Le mercredi dernier, Stack Overflow, un site web proposant des questions et réponses sur un large choix de thèmes concernant la programmation informatique, a publié les résultats de sa 10e enquête annuelle auprès de 65 000 développeurs de logiciels de 186 pays à travers le monde. L'enquête s'est déroulée du 5 au 28 février dernier pour prendre l'avis des développeurs sur ce qu'ils aiment et détestent, et ce qui paye le mieux en ce qui concerne les différents langages de programmation. Notons que l'enquête a été menée en février, avant que COVID-19 n'ait été déclaré pandémie mondiale et que les pays du monde entier se soient enfermés.En gros, on remarque que Rust a gardé sa place comme le langage le plus aimé par les développeurs professionnels. Cela dit, la majorité des développeurs qui ont répondu à l'enquête ne connaissent pas le langage. Rust promet performance, contrôle, sécurité de la mémoire et concurrence intrépide - une combinaison séduisante, en particulier pour la programmation de systèmes. Il a également apporté quelques fonctionnalités intéressantes. Il est logique que de nombreux programmeurs (même ceux qui ne l'utilisent pas) tiennent Rust en haute estime.Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes d’entrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs d’amorce, des systèmes d’exploitation, etc. portent un intérêt. D’avis d’observateurs avertis, c’est le futur de la programmation système en lieu et place du langage C . Depuis cinq années de suite, le langage a obtenu la reconnaissance de « plus aimé » des développeurs qui fréquentent la plateforme Stack Overflow.Au deuxième rang, cependant, l'enquête de cette année a vu un changement intéressant. L'année dernière, Python et Typescript ont partagé la médaille d'argent dans une épreuve statistique. En 2020, TypeScript a gagné en popularité, laissant Python à la troisième place. Pour Ben Popper, directeur du contenu de Stack Overflow, la montée en popularité de TypeScript met en évidence le changement de direction de Microsoft et l'adoption du mouvement open source. À mesure que la taille et la complexité des bases de données Web et Node.JS frontales augmentent, l'adoption de la frappe statique de TypeScript donne aux développeurs une confiance accrue dans l'exactitude de leur code.La capacité de TypeScript à être adoptée de manière incrémentielle signifie que les développeurs peuvent plonger leurs orteils, obtenant des avantages immédiats, sans avoir à entreprendre un projet de portage risqué. Les autres langages les plus couramment utilisés après JavaScript incluent HTML / CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, TypeScript, C++, C et Go. Les 10 langages de programmation les plus appréciés cette année sont Rust, TypeScript, Python, Kotlin, Go, Julia, Dart, C#, Swift, JavaScript et SQL.Les ingénieurs de la fiabilité des sites et les spécialistes DevOps restent parmi les rôles de contributeur individuel les mieux payés. Près de 80 % des personnes interrogées pensent que DevOps est au moins assez important, et 44 % travaillent dans des organisations avec au moins un employé DevOps dédié. Les raisons de cette tendance ne sont pas surprenantes. Dans une ère de connectivité constante, les utilisateurs s'attendent à ce que leurs applications et services soient disponibles à tout moment et en tout lieu. Cette tendance devrait encore s'accroître dans un monde où de nombreuses équipes sont soudainement en télétravail à cause du covid-19.À l'échelle mondiale, plus de 75 % des développeurs travaillent moins de 45 heures par semaine. Les cadres supérieurs, les directeurs de l'ingénierie et les chefs de produit ont tendance à travailler de plus longues heures. Plus de 75 % des développeurs font des heures supplémentaires au moins occasionnellement - un à deux jours par trimestre. 25 % font des heures supplémentaires 1 à 2 jours par semaine ou plus.Source : Résultat de l'enquête Que pensez-vous des résultats de cette enquête ?Quel est votre langage préféré actuellement et quel langage aimeriez-vous apprendre ?Quel langage détestez-vous le plus ? Et pourquoi ?