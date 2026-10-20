La mise à jour d'octobre 2026 du « TIOBE Programming Community Index », publiée le 12 octobre, montre que la part de marché de Python a bondi de 17,76 % à 19,23 % dun mois à lautre. Cette croissance a suscité l'intérêt des experts et des observateurs. Pour rappel, le 10 octobre 2026, deux jours avant la publication du nouveau classement TIOBE, léquipe principale de Python a publié Python 3.15, la nouvelle version stable du langage.
Le fait que cette version majeure du langage ait été lancée juste avant un rebond dans le classement TIOBE amène les analystes et les développeurs à se poser la même question : sagit-il dun véritable changement dans les outils utilisés par les ingénieurs, ou simplement dun bruit de fond de lindice ?
La croissance de Python montre un renversement de la tendance à la baisse observée par TIOBE en septembre 2026. Le chiffre de 19,23 % reste inférieur de 5,23 points de pourcentage à celui doctobre 2025, qui sétablissait alors à environ 24,46 %. Python occupe la première place de lindice depuis de nombreuses années, et le rebond de ce mois-ci creuse davantage son avance sur le langage C, qui occupe la deuxième place du classement.
Le langage C, quant à lui, est passé de 10,28 % à 11,33 %, une progression qui le place environ 2,04 points de pourcentage au-dessus de son score doctobre 2025. Ainsi, Python et C ont tous deux gagné du terrain en octobre 2026, tandis que les langages qui les suivaient de près ont continué à se disputer les places suivantes. La deuxième place du langage C dans le classement est largement controversée par les développeurs et les experts.
Java réduit à nouveau lécart avec le C++ dans le top 5
Les troisième et quatrième places sont indécises depuis des mois, et le mois doctobre 2026 na pas permis de trancher. Le langage C++ a progressé à 8,87 %, tandis que Java a atteint 8,41 %, soit un écart de 0,46 point de pourcentage. Cet écart est plus faible que celui de septembre (1,13 point), mais plus important que celui daoût (0,37 point), ce qui signifie que les deux langages sont restés au coude-à-coude pendant trois mois consécutifs.
Aucun des deux langages na pris l'avantage, mais lécart est assez faible pour quun seul cycle de collecte de données puisse inverser lordre. Les équipes qui suivent la popularité des langages comme indicateur approximatif de la taille du vivier de talents, la rivalité entre C++ et Java rappelle que les fluctuations mensuelles de TIOBE au sein du top 5 sont souvent plus serrées que ne le laisse supposer la courbe de tendance annuelle.
Le langage C# se maintient au cinquième rang avec 3,79 %. Pour rappel, C# est un langage de programmation orienté objet développé par Microsoft, utilisé pour le développement d'applications Windows, la création de jeux vidéo via le moteur Unity et les logiciels d'entreprise sur la plateforme .NET.
R a dépassé SQL : un changement notable dans l'indice
La suite du top 10 voit JavaScript occuper la 6e position avec 2,77 %, restant le langage principal du Web. Visual Basic (VB) conserve la 7e place avec 2,20 %. Le seul changement majeur au sein du top 10 doctobre 2026 est le dépassement de SQL par le langage R. Selon la mise à jour du classement, le langage R a grimpé à 2,06 % et sest hissé à la huitième place, devançant de justesse SQL (1,97 %) qui occupe la neuvième place.
Le contexte dune année sur lautre est ici important : le langage R se classait 13e en octobre 2025 ; sa progression vers la 8e place représente donc un bond de cinq places en une seule année, et non un simple rebond ponctuel sur un mois. SQL, quant à lui, a également progressé sur la même période, passant de la 10e à la 9e place, ce qui signifie que les deux langages ont gagné du terrain, mais que R a tout simplement progressé davantage.
Il est également important de souligner que l'écart entre Visual Basic, 7e, et R, 8e, nest que de 0,14 point de pourcentage ; cette partie du classement est donc particulièrement susceptible de connaître un nouveau remaniement dès le mois de novembre 2026 ou dans un avenir proche.
Rust garde la 10e place pour le quatrième mois d'affilée
La position de Rust est ce qui se rapproche le plus dune tendance stable dans les données doctobre. Rust occupe la 10e place avec 1,44 % pour le quatrième mois daffilée, suivi de près par Go à 1,39 %, soit un écart de seulement 0,05 point de pourcentage. Rust occupait la 16e place en octobre 2025 ; son ascension vers la 10e place représente donc lune des plus fortes progressions en classement sur une seule année parmi les 20 premiers.
Les faibles écarts observés en bas du top 10 signifient que les positions pourraient changer dans les prochaines éditions sans pour autant refléter une véritable évolution de ladoption. Toutefois, la tendance générale de Rust sest maintenue dans la même direction pendant la majeure partie de lannée 2026.
