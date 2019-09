Depuis 2014, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la plus grande association mondiale de professionnels techniques, s’est érigée en baromètre des langages de programmation en livrant au deuxième semestre de chaque année son classement des meilleurs langages selon divers critères : popularité générale, langages en forte croissance, langages les plus demandés par les employeurs, les meilleurs langages pour le développement de sites et applications web, pour le développement d’applications mobiles, pour le développement d’applications d’entreprise, de bureau et scientifiques, et pour le développement de systèmes embarqués. Le 6 septembre, l’organisation a publié son sixième classement annuel, qui place encore Python au sommet pour la troisième année consécutive.Avant de dévoiler le classement de cette année dans les détails, notons que les données collectées pour le classement de l'IEEE proviennent de huit sources différentes. Elles incluent le nombre de recherches effectuées sur les différents langages sur Google Search et les tendances provenant de Google Trends. Une partie des données provient du site de nouvelles Hackers News et des sites tels que Twitter, Reddit et Stack Overflow, où l'organisation a voulu mesurer le partage d'informations et ressources en ligne ainsi que l'activité sociale autour de chaque langage de programmation.L’IEEE a aussi collecté des données sur GitHub pour mesurer le nombre de nouveaux dépôts et de dépôts actifs pour chaque langage de programmation. Pour pouvoir capter la demande des employeurs, l’organisation a également collecté des données du site d’emploi CareerBuilder, et cette année, les données du site d'emploi de l'IEEE (IEEE Job Site), où elle a mesuré le nombre de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis mentionnant les différents langages de programmation.Le tout est complété par les propres données de l'IEEE. L’association des professionnels techniques dispose en effet d'une bibliothèque numérique avec plus de 3,6 millions d'articles de revues et de conférences couvrant un éventail de disciplines scientifiques et techniques. Ces données ont permis de mesurer le nombre d'articles qui mentionnent chacun des langages.Cette année, deux métriques utilisées les années précédentes ont été retirées, car l'IEEE pensait qu'elles ne produisaient pas des données de bonne qualité. Un système de classement a été construit en pondérant et en combinant un total de onze indicateurs à partir des huit sources de données.La sélection initiale de cette année comprenait près de 300 langages de programmation, mais le classement final n’en a retenu que 52. Le tableau suivant donne le top 10 du classement général des langages en 2019 :Les indicateurs ayant sensiblement changé, il n'est pas pertinent de comparer les résultats de cette année à ceux des années précédentes. Mais le constat est similaire : Python conserve sa place de leader. Selon l'IEEE, la popularité de Python découle en grande partie du grand nombre de bibliothèques spécialisées disponibles, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, où les bibliothèques telles que Keras, TensorFlow, CNTK et Theano sont de plus en plus populaires auprès des développeurs. Le deep learning n'est toutefois pas le seul domaine dans lequel Python est sollicité. L’augmentation importante de la puissance de calcul des microcontrôleurs fait que des versions embarquées de Python, telles que CircuitPython et MicroPython, deviennent de plus en plus populaires parmi ceux qui font du développement embarqué.Après Python viennent Java, C et C++, des langages qui se sont toujours classés parmi les meilleurs, quel que soit le baromètre. La surprise vient probablement du langage R, qui ferme le top 5 bien qu’il s’agisse d’un langage beaucoup plus spécialisé que les autres. Cela s'explique sans doute par la demande de talents capables de traiter et exploiter les masses de données générées chaque jour par les entreprises dans le monde entier.Comme nous l'avons déjà dit, l'IEEE a également classé les langages de programmation en fonction de certains critères spécifiques. Par exemple, les meilleurs langages pour le web, mobile, desktop ou encore l’embarqué, mais aussi les langages en forte croissance et ceux qui sont les plus demandés par les employeurs. On remarquera que quel que soit le critère de classement, Python reste le meilleur langage à l'exception du domaine du développement mobile dans lequel Python n'est pas éligible.Précisons que le classement ici ne prend en compte que les données US. En France , Python arrive en 5e position dans le classement des langages les plus demandés par les employeurs, d'après les offres d'emploi postées sur le Portail Emploi de Developpez.com en 2018. Il représentait 9 % du total des offres. Le classement était largement dominé par Java (29,6 %), JavaScript (17,8 %), C# (12,5 %) et PHP (11,9 %).À titre d'information, lors de notre dernier sondage à choix multiples sur les langages préférés pour le développement Web, les trois marches du podium ont été occupées par PHP (37 %), JavaScript (36 %) et Java (18 %). Python n'est venu qu'à la 5e place (14 %), derrière C#/ASP.Net (17 %).Pour l'embarqué, précisons que le dernier sondage (à choix multiples) réalisé sur Developpez.com montrait Python encore à la 5e place (avec 7 % des votes) derrière C (47 %), C++ (31 %), Assembleur (21 %) et Java (10 %).Enfin, il est bon de savoir que l'IEEE propose aussi une application interactive qui vous permet de faire des comparaisons plus personnalisées ou choisir les pondérations pour les différents indicateurs, de sorte à pouvoir mettre l'accent sur ce qui vous intéresse le plus.Sources : Communiqué IEEE Que pensez-vous de ces classements et de la position de Python dans chaque domaine ?Quels sont les classements qui semblent en adéquation avec cette expérience ?Quel est votre langage préféré dans chacun des domaines dans lesquels vous travaillez ?En France, quels langages estimez-vous les plus demandés par les employeurs ?