis des autres langages. Il semblerait que les meilleures heures de ces deux langages sont déjà passées, mais nous n'irons pas jusqu'à affirmer qu'ils sont passés de mode, cela serait tout à fait prématuré.



PHP, dont la demande a beaucoup baissé en 7 ans, semble avoir repris un peu de poil de la bête, et trouve même le moyen de doubler C# de peu afin de s'offrir une troisième place au soleil, et n'est pas très loin de JavaScript. Cela ne signifie pas forcément que le langage retrouve les faveurs des employeurs, car sa demande a souvent été fluctuante, avec deux pics en 2014 et en 2017. Mais il est sûr que le langage est tout de même là pour rester, même si cela ne fera pas forcément plaisir à certaines personnes qui rêvaient d'un monde merveilleux (?) où JavaScript faisait disparaître PHP.



Quant à C#, le langage phare pour développer sur la plate-forme .NET, il a peut-être été dépassé par PHP, mais le langage n'est pas pour autant en déclin. En revanche, Python, plébiscité par le monde scientifique tout comme par le monde de l’éducation, enregistre une belle croissance continue depuis 7 ans, et sa montée est même encore plus forte en 2019. On ne peut pas exclure que Python, actuellement à une solide cinquième place, puisse voler une place à PHP, voire à C#, en 2020. Nous verrons bien l'année prochaine, en espérant que les serpents résistent correctement aux coronavirus.



Enfin, pour les langages classiques compilés comme C++ et C, leur part progressive est certes en baisse, mais ils restent tout de même des valeurs sûres pour tout développement d'application dont les performances sont critiques.



Sources : Emploi développeur 2019 : les langages les plus demandés et les mieux payés



