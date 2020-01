La première édition de l’index TIOBE pour l’année 2020 est disponible depuis peu. Ce dernier qui base son classement de la popularité des langages de programmation sur des chiffres liés au nombre de pages web retournées par les principaux moteurs de recherche lorsqu'on leur soumet le nom du langage de programmation attribue au C le titre de « langage de programmation de l’année 2019. » En effet, ce dernier concentre une augmentation de 2,4 % des requêtes au cours de l’année précédente, ce qui est supérieur aux 2,1 % du C# et au 1,4 % du langage Python.Tiobe attribue la popularité continue du C à l'Internet des objets et à la tonne d'appareils intelligents disponibles de nos jours. « C excelle lorsqu'il est appliqué à de petits appareils dont les performances sont critiques. Il est facile à apprendre et il y a un compilateur C disponible pour chaque processeur », écrivent les analystes TIOBE. Sous TIOBE, le titre de « langage de programmation de l’année » ne signifie pas que ledit langage est le plus populaire. En effet, dans le cadre de cette première édition 2020, le C arrive en deuxième position entre Java (1) et Python (3).Seulement, là où l’index TIOBE ne s’appuie que sur une source, d’autres intègrent près d’une dizaine. C’est le cas du baromètre de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) qui en mixe plusieurs : nombre de recherches effectuées sur les différents langages sur Google Search (comme TIOBE), tendances provenant de Google Trends, données liées à l’activité sociale autour du langage en provenance des plateformes comme Hacker News, Twitter, Reddit et Stack Overflow, nombre de nouveaux dépôts et de dépôts actifs sur GitHub, données des sites d’emploi CareerBuilder et de l’IEEE., etc. Grosso modo, le baromètre de l’IEEE s’appuie sur un système de classement construit en pondérant et en combinant un certain nombre indicateurs (11 en 2019) à partir des plusieurs sources de données (8 en 2019). Ainsi, en 2019, le meilleur langage (sur l’axe de la popularité) est Python, d’après l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).Selon l'IEEE, la popularité de Python résulte en grande partie du grand nombre de bibliothèques spécialisées disponibles, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, où les bibliothèques telles que Keras, TensorFlow, CNTK et Theano sont de plus en plus populaires auprès des développeurs. Le deep learning n'est toutefois pas le seul domaine dans lequel Python est sollicité. L’augmentation importante de la puissance de calcul des microcontrôleurs fait que des versions embarquées de Python, telles que CircuitPython et MicroPython, deviennent de plus en plus populaires parmi ceux qui font du développement embarqué. Après Python viennent Java, C et C++.D’un baromètre à l’autre, il y a une constante : le trio de langages qui font la course en tête. Seulement, on parle ici de statistiques qui prennent en compte non seulement les amateurs, les étudiants, les lycéens, mais aussi les non développeurs professionnels, comme par exemple les scientifiques qui sont susceptibles de faire monter un langage comme Python dans les classements. Enfin, des statistiques pour les langages telles que celles des baromètres de l’IEEE et de l’Index TIOBE n’ont rien à voir avec des statistiques pour l’emploi telles que celles qui paraissent sur cette plateforme à une fréquence annuelle.Rappel au niveau de la méthodologie developpez.com : l'ensemble des offres d'emploi postées sur le Portail Emploi est passé en revue et les annonces demandant chaque technologie sont comptabilisées. Dans le cas où une annonce demande plusieurs technologies (cas extrêmement courant), elle est donc décomptée pour chaque technologie étudiée, ce qui permet donc de dégager la demande globale pour chaque technologie, du moment qu'elle fait partie d'au moins une des compétences requises pour un poste. Sur cette base, la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d’emploi postées en 2018 sur developpez.com donne : Java (1), JavaScript (2) et C# (3). Le langage C n’arrive qu’en 19position.Source : TIOBE Qu’en pensez-vous ?