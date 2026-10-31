Est-il plus difficile que jamais d'être un bon ingénieur logiciel ? La question divise en raison du choc entre arguments sur des aspects comme la polyvalence requise et la disponibilité d'outils modernes

Le flou débute sur ce quon entend par « bon développeur informatique » et même les offres demploi contribuent à lentretenir
La rubrique https://emploi.developpez.com ouvre la porte à la consultation de plus de 20 000 offres demploi de développeur ou en informatique pour tiers au sein de la francophonie. Des exigences reviennent au sein de ces dernières : le postulant doit posséder un diplôme universitaire de niveau bac+3/5 et plusieurs années dexpérience. Cest sans compter avec les descriptions des offres au sein desquelles les employeurs recherchent le mouton à cinq pattes. Résultat : les entreprises ont de la peine à recruter sans que le problème soit forcément la pénurie de talents.
Il est même arrivé que lon tombe sur des offres demploi dun type particulier comme celle dIBM qui requérait que le postulant dispose dune expérience de 12 ans sur Kubernetes alors que le système dorchestration de conteneurs était disponible depuis seulement 6 ans.
En gros, comme lillustrent ces offres demplois, là où un ingénieur des années 1990 ou 2000 pouvait exceller en maîtrisant un langage et quelques bibliothèques, un développeur moderne doit composer avec une infinité d'écosystèmes imbriqués (cloud, conteneurs, architectures microservices, pipelines CI/CD, écosystèmes géants comme l'univers Cloud Native ou NPM).
Écrire du code est devenu plus rapide en raison de la disponibilité de lintelligence artificielle, mais la vérification, le test et le déploiement sécurisé de ce code au sein de systèmes distribués à grande échelle sont devenus extrêmement complexes.
Les assistants d'IA de codage sont censés accélérer le développement de logiciels. Les entreprises d'IA comme Microsoft affirment que leurs outils améliorent déjà la productivité des développeurs, mais les études rigoureuses indépendantes révèlent le contraire. Une nouvelle étude du Model Evaluation & Threat Research rapporte que l'utilisation d'outils d'IA fait perdre du temps aux développeurs. Ils s'attendaient à une augmentation de 24 % de leur productivité, mais l'équipe a constaté un ralentissement de 19 %. Une précédente étude a révélé que l'utilisation d'outils d'IA n'augmente pas la vitesse de codage, mais augmente significativement le taux de bogues.
L'étude a porté sur 16 développeurs expérimentés qui travaillent sur de grands projets open source. Les développeurs ont fourni une liste de problèmes réels (corrections de bogues, nouvelles fonctionnalités, etc.) qu'ils devaient traiter - 246 au total - et ont prévu combien de temps ces tâches allaient prendre. Ensuite, les chercheurs ont attribué au hasard à chaque problème l'autorisation ou l'interdiction d'utiliser l'IA pendant le travail sur le problème.
Lorsque l'IA est autorisée, les développeurs peuvent utiliser les outils de leur choix (principalement Cursor Pro avec Claude 3.5/3.7 Sonnet) ; lorsqu'elle est interdite, ils travaillent sans l'aide de l'IA générative. Les développeurs accomplissent ces tâches (qui durent en moyenne deux heures chacune) tout en enregistrant leur écran, puis déclarent eux-mêmes le temps total de mise en uvre dont ils ont eu besoin. Le travail s'est déroulé entre février et juin 2025.
Lorsque les développeurs sont autorisés à utiliser des outils d'IA, ils mettent 19 % plus de temps à résoudre les problèmes, ce qui représente un ralentissement significatif qui va à l'encontre des convictions et des prévisions des experts. L'écart entre la perception et la réalité est frappant : les développeurs s'attendaient à ce que l'IA les accélère de 24 %, et même après avoir subi le ralentissement, ils pensaient encore que l'IA les avait accélérés de 20 %.
« Nous pouvons clairement constater que les développeurs mettent beaucoup plus de temps lorsqu'ils sont autorisés à utiliser des outils d'IA », ont écrit les chercheurs dans leur rapport.
La surface de responsabilités dun ingénieur logiciel moderne est de plus en plus large
Un ingénieur ne peut plus se contenter d'aligner de la syntaxe. On exige de lui qu'il gère de façon native la cybersécurité, l'optimisation des coûts du cloud et qu'il possède une forte vision produit. Lusage de lintelligence artificielle met le cerveau en surchauffe. Lusage poussé de lIA provoque une fatigue mentale inédite, qui pousse les développeurs concernés à commettre 39 % derreurs supplémentaires. Trop de lignes de code à analyser, des armées dassistants dintelligence artificielle (IA) à recadrer, de longs prompts à rédiger, de nombreux utilisateurs intensifs de lIA font état de saturation ou de fatigue malgré les promesses de loutil. Le phénomène est documenté dans une étude qui y fait référence sous le terme « AI Brain Fry » ou fatigue mentale due à lutilisation de lintelligence artificielle.
À l'inverse, une autre partie de la communauté et des données de certaines plateformes spécialisées rappellent que les barrières techniques historiques à laccès et à la croissance en compétences dans la filière ont été largement abaissées
En effet, les ingénieurs n'ont plus à se soucier de la gestion manuelle de la mémoire à bas niveau ou de l'écriture en assembleur pour la majorité des applications web et mobiles courantes. Les langages modernes et les frameworks gèrent une grande partie du travail.
De plus, l'époque où il fallait feuilleter de lourds manuels physiques ou naviguer à l'aveugle est révolue. L'IA, la documentation interactive en ligne et les communautés mondiales permettent de débloquer n'importe quel problème technique ou bug en quelques secondes.
De nos jours, plus personne ou presque n'a besoin d'écrire de l'assembleur ou de gérer manuellement la mémoire physique de bas niveau pour des applications courantes. Les plateformes dans le nuage gèrent l'infrastructure sous-jacente en quelques clics.
Enfin, pour un ingénieur expérimenté, l'intelligence artificielle supprime la friction des tâches répétitives et rébarbatives (écriture de tests unitaires, génération de code d'infrastructure de base). Cela permet de se concentrer uniquement sur la valeur architecturale et la résolution de problème.
Et vous ?
Quest-ce quun « bon ingénieur logiciel » selon vous ? Comment votre définition sapplique-t-elle de nos jours à la survie en tant que travailleur dans ce domaine ?
Voir aussi :
Qu'est-ce qui fait un bon programmeur ? Un senior liste cinq caractéristiques d'un bon programmeur
Faut-il éliminer le mythe du programmeur génie ? Selon un sénior, « la plupart des gens sont moyens » et cela n'est pas grave
Le talent et la passion suffisent-ils pour faire un bon développeur ? Les créateurs de Django, PHP et Rails n'étaient pas des passionnés du code
Tout le monde ne peut pas devenir développeur, il faut d'abord disposer de certains prérequis
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