Le retour du langage Julia dans le top 20 du classement
Un autre changement majeur de l'indice TIOBE d'octobre 2026 est l'évolution de Julia. Le langage Julia occupe désormais la 18e place avec 0,88 %, en progression par rapport à la 21e place du mois précédent et à la 30e place de lannée dernière, soit une remontée de 12 places en un an. Julia fait ainsi son retour dans le top 20 du classement TIOBE pour la première fois en trois ans, alors que l'industrie se tourne vers les langages performants.
Paul Jansen, PDG de TIOBE, a déclaré que ce retour pourrait savérer plus durable que le précédent passage de Julia dans le top 20. Il souligne en effet que la position du langage Julia, dont les avantages se situent à mi-chemin entre laccessibilité de Python et les performances brutes du C++, explique quil attire davantage un public spécialisé dans le calcul numérique plutôt que de chercher à rivaliser avec la popularité polyvalente de Python.
Lécart est toutefois minime : avec 0,88 %, Julia devance dà peine 0,06 point de pourcentage Ada, classé 21e, ce qui laisse peu de marge de manuvre à Julia avant quil ne soit relégué hors du top 20 le mois prochain. Ada, vieux de 40 ans, avait resurgi à la 9e place du classement de juillet 2025.
TIOBE et PYPL : une comparaison des deux classements
L'indice TIOBE :
- Python (19,23 %) ;
- C (11,33 %) ;
- C++ (8,87 %) ;
- Java (8,41 %) ;
- C# (3,79 %) ;
- JavaScript (2,77 %) ;
- Visual Basic (2,20 %) ;
- R (2,06 %) ;
- SQL (1,97 %) ;
- Rust (1,44 %).
L'indice PYPL :
- Python (53,9 %) ;
- Java (12,98 %) ;
- C/C++ (7,97 %) ;
- R (3,87 %) ;
- Objective-C (3,51 %) ;
- JavaScript (2,81 %) ;
- PHP (1,74 %) ;
- Rust (1,56 %) ;
- Ada (1,55 %) ;
- Swift (1,47 %).
Quelques réserves à prendre en compte sur ces indices
L'indice TIOBE est un classement mensuel de la popularité des langages de programmation. Il est publié par TIOBE Software, mais est loin d'être une mesure fiable. Il ne mesure ni le meilleur langage ni celui dans lequel on écrit le plus de code. Il compte la visibilité dun langage (résultats de recherche sur Google, Bing, Wikipédia, Amazon et une vingtaine dautres sources) pour des requêtes liées aux ingénieurs, aux cours et aux fournisseurs.
Cette méthodologie a toujours été largement controversée. Comme le souligne un observateur, un langage dont les utilisateurs trouvent leurs réponses via un assistant IA plutôt qu'un moteur de recherche traditionnel verra mécaniquement son score TIOBE s'éroder, indépendamment de son adoption réelle. À l'heure où GitHub Copilot, Claude ou ChatGPT répondent directement aux questions techniques, l'effet est loin d'être négligeable.
TIOBE a souligné que lorganisme a ajouté des termes de recherche en mandarin à sa méthodologie dindexation pour le classement d'octobre 2026. Cela signifie que certaines des variations de cette mise à jour, y compris une partie de la croissance de Python, pourraient refléter une couverture plus large des données géographiques et linguistiques plutôt quune véritable hausse dun mois sur lautre de lintérêt des développeurs. En résumé :
- TIOBE mesure le bruit autour dun langage, pas son adoption : un langage qui suscite beaucoup de questions, de tutoriels ou de pages Web peut monter dans le classement sans être plus utilisé. Les langages tels que Scratch et COBOL, par exemple, sont classés devant des langages bien plus présents en production ;
- changement dans la méthodologie : l'ajout récent des termes de recherche en mandarin rend difficile dattribuer les variations (comme le rebond de Python ce mois-ci) à un vrai changement dintérêt pour les langages ;
- les écarts serrés sont peu significatifs : entre deux langages à quelques dixièmes de point, lordre peut sinverser dun mois à lautre sans que rien ne change sur le terrain.
L'indice PYPL est également un indicateur de visibilité ou d'intérêt, pas de qualité ni de part de marché réelle. De plus, lindice PYPL est limité à une trentaine de langages de programmation, donc tout langage plus rare en est absent du classement. « Bien qu'il ne s'agisse pas d'un indicateur sur les habitudes des développeurs, ils peuvent renseigner sur les tendances », a écrit un utilisateur. PYPL souffre également de plusieurs limites :
- il ne repose que sur une source : il mesure uniquement les recherches Google de type « [langage] tutorial », via Google Trends. Il reflète donc surtout lintérêt des personnes qui apprennent, pas celui des développeurs expérimentés ni les usages en entreprise...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.